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PLAYLIST du 21 au 23 novembre 2016

LUNDI 21 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
THE OBSERVATORY AUGUST IS THE CRUELLEST AUGUST IS THE CRUELLEST
STEVE REICH ELECTRIC COUTERPOINT (FAST) III DIFFERENT TRAINS
MJ GUIDER EVENCYCLE PRECIOUS SYSTEMS
NOISERV * THIS IS MAYBE… AVO
TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO
WUN TWO SNOWING SNOW VOL 2
ONEOTHRIX POINT NEVER ANIMALS GARDEN OF DELETE
JULIEN GASC LES PAGES ANONYMES KISS ME YOU FOOL
STILL CHARON WORLD IN BLOOM TIME TRAVELLER
MADELEINE COCOLAS MOMENTS OF DISTRACTION CASCADIA
EMMA RUTH RUNDLE HEAVEN MARKED FOR DEATH
PYUR EPOCH SINUS I EPOCH SINUS
DOUGLAS DARE GREENHOUSE AFORGER
MARDI 22 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
M83 GONE RED SEAS (…)
CHRISTIAN LOFFLER NEO MARE
GERARD BASTE * PLUS RIEN A DIRE PRINCE DE LA VIGNE
TYCHO SOURCE EPOCH
NATHAN FAKE DEGREELESSNESS FEAT PRURIENT DEGREELESSNESS FEAT PRURIENT
ESSAIE PAS LA CHUTE DEMAIN EST UNE AUTRE NUIT
ITAL TEK UNTIL THE END OF TIME BEYOND SIGHT
STILL CHARON TIME TRAVELLER TIME TRAVELLER
JULIEN GASC PAS KISS ME YOU FOOL
STILL CHARON WORLD IN BLOOM TIME TRAVELLER
TILMAN ROBINSON PAREIDOLIA DEER HEART
MERCREDI 23 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
NITEMOVES ROSENCROIX DON’T ASK
TIME HECKER VIOLET MONUMEMTA LOVE STREAMS
GRAND CIEL LUCIA MUSIC FOR INSTALLATIONS AND ART
INGRINA STOLIDITY INGRINA
TILMAN ROBINSON PAREIDOLIA DEER HEART
NOISERV * I’M NOT AFRAID… AVO
YOHUNA GOLDEN FOILS PATIENTNESS
M83 ON A WHITE LAKE (…) DEAD CITIES, RED SEAS (…)
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