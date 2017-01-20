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PLAYLIST DU 16 AU 20 JANVIER 2017

LUNDI 16 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
PYUR ALLNESS EPOCH SINUS
FEROCES JULIETTE JULIETTE
JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL
REINIER NEXT LEVEL VIBRATIONS
YALTA CLUB *
FAIT REVERIE SONDER
BOTTLE NEXR *
ODDISSEE BREA THE ODD TAPE
MOSS COVERED TECHNOLOGY OPEN EYES SPEICHERBANK
YEAR OF NO LIGHT ABESSE AUSSERWELT
MARDI 17 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
I LIKE TRAINS IKLEY MOOR A DIVORCE BEFORE MARIAGE
YALTA CLUB * INSTANT GOD HYBRIS
CAMERON BUTLER KNOW OUT THE ASHES
FICTION WORSEN INCIDENT
SIOUX FALLS CRUSHED RIOT FOREVER
EAGULLS MY LIFE IN REWIND ULLAGES
REINIER DAY DREAMS VIBERATIONS
COASTLANDS GHOST OF NEKOWIN TO BE FOUND
AIDAN KNIGHT FUNERAL SINGERS A EACH OTHER
BOTTLE NEXT * BREAK THE DOOR BAD HORSES
ITAL TEK SOLAR SAIL NEBULA DANCE
EMMA RUTH RUNDLE FURIOUS ANGEL MARKED FOR DEATH
GOLDEN GRAVES WHOAD BE SAFE
MERCREDI 18 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
PYUR A TREE EPOCH SINUS
M83 LOWER YOUR EYELIDS TO DIE WITH THE SUN BEFORE THE DAWN HEAL US
JUSTICE WATERS OF NAZARETH CROSS
PELICAN BLISS IN CONCRETE CITY OF ECHOES
AMY WHINEHOUSE HE CAN ONLY HOLD HER BACK TO BLACK
CHARLES AZNAVOUR HIER ENCORE HIER ENCORE
FEROCES SOMETIMES SINGLE
TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO
DAVID BAZAN ALL I WANT FOR CHRISTMAS DARK SACRED NIGHT
CAMERON BUTLER RUN OUT THE ASHES
JEUDI 19 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
CHRISTIAN LOFFLER ATHLETE MARE
LUCY DACUS TRUST NO BURDEN
FEROCES SOMETIMES SINGLE
MOSS COVERED TECHNOLOGY OPEN EYES SPEICHERBANK
BONOBO MIGRATION MIGRATION
FEROCES JULIETTE JULIETTE
BOTTLE NEXT * AGE OF BEAUTY BAD HORSES
LUSINE JUST A CLOUD SENSORIMOTOR
LIBRARY TAPES PIECES OF US WERE LEFT ON THE TRACKS
CAMERON BUTTLER TRIPS OUT THE ASHES
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