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PLAYLIST DU 6 AU 10 MARS 2017

Invités de la radio cette semaine le groupe inventif & Limougeaud MARCH IDES à retrouver en itw ici :

MARDI 7 MARS
GROUPE TITRE ALBUM
TYCHO RECEIVER EPOCH
FEDERALE ALL THE COLOR OF THE DARK THE FIRE CAME DOWN FROM THE MOUNTAIN
NOVELLER RITUALS A PINK SUNSET FOR NO ONE
NATHALIE EVANS ROOFTOPS SPLIT
SLEAFORD MODS * BHS ENGLISH TAPAS
JONWAYNE OUT OF SIGHT RAP ALBUM TWO
JACASZEK SOFT MUSIC KWIATY
ESBEN AND THE WITH THE REVERIST OLDER TERRORS
TENHI VASTAKAIUN VARE
GRANDADDY * WAY WE WONT LAST PLACE
BONOBO FIGURES MIGRATIONS
CAMERON BUTLER INFINITY OUT OF ASHES
MERCREDI 8 MARS
GROUPE TITRE ALBUM
FOREST SWORDS THE HIGHEST FLOOD SINGLE
ARJEN SCHAT SEQUEACAM SKARCE
SLEAFORD MODS * MOPTOP ENGLISH TAPAS
FEDERALE I SWORE I’LL NEVER KILL THE FIRE CAME DOWN FROM THE MOUNTAIN
NOVELLER TRAILS AND TRIALS A PINK SUNSET FOR NO ONE
MMOTHS PARA POLARIS LUNEWORKS
AQUASERGE SI LOIN SI PROCHE LAISSE CA ETRE
BROADCAST DEAD LONG YEAR THE NOISE MADE BY PEOPLE
SOFT KILL WHIRL CHOKE
JACASZEK DAFFODILS KWIATY
GRANDADDY * WAY WE WONT LAST PLACE
JONWAYNE THESE WORDS ARE EVERYTHING RAP ALBUM TWO
LUSINE THE LEVEL SENSORIMOTOR
MARCH IDES THE COMPASS MOODY WHALES ABOVE LAND
JEUDI 9 MARS
GROUPE TITRE ALBUM
MARCH IDES FROM THE HORSE MOUTH MOODY WHALES ABOVE LAND
TENHI FROM THE SHORE MAAAEET
BUMPKIN ISLAND SGT WOODBURY ALL WAS BRIGHT
FOREST SWORDS THE HIGHEST FLOOD SINGLE
JONWAYNE AFRAID OF US RAP ALBUM TWO
CAMERON BUTLER TDS OUT THE ASHES
YVES TUMOR BROKE SERPENT MUSIC
BONOBO SURFACE MIGRATION
MARCH IDES THE COMPASS MOODY WHALES ABOVE LAND
VENDREDI 10 MARS
GROUPE TITRE ALBUM
JACASZEK FLOWERS KWIATY
BLANCK MASS PLEASE WORLD EATER
GRANDADDY * EVERMORE LAST PLACE
FUCK BUTTONS SURF SOLAR TARO SPORT
CAMERON BUTLER WAY HOME OUT THE ASHES
NATHAN FAKE PROVIDENCE PROVIDENCE
TOM ADAMS COME ON, DREAMER SINGLE
CANNIBALE * NO MERCY FOR LOVE NO MERCY FOR LOVE
YOHUNA LAKE PATIENTNESS
PYUR A TREE EPOCH SINUS
TYCHO EPOCH EPOCH
SOFT KILL THE FIGUREHEAD SINGLE
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