PLAYLIST NOVEMBRE 2017

Cortini revient fort avec son nouvel album "Avanti", intimiste et émouvant :
LUNDI 6 NOVEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
FLOATING POINT
KELSO DUNES
REFLECTIONS
I’M A BAND *
SHE SLEEPS
HEARTBREAKING CHEMISTRY
WAXAHATCHEE
NEVER BEEN WRONG
OUT IN THESTORM
CLAUDE SPEEED
FIFTH FORTRESS
INFINITY ULTRA
IAMDDB
OOO
HOODRICH
THE CHERRY WAVE
CLOSE
CLOSE
CLAUDE SPEEED
SPIRITS
INFINITY ULTRA
COM TRUISE
DRYSWCH
ITERATION
SCOTT MANION
YOUR KINDA LOVE
SINGLE
MOGWAI
THE ROAD MATERIAL
EVERY COUNTRY SUN
BOPS *
SEE YOU THERE
BOPS
COLLEEN
WINTER DAWN
A FLAME MY LOVE A FREQUENCY
HOLY FAWN
REYKUR
SINGLE
ALESSANDRO CORTINI
VINCERE
AVANTI
Claude Speeed découvert un peu après sa sortie nous propose un album qui déchire, dans une pure ligné hybride Lopatinesque Berlin School
MARDI 7 NOVEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
TOTORRO
100% REPOS
COME TO MEXICO
INGRINA
FROZEN
EP
ARJEN SCHAT
CYCLES AND ORBITS
SPECTRUM
WAXAHATCHEE
NEVER BEEN WRONG
OUT IN THESTORM
BURIAL
ARCHANGEL
UNTRUE
LEE GAMBLE
SWERVA
MNESTIC PLEASURE
RAOUL VIGNAL
ONE
THE SILVER VEIL
BEN FROST
ALL THAT YOU LOVE
THE CENTRE CANNOT HOLD
IAMDDB
KEEP IT G
HOODRICH
CLAUDE SPEEED
FIFTH FORTRESS
INFINITY ULTRA
ONEOTHRIX POINT NEVER
STICKY DRAMA
G.O.D
ALESSANDRO CORTINI
INIZIARE
AVANTI
Un des immanquable de cette fin d’année :
MERCREDI 8 NOVEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
TENHI
VARE
FILM SCHOOL
SICK OF THE SHAME
EP
SYD
BAD DREAM NO LOOKING BACK
EP
SARIN
EMBERS
DARKER LAKES
SIGNAL FROM EUROPA
BILOCATION
DUSTY MONUMENTS
CLAUDE SPEEED
SPIRITS
INFINITY ULTRA
BOPS *
SLIT IT
BOPS
KORTO
DENZZZL
KORTO
BEN FROST
ALL THAT YOU LOVE
THE CENTRE CANNOT HOLD
COLLEEN
SEPARATING
A FLAME MY LOVE A FREQUENCY
PYUR
EPOCH SINUS I
EPOCH SINUS
CATERINA BARBIERI
SCRATCHE ON THE READIBLE SURFACE
PATTERNS OF CONSCIOUSNESS
JEUDI 9 NOVEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
ZOMBIE ZOMBIE
HYPO
WOVOKA GENTLE
ALL EXTERIOR DARK
EP
LIZZARD
SINGULARITY
SINGLE
NATHAN FAKE
THE SKY WAS PINK (JAMES HOLDEN REMIX)
SINGLE
FLYING LOTUS
POST REQUISITE
BAJRAM BILY
40-30
REMEMBERED WAVES
BEN FROST
THRESHOLD OF FAITH
THE CENTRE CANNOT HOLD
THE END OF THE OCEAN
WE ALWAYS THINK THERE IS GOING TO BE MORE TIME
PACIFIC ATLANTIC
LANARK ARTEFAX
TOUCH ABSENCE
EP
BLANCK MASS
PLEASE
WOLRD EATER
CLAUDE SPEEED
BCCCC
INFINITY ULTRA
Il y a 10 ans sortait une des grands albums de la scène UK bass / future garage / dubstep :
VENDREDI 10 NOVEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
DEAF CENTER
WHITE LAKE
PALE RAVINE
BURIAL
ARCHANGEL
UNTRUE
FLOATING POINT
KELSO DUNES
REFLECTIONS
BURIAL
NEAR DARK
UNTRUE
THE CHERRY WAVE
YOUNG YOUNG
SHIMARU
BURIAL
ETCHED HEADPLATE
UNTRUE
BEN FROST
THE CENTRE CANNOT HOLD
BURIAL
DOG SHELTER
UNTRUE
WAXAHATCHEE
NO QUESTION
OUT THE STORM
BURIAL
DISTANT LIGHTS
BURIAL
R BENY
EMPTY GRIDS
CASCADE SYMMETRY
BURIAL
SOUTHERN COMFORT
BURIAL
LUNDI 27 NOVEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
THE END OF THE OCEAN
WE ALWAYS THINK THERE IS GOING TO BE MORE TIME
PACIFIC ATLANTIC
DERU
BLACK BEACH
1979
BEN FROST
EURYDICE HEEL
THE CENTRE CANNOT HOLD
COLLEEN
SEPARATING
A FLAME MY LOVE A FREQUENCY
THE DHARMA JERKS *
MARY ANA
THIS NOT METHOD
JONWAYNE
THESE WORDS ARE EVERYTHING
RAP ALBUM TWO
CLAUDE SPEEED
DREAMDREAM
INFINITY ULTRA
LANDO CHILL
BREAK THEM SCHAKLES
THE BOY WHO SPOKE TO THE WIND
MARDI 28 NOVEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
SPARKLING
THIS IS OUR GENERATION
THIS IS NOT THE PARADISE THEY…
KORTO
DENZZZL
KORTO
RAOUL VIGNAL
ONE
THE SILVER VEIL
ALESSANDRO CORTINI
PERDERE
AVANTI
RUBY HAUNT
IVY
ABANDONED MELODIES
CULTS
GILDED LILY
OFFERING
DAUGTHER
FOSSA
NOT TO DISAPPEAR
TEARS FO FEARS
SHOUT - COVER BY HOLY FAWN
SINGLE
CHRISTIAN LOFLER
MARE
MARE
MIET
ANGST
CRYPTIDS
R BENY
VESTIGIAL
CASCADE SYMMETRY
Quintessence :
MERCREDI 29 NOVEMBRE
GROUPE
TITRE
ALBUM
SLEAFORD MODS
ARMY NIGHTS
ENGLISH TAPAS
LIZZARD
SINGULARITY
SINGLE
CLAUDE SPEEED
DREAMDREAM
INFINITY ULTRA
BUMPKIN ISLAND
ALL WAS BRIGHT
ALL WAS BRIGHT
ALELA DIANE
DRY GRASS AND SHADOWS
EP
HOPUSE OF WOLVES
TIME
SELF TITLED
PURUTY RING
BEGIN AGAIN
ANOTHER ETERNITY
CLAUDE SPEEED
SPECTRAL TRANCE
OTHER INFINITIES
ALESSANDRO CORTINI
FINIRE
AVANTI
CABARET CONTEMPORAIN
CHILI
SATELLITE
MARLIN’S DREA4MING
FLOATING
SINGLE
BROTHER ALI
UNCLE USI TAUGHT ME
ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
PALE HONEY
WHY I DO ALWAYS FEEL THISWAY
DEVOTION
Plus d'infos :
Le réveil est un appareil redoutable – et capitaliste – qui traverse les frontières nationales et culturelles. Ce monstre universel et diaboliquement matinal lutte chaque jour que Dieu fait contre l’irrésistible envie de faire des grasses matinées.
Tous les jours de 8h à 10h sur les ondes du 89 et sur les internets