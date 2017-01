PLAYLIST du 23 AU 27 JANVIER

LUNDI 23 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM

FEROCES JULIETTE JULIETTE

CRACK HOUSE REC. AYERS INSTANTANEO VOL2

DAYLUTA MEANS KINDNESS WARZAWA WHEN YOU’RE YOUNG …

BONOBO BAMBRO KOY GANDA MIGRATION

KURSED * APPLE MISOPHONE

JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL

TOTORRO TROP FORT JEJE COME TO MEXICO

LUSINE JUST A CLOUD SINGLE

FICTION MONOXYDE INCIDENT

ELANOR WAXENWANE ELANOR

ULVER HALLWAYS OF ALWAYS PERDITION CITY

POGO CAR CRASH CONTROL * ROAYUME DE LA DOULEUR P3C

TYCHO EPOCH EPOCH

SOFT KILL CHOKE CHOKE

MICAHEL NAU GOOD MOON MOWING

LANTLOS AZURE CHIMES MELTING SUN

LYRE LE TEMPS * PROHIBITION SWING

MARDI 24 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM

DAYLUTA MEANS KINDNESS SAVAGERY WHEN YOU’RE YOUNG …

JULIEN GASC FAIT DIVERS KISS ME YOU FOOL

DON NINO LIKE A CAT THE KEYBOARD SONGS

CHRISTIAN LOFFLER ATHLETE MARE

THE FEAR RATIO ERA FROM REFUGE OF A TWISTED SOUL

CAMERON BUTTLER TDS OUT OF ASHES

POGO CAR CRASH CONTROL * ROAYUME DE LA DOULEUR P3C

REINIER DAY DREAMS VIBERATIONS

BONOBO OUTLIER MIGRATION

MOTIONAL BALLOON SINGLE

THE OBSERVATORY THE WEIGHT OF IT ALL AUGUST IS THE CRUELLEST

ANAKDOTEN FROM WITHIN FROM WITHIN

KURSED * TOY MISOPHONE

VOLCAN FORME NOIRE THYSIA

TOTORRO BEVERLY PILLS COME TO MEXICO

MERCREDI 25 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM

LIBRARY TAPES ALONE IN THE BRIGHT AOLONE IN THE BRIGHT LIGHTS OF A SHATTERED LIFE

FEROCES JULIETTE JULIETTE

TOTORRO GERARD BLAST COME TO MEXICO

SOFT KILL WHIRL CHOKE

CHRIS COHEN TORREY PINE AS IF APPART

DOPE LEMON HONEY BONES SINGLE

DAYLUTA MEANS KINDNESS YOUNG SAVAGERY AND GENERAL DEBAUCHERY WHEN YOU’RE YOUNG …

LYRE LE TEMPS * PARTY RAISER PROHIBITION SWING

CRUDOS LEVEL DESAFIOS INSTANTANEO VOL2

BING & RUTH STARWOOD CHOKER NO HOME OF THE MIND

MARCHING CHURCH LET IT COME DOWN TELLING IT LIKE IT IS

POGO CAR CRASH CONTROL * ROAYUME DE LA DOULEUR P3C

BONOBO 7TH SEVENS MIGRATION

LUSINE JUST A CLOUD SENSORIMOTOR

JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL

JEUDI 26 JANVIER

GROUPE TITRE ALBUM

ULVER NOWHERE PERDITION CITY

PYUR A TREE EPOCH SINUS

POGO CAR CRASH CONTROL * ROAYUME DE LA DOULEUR P3C

DOPE LEMON HONEY BONES SINGLE

CARLA DAL FORNO WHAT YOU GONNA DO NOW ? WHAT YOU GONNA DO NOW ?

DAYLUTA MEANS KINDNESS FORT LEBANON WHEN YOU’RE YOUNG …

MY BLOODY VALENTINE SOMETIMES LOVELESS

FEROCES SOMETIMES SINGLE

SOFT KILL FRANKIE CHOKE