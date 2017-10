PLAYLIST OCTOBRE 2017

LUNDI 2 OCOTBRE

GROUPE TITRE ALBUM

FOREST SWORDS ARMS OUT COMPASSION

DOUGLAS DARE BINARY AFORGER

ADAM H * OBSIDIAN ABOLITION

SYD BAD DREAM NO LOOKING BACK ALWAYS NEVER HOME

ITAL TEK TIUL THE END OF TIME BEYOND SIGHT

TYCHO SLACK EPOCH

FILM SCHOOL SICK OF THE SHAME EP

DOPE LEMON UPTOWN FOLKS DOPE LEMON

JON MOON * CHESS MOONSHINE CORNER

BEACH FOSSILS SOCIAL JETLAG SOMMERSAULT

MMOTHS BODY STUDIES LUNEWORKS

RAFAEL ANTON IRISARRI SKY BURIAL THE SHAMELESS YEARS

MARDI 3 OCTOBRE

CATERINA BARBIERI

PROTOMARTYR WINDSOR HUM RELATIVES IN DESCENT

SOFT KILL FERAL MOANS AN OPEN DOOR

WAND * BEE KARMA PLUM

KORTO DENZZZL KORTO

HOLY FAWN ARROWS SINGLE

LAUREL HALO SUN TO SOLAR DUST

FOREST SWORDS EXALTER COMPASSION

JACASZEK TO VIOLETS KWIATY

JON MOON * TIGER MOONSHINE CORNER

INTERNAZIONALE SHE WHO CARRIES THE DAY INTO PALE HOURS WREATH OF LIFE

MERCREDI 4 OCTOBRE

WAXAHATCHEE NEVER BEEN WRONG OUT IN THE STORM

MOGWAI IN THE DARK EVERY COUNTRY SUN

PROTOMARTYR WINDSOR HUM RELATIVES IN DESCENT

SOFT KILL DEATH IN THE FAMILY AN OPEN DOOR

WILL SAMSON SHIMMER WELCOME OXYGEN

THE CHERRY WAVE CLOSE CLOSE

KORTO DOLLONDE KORTO

SPARKLING

PERCOLATOR KIM CHI SIESTRA

BENOIT PIOULARD UPON THE BREAK ARCH SONNET

JEUDI 5 OCTOBRE

PLEASURE SYMBOLS CONTROL SINGLE

THE PAINS OF BEING PURE AT HEART GARRET THE ECHO OF PLEASURE

FLOATING POINT KELSO DUNES REFLECTIONS

ARIEL PINK TIME TO LIVE DEDICATED TO BOBBY JAMESON

THE CHERRY WAVE WAVE CLOSE

SYD BAD DREAM NO LOOKING BACK ALWAYS NEVER HOME

WAXAHATCHEE RECITE OUT IN THE STORM

MOGWAI CROSING THEROAD MATERIAL EVERY COUNTRY SUN

PROTOMARTYR MY CHILDREN RELATIVES IN DESCENT

M83 LOWER YOUR EYELIDS TOTHESUN BEFORE THE DAWN…

WILL SAMSON FORESTRY WELCOME OXYGEN

KING KRULE HALF MAN HALF SHARK

VENDREDI 6 OCTOBRE

BEAR IN HEAVEN AUTUMN TIME IS OVER ONE DAY OLD

WILL SAMSON FIND A LITTLE LIGHT WELCOME OXYGEN

RAFAEL ANTON IRISARRI WHISHING FOR THER RAIN FRAGILE GEOGRAPHY

SPARKLING IS THIS OUR GENERATION THIS IS NOT THE PARADISE THEY…

WAXAHATCHEE SILVER OUT IN THE STORM

DATASETTE VIDEOHORSE PEOPLE WITOUT MOUTHS

THE CHERRY WAVE SPOKE CLOSE

ONEOTHRIX POINT NEVER SHIPS WITHOUT MEANING DRAWN AND QUARTERED

HAVE A NICE LIFE I DON’T LOVE DEATHCONSCIOUSNESS

LUKE HOWARD AND TILMAN ROBINSON REQUIEM FOR 2016 SINGLE

HOLY FAWN REYKUR REYKUR

INNER WAVE ECLIPSE UNDERWATER PIPES DREAMS

MAPS AND DIAGRAMS NUMBER THEORY DIFFERENTIAL EQUATIONS

LANARK ARTEFAX TOUCH ABSENCE

LUNDI 9 OCTOBRE

PROTOMARTYR A PRIVATE UNDERSTANDING RELATIVES IN DESCENT

MOGWAI EVERY COUTRY’S SUN

SPARKLING IS THIS OUR GENERATION THIS IS NOT THE PARADISE THEY…

INNER WAVES UNDERWATER PIPES DREAMS

HOLY FAWN REYKUR REYKUR

CULTS GILDED LILY OFFERING

PETER BRODERICK A RIDE ON THE BOSPHORUS ALL TOGETHER AGAIN

THE PAINS OF BEING PURE AT HEART WHEN I DANCE WITH YOU THE ECHO OF PLEASURE

HAVE A NICE LIFE I DON’T LOVE DEATHCONSCIOUSNESS

YURODIVY SIX FEET UNDER WATER APHOS

FLOATING POINT SILURIAN BLUE REFLECTIONS

PAPRIKA * ALASKA BEACH NO METAL IN THIS BATTLE

MARDI 10 OCTOBRE

TENHI SPARROW DAY MAAET

CULTS GILDED LILY OFFERING

FEDERALE THE ALCHEMICAL ANTIHERO ALL COLORS OF THE DARK

LUCYS MAYBE SINGLE

FLOATING POINT KELSO DUNES REFLECTIONS

HIGH TONE MOTHER DUBBER BASS TEMPERATURE

THE CHERRY WAVE PLACID BLUE SHIMARU

SEEING HANDS TAKE ME BACK TAKE ME BACK

WILL SAMSON FORESTRY WELCOME OXYGEN

SPARKLING NOT THE ONLY ONE THERE THIS IS NOT THE PARADISE THEY…

FUCK BUTTONS THE LISBON MARU TARO SPORT

JACASZEK TO MEADOWS KWIATY

ALESSANDRO CORTINI PERDONARE AVANTI

MERCREDI 11 OCTOBRE

FUCK BUTTONS FLIGHT OF THE FEATHERRED SERPENT TARO SPORT

CULTS GILDED LILY OFFERING

WILL SAMSON O MEDO WELCOME OXYGEN

ESBEN AND THE WITCH THE REVERIST OLDER TERROR

COUSIN KULA WORKING FOR IT

ONEOTHRIX POINT NEVER AMERICANS R PLUS SEVEN

TENHI VASTAKAIUN VARE

JEUDI 12 OCTOBRE

ALESSANDRO CORTINI PERDONARE AVANTI

CHRISTIAN LOFLER ATHLETE MARE

CARLA DAL FORNO THE GARDEN

DAUGTHER FOSSA NOT TO DISAPPEAR

JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL

SLEAFORD MODS CUDLY ENGLISH TAPAS

LEON VYNEHALL BUTTERFLIES SINGLE

CABARET CONTEMPORAIN LA BICHE CABARET CONTEMPORAIN

RIVAL CONSOLES JOHANESBOURG NIGHT MELODY

KANDING RAY DUNE HYPER OPALS MANTIS

JACASZEK WHITE ISLAND KWIATY

RAOUL VIGNAL WHISPERS THE SILVER VEIL

VENDREDI 13 OCTOBRE

CARLA DAL FORNO THE GARDEN

ALESSANDRO CORTINI VINCERE AVANTI

PORTISHEAD ROADS PORTISHEAD

INGRINA STOLIDITY EP

MARTIN HYENE CARRY CARRY

PANABRITE PREMEMORY FREQUENCY BATH VOL 4

THE CHERRY WAVE PURE BURST SHIMARU

TENHI SINISET RUNOT MAAEET

RAOUL VIGNAL WHISPERS THE SILVER VEIL

WOVOKA GENTLE ALL EXTERIOR DARK RED

SHOSTACOVITCH OP87 PRELUDE N5 D MAJOR PIANO WORKS

HOLY FAWN ARROWS SINGLE

LUNDI 16 OCTOBRE

CHRIS COHEN TORREY PINE

HIGH TONE DEHLI KATMANDOU OPUS INCERTUM

MARTIN HYENE CARRY CARRY

STEVE REICH FAST ELECTRIC COUNTERPOINT

LA MUERTE THE INNER OUT THE INNER OUT

TYCHO SOURCE EPOCH

ALESSANDRO CORTINI VINCERE AVANTI

CARLA DAL FORNO MAKE UP TALK THE GARDEN

MOGWAI CROSSING MATERIAL EVERY COUNTRY SUN

SIRIUSMO IMPORTANT MOVIE SCENE COMIC

THE CHERRY WAVE PURE BURST SHIMARU

FLOATING POINT SILURIAN BLUE REFLECTIONS

PENELOPPE TRAPPES GONE PENELOPPE ONE