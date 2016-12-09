PLAYLIST du 1er au 9 décembre 2016

Les stars de la semaine étaient les INGRINA en concert jeudi 08/2016 en compagnie des cultissimes AS WE DRAW, à l’espace El Doggo à Limoges.
Live report ici :
|JEUDI 1 DECEMBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|RADOM FOREST
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|INTERNAZIONALE
| BELLS OF ADDICTION 2
|WREATHS OF LIFE
|TOTORRO
| 100% REPOS
|COME TO MEXICO
|EAGULLS
| EUPHORIA
|ULLAGES
|MOVIE BRAIN
| AZURE
|SOMA
|TYCHO
| SLACKS
|EPOCH
|CROMB *
| BOBBY
|1000
|DOUGLAS DARE
| BINARY
|AFORGER
|BLACK MARBLE
| IRON LUNG
|IT’S IMMATERIAL
|PARRA FOR CUVA
| REALITY
|DARWIS
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|VENDREDI 2 DECEMBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|REINER
| TAKE AWAY
|VIBRATIONS
|WALL OF DEATH
| BLOW THE CLOUDS
|LOVELAND
|CHRISTIAN LOFFLER
| NEO
|MARE
|SOFT KILL
| WHIRL
|CHOKE
|CHROMB *
| LE TOMBEAU EST VIDE
|1000
|MARTIN NONSTATIC
| DISTANCE B
|GRANITE
|GRATUIT
| FEU
|DELIVRANCE
|NATHAN FAKE
| NOW WE KNOW
|UPCOMING ALBUM
|NOTHING
| EATEN BY WORMS
|TIRED OF TOMORROW
|YVES TUMOR
| BROKE IN
|SERPENT MUSIC
|DEAD CAN DANCE
| XAVIER
|WITHIN THE REALM OF A DYING SUN
|EMMA RUTH RUNDLE
| REAL BIG SKY
|MARKED FOR DEATH
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|LUNDI 5 DECEMBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|KIASMOS
| THROWN
|EP
|LUCY DACUS
| STRANGE TORPEDO
|NO BURDEN
|TOTORRO
| 100% REPOS
|COME TO MEXICO
|POWELL
| JUNK
|SPORTS
|DEAD HORSE ONE *
| TODAY
|SEASON OF MIST
|FAIT
| REVERIE
|SONDER
|TYCHO
| RINGS
|EPOCH
|COASTLANDS
| SEAFARER AND THE SQUALL
|TO BE FOUND
|INGRINA
| STOLIDITY
|EP
|AS WE DRAW
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|MIRAGES
|DOUG TUTTLE
| FAILING TO BELIEVE
|IT CALLS ON ME
|ODDISSEE
| NO SUGAR NO CREAM
|THE ODD TAPE
|DAUGHTER
| FOSSA
|NOT TO DISAPPEAR
|DEFTONES
| BEWARE
|SATURDAY NIGHT WRIST
|JULIEN GASC *
| LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
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Invité ce lundi :
Sylvie Texier et Marie Ferrier, rélaitrices du documentaire "Ceux qui disent oui"
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/emissions/qui-sommes-nous-limousin/ceux-qui-disent-oui-construire-demain-23-lundi-21-novembre-apres-grand-soir-3-1132455.html
|MARDI 6 DECEMBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|CHRISTIAN LOFFLER
| NEO
|MARE
|MOSS COVERED TECHNOLOGY
| REMEMBERED
|SPEICHERBANK
|HALDOUS HARDING
| STOP YOUR TEARS
|AS WE DRAW
| LIMBO
|MIRAGES
|CORBEAUX
| CORPSE POSE
|KIND WORDS
|TIM LAUGHAUS
| LOST IN A BUS
|VHOIR
|7 WEEKS
| KING IN THE MUD
|A FAREWELL TO DAWN
|CLPPNG
| WRIGGLE
|WRIGGLE
|DEAD HORSE ONE *
| MANTIS
|SEASON OF MIST
|CABARET CONTEMPORAIN
| MAP
|CABARET CONTEMPORAIN
|ODDISSEE
| ALARMED
|THE ODD TAPE
|INGRINA
| STOLIDITY
|EP
|JULIEN GASC *
| LUKE HOWARD
|KISS ME YOU FOOL
|LUKE HOWARD
| OCCULUS
|TWO PLACES
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|MERCREDI 7 DECEMBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|INGRINA
| FROZEN
|EP
|CAMILA FUCHS
| WALKING MORNING
|SINGING FROM THE FIXED RUNG
|ULVER
| PORN PIECE OR THE SCARS OF COLD KISSES
|PERDITION CITY
|DEAD HORSE ONE *
| MESMERISE ME
|SEASON OF MIST
|ALDOUS HARDING
| NO PEACE
|INTERNAZIONALE
| MEASURES
|WREATH OF LIFE
|REINER
| DAY DREAMS
|VIBRATIONS
|JENNY HVAL
| THE GREAT UNDRESSING
|BLOOD BITCH
|GOLDEN GRAVES
| WHOAD
|BE SAFE
|FRANCESCA LAGO
| THE DESERT
|MIRRORS AGAINST THE SUN
|JULIEN GASC *
| LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
|AS WE DRAW
| SHIPWRECK
|MIRAGES
|CORBEAUX
| THE LIGHT HAS A VOICE
|KIND WORDS
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|JEUDI 8 DECEMBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|M83
| LOWER YOUR EYELIDS TO DIE WITH THE SUN
|BEFORE THE DAWN HEAL US
|NITEMOVES
| ROSENCROIX
|DON’T ASK
|MMOTHS
| BODYSTUDIES
|LUNEWORKS
|RIVAL CONSOLES
| NIGHT MELODY
|NIGHT MELODY
|MOVIE BRAIN
| BREEDERS
|MOVIE BRAIN
|JULIEN GASC *
| LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
|AMENTIA
| REFUGE
|L’AVENTURE DES PLANTES
|REINIER
| TAKE AWAY
|VIBRATIONS
|INGRINA
| FROZEN
|EP
|AS WE DRAW
| THE WINDOW
|MIRAGES
|JENNY HVAL
| CONCEPTUAL ROMANCE
|BLOOD BITCH
|DEAD HORSE ONE *
| INSIGHT
|SEASON OF MIST
|SOFT KILL
| WHIRL
|CHOKE
|TIM LAUGHAUS
| REHEARSING FOR PRAGUE
|VHOIR
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|VENDREDI 9 DECEMBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|CAMILA FUCHS
| WELCOME MY DEMON
|SINGING FROM THE FIXED RUNG
|EMMA RUTH RUNDLE
| REAL BIG SKY
|MARKED FOR DEATH
|INGRINA
| UNTILTED
|LIVE
|ROLY PORTER
| MASS
|THIRD LAW
|I LIKE TRAINS
| BETHESDA
|A DIVORCE BEFORE MARRIAGE
|DEAD HORSE ONE *
| SEASON OF MIST
|SEASON OF MIST
|DEAF CENTER
| NEW BEGINING
|OWL SPLINTERS
|ELANOR
| MIGHT DO
|ELANOR
|REINIER
| VIBES
|VIBRATIONS
|CABARET CONTEMPORAIN
| LA BICHE
|CABARET CONTEMPORAIN
|DEAF CENTER
| WHITE LAKE
|PALE RAVINE