PLAYLIST du 23 AU 27 JANVIER
* : partenariats FERAROCK
|LUNDI 23 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|FEROCES
|JULIETTE
|JULIETTE
|CRACK HOUSE REC.
|AYERS
|INSTANTANEO VOL2
|DAYLUTA MEANS KINDNESS
|WARZAWA
|WHEN YOU’RE YOUNG …
|BONOBO
|BAMBRO KOY GANDA
|MIGRATION
|KURSED *
|APPLE
|MISOPHONE
|JULIEN GASC
|LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
|TOTORRO
|TROP FORT JEJE
|COME TO MEXICO
|LUSINE
|JUST A CLOUD
|SINGLE
|FICTION
|MONOXYDE
|INCIDENT
|ELANOR
|WAXENWANE
|ELANOR
|ULVER
|HALLWAYS OF ALWAYS
|PERDITION CITY
|POGO CAR CRASH CONTROL *
|ROAYUME DE LA DOULEUR
|P3C
|TYCHO
|EPOCH
|EPOCH
|SOFT KILL
|CHOKE
|CHOKE
|MICAHEL NAU
|GOOD MOON
|MOWING
|LANTLOS
|AZURE CHIMES
|MELTING SUN
|LYRE LE TEMPS *
|PROHIBITION SWING
|MARDI 24 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DAYLUTA MEANS KINDNESS
|SAVAGERY
|WHEN YOU’RE YOUNG …
|JULIEN GASC
|FAIT DIVERS
|KISS ME YOU FOOL
|DON NINO
|LIKE A CAT
|THE KEYBOARD SONGS
|CHRISTIAN LOFFLER
|ATHLETE
|MARE
|THE FEAR RATIO
|ERA
|FROM REFUGE OF A TWISTED SOUL
|CAMERON BUTTLER
|TDS
|OUT OF ASHES
|POGO CAR CRASH CONTROL *
|ROAYUME DE LA DOULEUR
|P3C
|REINIER
|DAY DREAMS
|VIBERATIONS
|BONOBO
|OUTLIER
|MIGRATION
|MOTIONAL
|BALLOON
|SINGLE
|THE OBSERVATORY
|THE WEIGHT OF IT ALL
|AUGUST IS THE CRUELLEST
|ANAKDOTEN
|FROM WITHIN
|FROM WITHIN
|KURSED *
|TOY
|MISOPHONE
|VOLCAN
|FORME NOIRE
|THYSIA
|TOTORRO
|BEVERLY PILLS
|COME TO MEXICO
|MERCREDI 25 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LIBRARY TAPES
|ALONE IN THE BRIGHT
|AOLONE IN THE BRIGHT LIGHTS OF A SHATTERED LIFE
|FEROCES
|JULIETTE
|JULIETTE
|TOTORRO
|GERARD BLAST
|COME TO MEXICO
|SOFT KILL
|WHIRL
|CHOKE
|CHRIS COHEN
|TORREY PINE
|AS IF APPART
|DOPE LEMON
|HONEY BONES
|SINGLE
|DAYLUTA MEANS KINDNESS
|YOUNG SAVAGERY AND GENERAL DEBAUCHERY
|WHEN YOU’RE YOUNG …
|LYRE LE TEMPS *
|PARTY RAISER
|PROHIBITION SWING
|CRUDOS LEVEL
|DESAFIOS
|INSTANTANEO VOL2
|BING & RUTH
|STARWOOD CHOKER
|NO HOME OF THE MIND
|MARCHING CHURCH
|LET IT COME DOWN
|TELLING IT LIKE IT IS
|POGO CAR CRASH CONTROL *
|ROAYUME DE LA DOULEUR
|P3C
|BONOBO
|7TH SEVENS
|MIGRATION
|LUSINE
|JUST A CLOUD
|SENSORIMOTOR
|JULIEN GASC
|LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
|JEUDI 26 JANVIER
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ULVER
|NOWHERE
|PERDITION CITY
|PYUR
|A TREE
|EPOCH SINUS
|POGO CAR CRASH CONTROL *
|ROAYUME DE LA DOULEUR
|P3C
|DOPE LEMON
|HONEY BONES
|SINGLE
|CARLA DAL FORNO
|WHAT YOU GONNA DO NOW ?
|WHAT YOU GONNA DO NOW ?
|DAYLUTA MEANS KINDNESS
|FORT LEBANON
|WHEN YOU’RE YOUNG …
|MY BLOODY VALENTINE
|SOMETIMES
|LOVELESS
|FEROCES
|SOMETIMES
|SINGLE
|SOFT KILL
|FRANKIE
|CHOKE
|EMMA RUTH RUNDLE
|POSSESSION
|MARKED FOR DEATH