PLAYLIST DU 6 AU 10 MARS 2017

Invités de la radio cette semaine le groupe inventif & Limougeaud MARCH IDES à retrouver en itw ici :
|MARDI 7 MARS
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|TYCHO
| RECEIVER
|EPOCH
|FEDERALE
| ALL THE COLOR OF THE DARK
|THE FIRE CAME DOWN FROM THE MOUNTAIN
|NOVELLER
| RITUALS
|A PINK SUNSET FOR NO ONE
|NATHALIE EVANS
| ROOFTOPS
|SPLIT
|SLEAFORD MODS *
| BHS
|ENGLISH TAPAS
|JONWAYNE
| OUT OF SIGHT
|RAP ALBUM TWO
|JACASZEK
| SOFT MUSIC
|KWIATY
|ESBEN AND THE WITH
| THE REVERIST
|OLDER TERRORS
|TENHI
| VASTAKAIUN
|VARE
|GRANDADDY *
| WAY WE WONT
|LAST PLACE
|BONOBO
| FIGURES
|MIGRATIONS
|CAMERON BUTLER
| INFINITY
|OUT OF ASHES
|
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|MERCREDI 8 MARS
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|FOREST SWORDS
| THE HIGHEST FLOOD
|SINGLE
|ARJEN SCHAT
| SEQUEACAM
|SKARCE
|SLEAFORD MODS *
| MOPTOP
|ENGLISH TAPAS
|FEDERALE
| I SWORE I’LL NEVER KILL
|THE FIRE CAME DOWN FROM THE MOUNTAIN
|NOVELLER
| TRAILS AND TRIALS
|A PINK SUNSET FOR NO ONE
|MMOTHS
| PARA POLARIS
|LUNEWORKS
|AQUASERGE
| SI LOIN SI PROCHE
|LAISSE CA ETRE
|BROADCAST
| DEAD LONG YEAR
|THE NOISE MADE BY PEOPLE
|SOFT KILL
| WHIRL
|CHOKE
|JACASZEK
| DAFFODILS
|KWIATY
|GRANDADDY *
| WAY WE WONT
|LAST PLACE
|JONWAYNE
| THESE WORDS ARE EVERYTHING
|RAP ALBUM TWO
|LUSINE
| THE LEVEL
|SENSORIMOTOR
|MARCH IDES
| THE COMPASS
|MOODY WHALES ABOVE LAND
|
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|JEUDI 9 MARS
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|MARCH IDES
| FROM THE HORSE MOUTH
|MOODY WHALES ABOVE LAND
|TENHI
| FROM THE SHORE
|MAAAEET
|BUMPKIN ISLAND
| SGT WOODBURY
|ALL WAS BRIGHT
|FOREST SWORDS
| THE HIGHEST FLOOD
|SINGLE
|JONWAYNE
| AFRAID OF US
|RAP ALBUM TWO
|CAMERON BUTLER
| TDS
|OUT THE ASHES
|YVES TUMOR
| BROKE
|SERPENT MUSIC
|BONOBO
| SURFACE
|MIGRATION
|MARCH IDES
| THE COMPASS
|MOODY WHALES ABOVE LAND
|
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|VENDREDI 10 MARS
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|JACASZEK
| FLOWERS
|KWIATY
|BLANCK MASS
| PLEASE
|WORLD EATER
|GRANDADDY *
| EVERMORE
|LAST PLACE
|FUCK BUTTONS
| SURF SOLAR
|TARO SPORT
|CAMERON BUTLER
| WAY HOME
|OUT THE ASHES
|NATHAN FAKE
| PROVIDENCE
|PROVIDENCE
|TOM ADAMS
| COME ON, DREAMER
|SINGLE
|CANNIBALE *
| NO MERCY FOR LOVE
|NO MERCY FOR LOVE
|YOHUNA
| LAKE
|PATIENTNESS
|PYUR
| A TREE
|EPOCH SINUS
|TYCHO
| EPOCH
|EPOCH
|SOFT KILL
| THE FIGUREHEAD
|SINGLE