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PLAYLIST du 03 au 07 avril 2017

LUNDI 03 AVRIL
GROUPE TITRE ALBUM
H-BURNS WE COULD BE STRANGERS KID WE OWN THE SUMMER
BONOBO OUTLIER MIGRATION
LAST TRAIN * GOLDEN SONGS WEATHERING
DUNE MESSIAH WHAT YOU VE BECOME THE IRON OAK
BLACK MARBLE SELF GUIDED TOURS ITS IMMATERIAL
MOSS COVERED TECHNOLOGY HOMEWARD SHINE SPEICHERBANK
FRANCESCA LAGO HORSES MIRRORS AGAINST THE SUN
CABARET CONTEMPROAIN TEA TREE CABARET CONTEMPORAIN
AB SOUL WOMANOGAMY THOU WHAT THOU WILT
DUNE MESSIAH WE VANISH THE IRON OAK
PASCAL COMELADE * VALS BURLESCO LE ROCANROLORAMA ABREGE
LUSINE THE LEVEL SENSORIMOTOR
BAJRAM BILI 40-30 REMEMBERED WAVES
ASAP MOB YAMBORGHINI HIGH COZY TAPES VOL I
SUMS MATHA SELF TILTED
MARDI 04 AVRIL
GROUPE TITRE ALBUM
JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL
KING KRULE A LIZZARD STATE 6FEETH BENEATH THE MOON
ONEOTHRIX POINT NEVER BETRAYED IN THE OCTAGON BETRAYED IN THE OCTAGON
ESBEN AND THE WITCH THE REVERIST OLDER TERRORS
FRANCESCA LAGO THE DESERT MIRRORS AGAINST THE SUN
CABARET CONTEMPROAIN CHILI SATELLITE
DAYLUTA MEANS KINDNESS FOR LEBANON WHEN YOU RE YOUNG
PANABRITE PAVILLON FREQUENCY BATH VOL 4
PASCAL COMELADE * VALS BURLESCO LE ROCANROLORAMA ABREGE
FRANCESCA LAGO DNA MIRRORS AGAINST THE SUN
NOW NOW PREHISTORIC THREADS
SUMS MATHA SELF TILTED
KING KRULE BORDER LINE 6FEETH BENEATH THE MOON
CABARET CONTEMPROAIN SISSI SATELLITE
DUNE MESSIAH BURIED IN THE SAND THE IRON OAK
MERCREDI 5 AVRIL
GROUPE TITRE ALBUM
COASTLANDS SEAFARER TO BE FOUND
DUNE MESSIAH THE FALL THE IRON OAK
BUMPKIN ISLAND LA VIE SECRETE DE RICHARD B ALL WAS BRIGHT
TENHI VAARE
LAST TRAIN * GOLDEN SONGS WEATHERING
ASAP MOB YOUNG N***A COZY TAPES VOL I
PYUR 5TH DIMENSION EPOCH SINUS
CAMERON BUTLER TDS OUT THE ASHES
CABARET CONTEMPROAIN CHILI SATELLITE
PASCAL COMELADE * VALS BURLESCO LE ROCANROLORAMA ABREGE
MORTE MACABRE APOTESI DEL MISTERO SYMPHONIC HOLOCAUST
ANEKDOTEN FIREFLY FROM WITHIN
EAGULLS MY LIFE IN REWIND ULLAGES
JEUDI 6 AVRIL
GROUPE TITRE ALBUM
NOW NOW THREADS THREADS
LAST TRAIN * GOLDEN SONGS WEATHERING
FLICKR RATE SUMMIT REFRAME
BLANK MASS RESHUS NEGATIVE WORLD EATER
DUNE MESSIAH FEATHERLESS CREATURES THE IRON OAK
MJ GUIDER LIT NEGATIVE PRECIOUS SYSTEMS
COM TRUISE MEMORY ITERATION
LUSINE JUST A CLOUD SENSORIMOTOR
TYCHO RINGS EPOCH
JACASZEK SOFT MUSIC KWIATY
VENDREDI 7 AVRIL
GROUPE TITRE ALBUM
ONEOTHRIX POINT NEVER BACK FROM NEW YORK
REINIER VIBES VIBERATIONS
NILS FRAHM ODE EARSED TAPES COLLECTION VOL VII
LAST TRAIN * GOLDEN SONGS WEATHERING
HYPERVIGILANCE
AB SOUL
INGRINA STOLIDITY EP
KING KRULE ROCK BOTTOM 6 FEET BENEATH THE MOON
SURF CURSE THE STRANGE AND THE KIND NOTHING YET
DUNE MESSIAH IN MY ARMS THE IRON OAK
LAST TRAIN * GOLDEN SONGS WEATHERING
INTERNAZIONALE SHE WHO CARRIES…. WREATHS OF LIFE
PYUR EPCOH SINUS EPOCH SINUS
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