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PLAYLIST du 23 AU 27 JANVIER

* : partenariats FERAROCK

LUNDI 23 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
FEROCES JULIETTE JULIETTE
CRACK HOUSE REC. AYERS INSTANTANEO VOL2
DAYLUTA MEANS KINDNESS WARZAWA WHEN YOU’RE YOUNG …
BONOBO BAMBRO KOY GANDA MIGRATION
KURSED * APPLE MISOPHONE
JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL
TOTORRO TROP FORT JEJE COME TO MEXICO
LUSINE JUST A CLOUD SINGLE
FICTION MONOXYDE INCIDENT
ELANOR WAXENWANE ELANOR
ULVER HALLWAYS OF ALWAYS PERDITION CITY
POGO CAR CRASH CONTROL * ROAYUME DE LA DOULEUR P3C
TYCHO EPOCH EPOCH
SOFT KILL CHOKE CHOKE
MICAHEL NAU GOOD MOON MOWING
LANTLOS AZURE CHIMES MELTING SUN
LYRE LE TEMPS * PROHIBITION SWING
MARDI 24 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
DAYLUTA MEANS KINDNESS SAVAGERY WHEN YOU’RE YOUNG …
JULIEN GASC FAIT DIVERS KISS ME YOU FOOL
DON NINO LIKE A CAT THE KEYBOARD SONGS
CHRISTIAN LOFFLER ATHLETE MARE
THE FEAR RATIO ERA FROM REFUGE OF A TWISTED SOUL
CAMERON BUTTLER TDS OUT OF ASHES
POGO CAR CRASH CONTROL * ROAYUME DE LA DOULEUR P3C
REINIER DAY DREAMS VIBERATIONS
BONOBO OUTLIER MIGRATION
MOTIONAL BALLOON SINGLE
THE OBSERVATORY THE WEIGHT OF IT ALL AUGUST IS THE CRUELLEST
ANAKDOTEN FROM WITHIN FROM WITHIN
KURSED * TOY MISOPHONE
VOLCAN FORME NOIRE THYSIA
TOTORRO BEVERLY PILLS COME TO MEXICO
MERCREDI 25 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
LIBRARY TAPES ALONE IN THE BRIGHT AOLONE IN THE BRIGHT LIGHTS OF A SHATTERED LIFE
FEROCES JULIETTE JULIETTE
TOTORRO GERARD BLAST COME TO MEXICO
SOFT KILL WHIRL CHOKE
CHRIS COHEN TORREY PINE AS IF APPART
DOPE LEMON HONEY BONES SINGLE
DAYLUTA MEANS KINDNESS YOUNG SAVAGERY AND GENERAL DEBAUCHERY WHEN YOU’RE YOUNG …
LYRE LE TEMPS * PARTY RAISER PROHIBITION SWING
CRUDOS LEVEL DESAFIOS INSTANTANEO VOL2
BING & RUTH STARWOOD CHOKER NO HOME OF THE MIND
MARCHING CHURCH LET IT COME DOWN TELLING IT LIKE IT IS
POGO CAR CRASH CONTROL * ROAYUME DE LA DOULEUR P3C
BONOBO 7TH SEVENS MIGRATION
LUSINE JUST A CLOUD SENSORIMOTOR
JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL
JEUDI 26 JANVIER
GROUPE TITRE ALBUM
ULVER NOWHERE PERDITION CITY
PYUR A TREE EPOCH SINUS
POGO CAR CRASH CONTROL * ROAYUME DE LA DOULEUR P3C
DOPE LEMON HONEY BONES SINGLE
CARLA DAL FORNO WHAT YOU GONNA DO NOW ? WHAT YOU GONNA DO NOW ?
DAYLUTA MEANS KINDNESS FORT LEBANON WHEN YOU’RE YOUNG …
MY BLOODY VALENTINE SOMETIMES LOVELESS
FEROCES SOMETIMES SINGLE
SOFT KILL FRANKIE CHOKE
EMMA RUTH RUNDLE POSSESSION MARKED FOR DEATH
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