Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > La grille > SUPER 8 > PLAYLIST NOVEMBRE 2017

PLAYLIST NOVEMBRE 2017

Cortini revient fort avec son nouvel album "Avanti", intimiste et émouvant :

LUNDI 6 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
FLOATING POINT KELSO DUNES REFLECTIONS
I’M A BAND * SHE SLEEPS HEARTBREAKING CHEMISTRY
WAXAHATCHEE NEVER BEEN WRONG OUT IN THESTORM
CLAUDE SPEEED FIFTH FORTRESS INFINITY ULTRA
IAMDDB OOO HOODRICH
THE CHERRY WAVE CLOSE CLOSE
CLAUDE SPEEED SPIRITS INFINITY ULTRA
COM TRUISE DRYSWCH ITERATION
SCOTT MANION YOUR KINDA LOVE SINGLE
MOGWAI THE ROAD MATERIAL EVERY COUNTRY SUN
BOPS * SEE YOU THERE BOPS
COLLEEN WINTER DAWN A FLAME MY LOVE A FREQUENCY
HOLY FAWN REYKUR SINGLE
ALESSANDRO CORTINI VINCERE AVANTI

Claude Speeed découvert un peu après sa sortie nous propose un album qui déchire, dans une pure ligné hybride Lopatinesque Berlin School

MARDI 7 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
TOTORRO 100% REPOS COME TO MEXICO
INGRINA FROZEN EP
ARJEN SCHAT CYCLES AND ORBITS SPECTRUM
WAXAHATCHEE NEVER BEEN WRONG OUT IN THESTORM
BURIAL ARCHANGEL UNTRUE
LEE GAMBLE SWERVA MNESTIC PLEASURE
RAOUL VIGNAL ONE THE SILVER VEIL
BEN FROST ALL THAT YOU LOVE THE CENTRE CANNOT HOLD
IAMDDB KEEP IT G HOODRICH
CLAUDE SPEEED FIFTH FORTRESS INFINITY ULTRA
ONEOTHRIX POINT NEVER STICKY DRAMA G.O.D
ALESSANDRO CORTINI INIZIARE AVANTI

Un des immanquable de cette fin d’année :

MERCREDI 8 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
TENHI VARE
FILM SCHOOL SICK OF THE SHAME EP
SYD BAD DREAM NO LOOKING BACK EP
SARIN EMBERS DARKER LAKES
SIGNAL FROM EUROPA BILOCATION DUSTY MONUMENTS
CLAUDE SPEEED SPIRITS INFINITY ULTRA
BOPS * SLIT IT BOPS
KORTO DENZZZL KORTO
BEN FROST ALL THAT YOU LOVE THE CENTRE CANNOT HOLD
COLLEEN SEPARATING A FLAME MY LOVE A FREQUENCY
PYUR EPOCH SINUS I EPOCH SINUS
CATERINA BARBIERI SCRATCHE ON THE READIBLE SURFACE PATTERNS OF CONSCIOUSNESS
JEUDI 9 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
ZOMBIE ZOMBIE HYPO
WOVOKA GENTLE ALL EXTERIOR DARK EP
LIZZARD SINGULARITY SINGLE
NATHAN FAKE THE SKY WAS PINK (JAMES HOLDEN REMIX) SINGLE
FLYING LOTUS POST REQUISITE
BAJRAM BILY 40-30 REMEMBERED WAVES
BEN FROST THRESHOLD OF FAITH THE CENTRE CANNOT HOLD
THE END OF THE OCEAN WE ALWAYS THINK THERE IS GOING TO BE MORE TIME PACIFIC ATLANTIC
LANARK ARTEFAX TOUCH ABSENCE EP
BLANCK MASS PLEASE WOLRD EATER
CLAUDE SPEEED BCCCC INFINITY ULTRA

Il y a 10 ans sortait une des grands albums de la scène UK bass / future garage / dubstep :

VENDREDI 10 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
DEAF CENTER WHITE LAKE PALE RAVINE
BURIAL ARCHANGEL UNTRUE
FLOATING POINT KELSO DUNES REFLECTIONS
BURIAL NEAR DARK UNTRUE
THE CHERRY WAVE YOUNG YOUNG SHIMARU
BURIAL ETCHED HEADPLATE UNTRUE
BEN FROST THE CENTRE CANNOT HOLD
BURIAL DOG SHELTER UNTRUE
WAXAHATCHEE NO QUESTION OUT THE STORM
BURIAL DISTANT LIGHTS BURIAL
R BENY EMPTY GRIDS CASCADE SYMMETRY
BURIAL SOUTHERN COMFORT BURIAL
LUNDI 27 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
THE END OF THE OCEAN WE ALWAYS THINK THERE IS GOING TO BE MORE TIME PACIFIC ATLANTIC
DERU BLACK BEACH 1979
BEN FROST EURYDICE HEEL THE CENTRE CANNOT HOLD
COLLEEN SEPARATING A FLAME MY LOVE A FREQUENCY
THE DHARMA JERKS * MARY ANA THIS NOT METHOD
JONWAYNE THESE WORDS ARE EVERYTHING RAP ALBUM TWO
CLAUDE SPEEED DREAMDREAM INFINITY ULTRA
LANDO CHILL BREAK THEM SCHAKLES THE BOY WHO SPOKE TO THE WIND
MARDI 28 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
SPARKLING THIS IS OUR GENERATION THIS IS NOT THE PARADISE THEY…
KORTO DENZZZL KORTO
RAOUL VIGNAL ONE THE SILVER VEIL
ALESSANDRO CORTINI PERDERE AVANTI
RUBY HAUNT IVY ABANDONED MELODIES
CULTS GILDED LILY OFFERING
DAUGTHER FOSSA NOT TO DISAPPEAR
TEARS FO FEARS SHOUT - COVER BY HOLY FAWN SINGLE
CHRISTIAN LOFLER MARE MARE
MIET ANGST CRYPTIDS
R BENY VESTIGIAL CASCADE SYMMETRY

Quintessence :

MERCREDI 29 NOVEMBRE
GROUPE TITRE ALBUM
SLEAFORD MODS ARMY NIGHTS ENGLISH TAPAS
LIZZARD SINGULARITY SINGLE
CLAUDE SPEEED DREAMDREAM INFINITY ULTRA
BUMPKIN ISLAND ALL WAS BRIGHT ALL WAS BRIGHT
ALELA DIANE DRY GRASS AND SHADOWS EP
HOPUSE OF WOLVES TIME SELF TITLED
PURUTY RING BEGIN AGAIN ANOTHER ETERNITY
CLAUDE SPEEED SPECTRAL TRANCE OTHER INFINITIES
ALESSANDRO CORTINI FINIRE AVANTI
CABARET CONTEMPORAIN CHILI SATELLITE
MARLIN’S DREA4MING FLOATING SINGLE
BROTHER ALI UNCLE USI TAUGHT ME ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
PALE HONEY WHY I DO ALWAYS FEEL THISWAY DEVOTION

Plus d'infos :

Le réveil est un appareil redoutable – et capitaliste – qui traverse les frontières nationales et culturelles. Ce monstre universel et diaboliquement matinal lutte chaque jour que Dieu fait contre l’irrésistible envie de faire des grasses matinées.

Tous les jours de 8h à 10h sur les ondes du 89 et sur les internets

Partagez

Recherche

Haut de page