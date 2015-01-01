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PLAYLIST OCTOBRE 2017

LUNDI 2 OCOTBRE
GROUPE TITRE ALBUM
FOREST SWORDS ARMS OUT COMPASSION
DOUGLAS DARE BINARY AFORGER
ADAM H * OBSIDIAN ABOLITION
SYD BAD DREAM NO LOOKING BACK ALWAYS NEVER HOME
ITAL TEK TIUL THE END OF TIME BEYOND SIGHT
TYCHO SLACK EPOCH
FILM SCHOOL SICK OF THE SHAME EP
DOPE LEMON UPTOWN FOLKS DOPE LEMON
JON MOON * CHESS MOONSHINE CORNER
BEACH FOSSILS SOCIAL JETLAG SOMMERSAULT
MMOTHS BODY STUDIES LUNEWORKS
RAFAEL ANTON IRISARRI SKY BURIAL THE SHAMELESS YEARS
MARDI 3 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
CATERINA BARBIERI
PROTOMARTYR WINDSOR HUM RELATIVES IN DESCENT
SOFT KILL FERAL MOANS AN OPEN DOOR
WAND * BEE KARMA PLUM
KORTO DENZZZL KORTO
HOLY FAWN ARROWS SINGLE
LAUREL HALO SUN TO SOLAR DUST
FOREST SWORDS EXALTER COMPASSION
JACASZEK TO VIOLETS KWIATY
JON MOON * TIGER MOONSHINE CORNER
INTERNAZIONALE SHE WHO CARRIES THE DAY INTO PALE HOURS WREATH OF LIFE
MERCREDI 4 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
WAXAHATCHEE NEVER BEEN WRONG OUT IN THE STORM
MOGWAI IN THE DARK EVERY COUNTRY SUN
PROTOMARTYR WINDSOR HUM RELATIVES IN DESCENT
SOFT KILL DEATH IN THE FAMILY AN OPEN DOOR
WILL SAMSON SHIMMER WELCOME OXYGEN
THE CHERRY WAVE CLOSE CLOSE
KORTO DOLLONDE KORTO
SPARKLING
PERCOLATOR KIM CHI SIESTRA
BENOIT PIOULARD UPON THE BREAK ARCH SONNET
JEUDI 5 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
PLEASURE SYMBOLS CONTROL SINGLE
THE PAINS OF BEING PURE AT HEART GARRET THE ECHO OF PLEASURE
FLOATING POINT KELSO DUNES REFLECTIONS
ARIEL PINK TIME TO LIVE DEDICATED TO BOBBY JAMESON
THE CHERRY WAVE WAVE CLOSE
SYD BAD DREAM NO LOOKING BACK ALWAYS NEVER HOME
WAXAHATCHEE RECITE OUT IN THE STORM
MOGWAI CROSING THEROAD MATERIAL EVERY COUNTRY SUN
PROTOMARTYR MY CHILDREN RELATIVES IN DESCENT
M83 LOWER YOUR EYELIDS TOTHESUN BEFORE THE DAWN…
WILL SAMSON FORESTRY WELCOME OXYGEN
KING KRULE HALF MAN HALF SHARK
VENDREDI 6 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
BEAR IN HEAVEN AUTUMN TIME IS OVER ONE DAY OLD
WILL SAMSON FIND A LITTLE LIGHT WELCOME OXYGEN
RAFAEL ANTON IRISARRI WHISHING FOR THER RAIN FRAGILE GEOGRAPHY
SPARKLING IS THIS OUR GENERATION THIS IS NOT THE PARADISE THEY…
WAXAHATCHEE SILVER OUT IN THE STORM
DATASETTE VIDEOHORSE PEOPLE WITOUT MOUTHS
THE CHERRY WAVE SPOKE CLOSE
ONEOTHRIX POINT NEVER SHIPS WITHOUT MEANING DRAWN AND QUARTERED
HAVE A NICE LIFE I DON’T LOVE DEATHCONSCIOUSNESS
LUKE HOWARD AND TILMAN ROBINSON REQUIEM FOR 2016 SINGLE
HOLY FAWN REYKUR REYKUR
INNER WAVE ECLIPSE UNDERWATER PIPES DREAMS
MAPS AND DIAGRAMS NUMBER THEORY DIFFERENTIAL EQUATIONS
LANARK ARTEFAX TOUCH ABSENCE
LUNDI 9 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
PROTOMARTYR A PRIVATE UNDERSTANDING RELATIVES IN DESCENT
MOGWAI EVERY COUTRY’S SUN
SPARKLING IS THIS OUR GENERATION THIS IS NOT THE PARADISE THEY…
INNER WAVES UNDERWATER PIPES DREAMS
HOLY FAWN REYKUR REYKUR
CULTS GILDED LILY OFFERING
PETER BRODERICK A RIDE ON THE BOSPHORUS ALL TOGETHER AGAIN
THE PAINS OF BEING PURE AT HEART WHEN I DANCE WITH YOU THE ECHO OF PLEASURE
HAVE A NICE LIFE I DON’T LOVE DEATHCONSCIOUSNESS
YURODIVY SIX FEET UNDER WATER APHOS
FLOATING POINT SILURIAN BLUE REFLECTIONS
PAPRIKA * ALASKA BEACH NO METAL IN THIS BATTLE
MARDI 10 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
TENHI SPARROW DAY MAAET
CULTS GILDED LILY OFFERING
FEDERALE THE ALCHEMICAL ANTIHERO ALL COLORS OF THE DARK
LUCYS MAYBE SINGLE
FLOATING POINT KELSO DUNES REFLECTIONS
HIGH TONE MOTHER DUBBER BASS TEMPERATURE
THE CHERRY WAVE PLACID BLUE SHIMARU
SEEING HANDS TAKE ME BACK TAKE ME BACK
WILL SAMSON FORESTRY WELCOME OXYGEN
SPARKLING NOT THE ONLY ONE THERE THIS IS NOT THE PARADISE THEY…
FUCK BUTTONS THE LISBON MARU TARO SPORT
JACASZEK TO MEADOWS KWIATY
ALESSANDRO CORTINI PERDONARE AVANTI
MERCREDI 11 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
FUCK BUTTONS FLIGHT OF THE FEATHERRED SERPENT TARO SPORT
CULTS GILDED LILY OFFERING
WILL SAMSON O MEDO WELCOME OXYGEN
ESBEN AND THE WITCH THE REVERIST OLDER TERROR
COUSIN KULA WORKING FOR IT
ONEOTHRIX POINT NEVER AMERICANS R PLUS SEVEN
TENHI VASTAKAIUN VARE
JEUDI 12 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
ALESSANDRO CORTINI PERDONARE AVANTI
CHRISTIAN LOFLER ATHLETE MARE
CARLA DAL FORNO THE GARDEN
DAUGTHER FOSSA NOT TO DISAPPEAR
JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL
SLEAFORD MODS CUDLY ENGLISH TAPAS
LEON VYNEHALL BUTTERFLIES SINGLE
CABARET CONTEMPORAIN LA BICHE CABARET CONTEMPORAIN
RIVAL CONSOLES JOHANESBOURG NIGHT MELODY
KANDING RAY DUNE HYPER OPALS MANTIS
JACASZEK WHITE ISLAND KWIATY
RAOUL VIGNAL WHISPERS THE SILVER VEIL
VENDREDI 13 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
CARLA DAL FORNO THE GARDEN
ALESSANDRO CORTINI VINCERE AVANTI
PORTISHEAD ROADS PORTISHEAD
INGRINA STOLIDITY EP
MARTIN HYENE CARRY CARRY
PANABRITE PREMEMORY FREQUENCY BATH VOL 4
THE CHERRY WAVE PURE BURST SHIMARU
TENHI SINISET RUNOT MAAEET
RAOUL VIGNAL WHISPERS THE SILVER VEIL
WOVOKA GENTLE ALL EXTERIOR DARK RED
SHOSTACOVITCH OP87 PRELUDE N5 D MAJOR PIANO WORKS
HOLY FAWN ARROWS SINGLE
LUNDI 16 OCTOBRE
GROUPE TITRE ALBUM
CHRIS COHEN TORREY PINE
HIGH TONE DEHLI KATMANDOU OPUS INCERTUM
MARTIN HYENE CARRY CARRY
STEVE REICH FAST ELECTRIC COUNTERPOINT
LA MUERTE THE INNER OUT THE INNER OUT
TYCHO SOURCE EPOCH
ALESSANDRO CORTINI VINCERE AVANTI
CARLA DAL FORNO MAKE UP TALK THE GARDEN
MOGWAI CROSSING MATERIAL EVERY COUNTRY SUN
SIRIUSMO IMPORTANT MOVIE SCENE COMIC
THE CHERRY WAVE PURE BURST SHIMARU
FLOATING POINT SILURIAN BLUE REFLECTIONS
PENELOPPE TRAPPES GONE PENELOPPE ONE
THE INNER WAVE NICE ON UNDERWATER PIPES DREAMS
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