PLAYLIST DU 16 AU 20 JANVIER 2017

LUNDI 16 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM

PYUR ALLNESS EPOCH SINUS

FEROCES JULIETTE JULIETTE

JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL

REINIER NEXT LEVEL VIBRATIONS

YALTA CLUB *

FAIT REVERIE SONDER

BOTTLE NEXR *

ODDISSEE BREA THE ODD TAPE

MOSS COVERED TECHNOLOGY OPEN EYES SPEICHERBANK

YEAR OF NO LIGHT ABESSE AUSSERWELT

MARDI 17 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM

I LIKE TRAINS IKLEY MOOR A DIVORCE BEFORE MARIAGE

YALTA CLUB * INSTANT GOD HYBRIS

CAMERON BUTLER KNOW OUT THE ASHES

FICTION WORSEN INCIDENT

SIOUX FALLS CRUSHED RIOT FOREVER

EAGULLS MY LIFE IN REWIND ULLAGES

REINIER DAY DREAMS VIBERATIONS

COASTLANDS GHOST OF NEKOWIN TO BE FOUND

AIDAN KNIGHT FUNERAL SINGERS A EACH OTHER

BOTTLE NEXT * BREAK THE DOOR BAD HORSES

ITAL TEK SOLAR SAIL NEBULA DANCE

EMMA RUTH RUNDLE FURIOUS ANGEL MARKED FOR DEATH

GOLDEN GRAVES WHOAD BE SAFE

MERCREDI 18 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM

PYUR A TREE EPOCH SINUS

M83 LOWER YOUR EYELIDS TO DIE WITH THE SUN BEFORE THE DAWN HEAL US

JUSTICE WATERS OF NAZARETH CROSS

PELICAN BLISS IN CONCRETE CITY OF ECHOES

AMY WHINEHOUSE HE CAN ONLY HOLD HER BACK TO BLACK

CHARLES AZNAVOUR HIER ENCORE HIER ENCORE

FEROCES SOMETIMES SINGLE

TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO

DAVID BAZAN ALL I WANT FOR CHRISTMAS DARK SACRED NIGHT

CAMERON BUTLER RUN OUT THE ASHES

JEUDI 19 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM

CHRISTIAN LOFFLER ATHLETE MARE

LUCY DACUS TRUST NO BURDEN

FEROCES SOMETIMES SINGLE

MOSS COVERED TECHNOLOGY OPEN EYES SPEICHERBANK

BONOBO MIGRATION MIGRATION

FEROCES JULIETTE JULIETTE

BOTTLE NEXT * AGE OF BEAUTY BAD HORSES

LUSINE JUST A CLOUD SENSORIMOTOR

LIBRARY TAPES PIECES OF US WERE LEFT ON THE TRACKS