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PLAYLIST du 1er au 9 décembre 2016

Les stars de la semaine étaient les INGRINA en concert jeudi 08/2016 en compagnie des cultissimes AS WE DRAW, à l’espace El Doggo à Limoges.

Live report ici :

JEUDI 1 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
RADOM FOREST
INTERNAZIONALE BELLS OF ADDICTION 2 WREATHS OF LIFE
TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO
EAGULLS EUPHORIA ULLAGES
MOVIE BRAIN AZURE SOMA
TYCHO SLACKS EPOCH
CROMB * BOBBY 1000
DOUGLAS DARE BINARY AFORGER
BLACK MARBLE IRON LUNG IT’S IMMATERIAL
PARRA FOR CUVA REALITY DARWIS
VENDREDI 2 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
REINER TAKE AWAY VIBRATIONS
WALL OF DEATH BLOW THE CLOUDS LOVELAND
CHRISTIAN LOFFLER NEO MARE
SOFT KILL WHIRL CHOKE
CHROMB * LE TOMBEAU EST VIDE 1000
MARTIN NONSTATIC DISTANCE B GRANITE
GRATUIT FEU DELIVRANCE
NATHAN FAKE NOW WE KNOW UPCOMING ALBUM
NOTHING EATEN BY WORMS TIRED OF TOMORROW
YVES TUMOR BROKE IN SERPENT MUSIC
DEAD CAN DANCE XAVIER WITHIN THE REALM OF A DYING SUN
EMMA RUTH RUNDLE REAL BIG SKY MARKED FOR DEATH
LUNDI 5 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
KIASMOS THROWN EP
LUCY DACUS STRANGE TORPEDO NO BURDEN
TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO
POWELL JUNK SPORTS
DEAD HORSE ONE * TODAY SEASON OF MIST
FAIT REVERIE SONDER
TYCHO RINGS EPOCH
COASTLANDS SEAFARER AND THE SQUALL TO BE FOUND
INGRINA STOLIDITY EP
AS WE DRAW MIRAGES
DOUG TUTTLE FAILING TO BELIEVE IT CALLS ON ME
ODDISSEE NO SUGAR NO CREAM THE ODD TAPE
DAUGHTER FOSSA NOT TO DISAPPEAR
DEFTONES BEWARE SATURDAY NIGHT WRIST
JULIEN GASC * LA CURE KISS ME YOU FOOL

Invité ce lundi :

Sylvie Texier et Marie Ferrier, rélaitrices du documentaire "Ceux qui disent oui"

http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/emissions/qui-sommes-nous-limousin/ceux-qui-disent-oui-construire-demain-23-lundi-21-novembre-apres-grand-soir-3-1132455.html

MARDI 6 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
CHRISTIAN LOFFLER NEO MARE
MOSS COVERED TECHNOLOGY REMEMBERED SPEICHERBANK
HALDOUS HARDING STOP YOUR TEARS
AS WE DRAW LIMBO MIRAGES
CORBEAUX CORPSE POSE KIND WORDS
TIM LAUGHAUS LOST IN A BUS VHOIR
7 WEEKS KING IN THE MUD A FAREWELL TO DAWN
CLPPNG WRIGGLE WRIGGLE
DEAD HORSE ONE * MANTIS SEASON OF MIST
CABARET CONTEMPORAIN MAP CABARET CONTEMPORAIN
ODDISSEE ALARMED THE ODD TAPE
INGRINA STOLIDITY EP
JULIEN GASC * LUKE HOWARD KISS ME YOU FOOL
LUKE HOWARD OCCULUS TWO PLACES
MERCREDI 7 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
INGRINA FROZEN EP
CAMILA FUCHS WALKING MORNING SINGING FROM THE FIXED RUNG
ULVER PORN PIECE OR THE SCARS OF COLD KISSES PERDITION CITY
DEAD HORSE ONE * MESMERISE ME SEASON OF MIST
ALDOUS HARDING NO PEACE
INTERNAZIONALE MEASURES WREATH OF LIFE
REINER DAY DREAMS VIBRATIONS
JENNY HVAL THE GREAT UNDRESSING BLOOD BITCH
GOLDEN GRAVES WHOAD BE SAFE
FRANCESCA LAGO THE DESERT MIRRORS AGAINST THE SUN
JULIEN GASC * LA CURE KISS ME YOU FOOL
AS WE DRAW SHIPWRECK MIRAGES
CORBEAUX THE LIGHT HAS A VOICE KIND WORDS
JEUDI 8 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
M83 LOWER YOUR EYELIDS TO DIE WITH THE SUN BEFORE THE DAWN HEAL US
NITEMOVES ROSENCROIX DON’T ASK
MMOTHS BODYSTUDIES LUNEWORKS
RIVAL CONSOLES NIGHT MELODY NIGHT MELODY
MOVIE BRAIN BREEDERS MOVIE BRAIN
JULIEN GASC * LA CURE KISS ME YOU FOOL
AMENTIA REFUGE L’AVENTURE DES PLANTES
REINIER TAKE AWAY VIBRATIONS
INGRINA FROZEN EP
AS WE DRAW THE WINDOW MIRAGES
JENNY HVAL CONCEPTUAL ROMANCE BLOOD BITCH
DEAD HORSE ONE * INSIGHT SEASON OF MIST
SOFT KILL WHIRL CHOKE
TIM LAUGHAUS REHEARSING FOR PRAGUE VHOIR
VENDREDI 9 DECEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
CAMILA FUCHS WELCOME MY DEMON SINGING FROM THE FIXED RUNG
EMMA RUTH RUNDLE REAL BIG SKY MARKED FOR DEATH
INGRINA UNTILTED LIVE
ROLY PORTER MASS THIRD LAW
I LIKE TRAINS BETHESDA A DIVORCE BEFORE MARRIAGE
DEAD HORSE ONE * SEASON OF MIST SEASON OF MIST
DEAF CENTER NEW BEGINING OWL SPLINTERS
ELANOR MIGHT DO ELANOR
REINIER VIBES VIBRATIONS
CABARET CONTEMPORAIN LA BICHE CABARET CONTEMPORAIN
DEAF CENTER WHITE LAKE PALE RAVINE
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