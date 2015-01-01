PLAYLIST OCTOBRE 2017

|LUNDI 2 OCOTBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|FOREST SWORDS
| ARMS OUT
|COMPASSION
|DOUGLAS DARE
| BINARY
|AFORGER
|ADAM H *
| OBSIDIAN
|ABOLITION
|SYD
| BAD DREAM NO LOOKING BACK
|ALWAYS NEVER HOME
|ITAL TEK
| TIUL THE END OF TIME
|BEYOND SIGHT
|TYCHO
| SLACK
|EPOCH
|FILM SCHOOL
| SICK OF THE SHAME
|EP
|DOPE LEMON
| UPTOWN FOLKS
|DOPE LEMON
|JON MOON *
| CHESS
|MOONSHINE CORNER
|BEACH FOSSILS
| SOCIAL JETLAG
|SOMMERSAULT
|MMOTHS
| BODY STUDIES
|LUNEWORKS
|RAFAEL ANTON IRISARRI
| SKY BURIAL
|THE SHAMELESS YEARS
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|MARDI 3 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|CATERINA BARBIERI
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|PROTOMARTYR
| WINDSOR HUM
|RELATIVES IN DESCENT
|SOFT KILL
| FERAL MOANS
|AN OPEN DOOR
|WAND *
| BEE KARMA
|PLUM
|KORTO
| DENZZZL
|KORTO
|HOLY FAWN
| ARROWS
|SINGLE
|LAUREL HALO
| SUN TO SOLAR
|DUST
|FOREST SWORDS
| EXALTER
|COMPASSION
|JACASZEK
| TO VIOLETS
|KWIATY
|JON MOON *
| TIGER
|MOONSHINE CORNER
|INTERNAZIONALE
| SHE WHO CARRIES THE DAY INTO PALE HOURS
|WREATH OF LIFE
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|MERCREDI 4 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|WAXAHATCHEE
| NEVER BEEN WRONG
|OUT IN THE STORM
|MOGWAI
| IN THE DARK
|EVERY COUNTRY SUN
|PROTOMARTYR
| WINDSOR HUM
|RELATIVES IN DESCENT
|SOFT KILL
| DEATH IN THE FAMILY
|AN OPEN DOOR
|WILL SAMSON
| SHIMMER
|WELCOME OXYGEN
|THE CHERRY WAVE
| CLOSE
|CLOSE
|KORTO
| DOLLONDE
|KORTO
|SPARKLING
|
|PERCOLATOR
| KIM CHI
|SIESTRA
|BENOIT PIOULARD
| UPON THE BREAK ARCH
|SONNET
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|JEUDI 5 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|PLEASURE SYMBOLS
| CONTROL
|SINGLE
|THE PAINS OF BEING PURE AT HEART
| GARRET
|THE ECHO OF PLEASURE
|FLOATING POINT
| KELSO DUNES
|REFLECTIONS
|ARIEL PINK
| TIME TO LIVE
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|THE CHERRY WAVE
| WAVE
|CLOSE
|SYD
| BAD DREAM NO LOOKING BACK
|ALWAYS NEVER HOME
|WAXAHATCHEE
| RECITE
|OUT IN THE STORM
|MOGWAI
| CROSING THEROAD MATERIAL
|EVERY COUNTRY SUN
|PROTOMARTYR
| MY CHILDREN
|RELATIVES IN DESCENT
|M83
| LOWER YOUR EYELIDS TOTHESUN
|BEFORE THE DAWN…
|WILL SAMSON
| FORESTRY
|WELCOME OXYGEN
|KING KRULE
| HALF MAN HALF SHARK
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|VENDREDI 6 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|BEAR IN HEAVEN
| AUTUMN
|TIME IS OVER ONE DAY OLD
|WILL SAMSON
| FIND A LITTLE LIGHT
|WELCOME OXYGEN
|RAFAEL ANTON IRISARRI
| WHISHING FOR THER RAIN
|FRAGILE GEOGRAPHY
|SPARKLING
| IS THIS OUR GENERATION
|THIS IS NOT THE PARADISE THEY…
|WAXAHATCHEE
| SILVER
|OUT IN THE STORM
|DATASETTE
| VIDEOHORSE
|PEOPLE WITOUT MOUTHS
|THE CHERRY WAVE
| SPOKE
|CLOSE
|ONEOTHRIX POINT NEVER
| SHIPS WITHOUT MEANING
|DRAWN AND QUARTERED
|HAVE A NICE LIFE
| I DON’T LOVE
|DEATHCONSCIOUSNESS
|LUKE HOWARD AND TILMAN ROBINSON
| REQUIEM FOR 2016
|SINGLE
|HOLY FAWN
| REYKUR
|REYKUR
|INNER WAVE
| ECLIPSE
|UNDERWATER PIPES DREAMS
|MAPS AND DIAGRAMS
| NUMBER THEORY
|DIFFERENTIAL EQUATIONS
|LANARK ARTEFAX
| TOUCH ABSENCE
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|LUNDI 9 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|PROTOMARTYR
| A PRIVATE UNDERSTANDING
|RELATIVES IN DESCENT
|MOGWAI
|
|EVERY COUTRY’S SUN
|SPARKLING
| IS THIS OUR GENERATION
|THIS IS NOT THE PARADISE THEY…
|INNER WAVES
|
|UNDERWATER PIPES DREAMS
|HOLY FAWN
| REYKUR
|REYKUR
|CULTS
| GILDED LILY
|OFFERING
|PETER BRODERICK
| A RIDE ON THE BOSPHORUS
|ALL TOGETHER AGAIN
|THE PAINS OF BEING PURE AT HEART
| WHEN I DANCE WITH YOU
|THE ECHO OF PLEASURE
|HAVE A NICE LIFE
| I DON’T LOVE
|DEATHCONSCIOUSNESS
|YURODIVY
| SIX FEET UNDER WATER
|APHOS
|FLOATING POINT
| SILURIAN BLUE
|REFLECTIONS
|PAPRIKA *
| ALASKA BEACH
|NO METAL IN THIS BATTLE
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|MARDI 10 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|TENHI
| SPARROW DAY
|MAAET
|CULTS
| GILDED LILY
|OFFERING
|FEDERALE
| THE ALCHEMICAL ANTIHERO
|ALL COLORS OF THE DARK
|LUCYS
| MAYBE
|SINGLE
|FLOATING POINT
| KELSO DUNES
|REFLECTIONS
|HIGH TONE
| MOTHER DUBBER
|BASS TEMPERATURE
|THE CHERRY WAVE
| PLACID BLUE
|SHIMARU
|SEEING HANDS
| TAKE ME BACK
|TAKE ME BACK
|WILL SAMSON
| FORESTRY
|WELCOME OXYGEN
|SPARKLING
| NOT THE ONLY ONE THERE
|THIS IS NOT THE PARADISE THEY…
|FUCK BUTTONS
| THE LISBON MARU
|TARO SPORT
|JACASZEK
| TO MEADOWS
|KWIATY
|ALESSANDRO CORTINI
| PERDONARE
|AVANTI
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|MERCREDI 11 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|FUCK BUTTONS
| FLIGHT OF THE FEATHERRED SERPENT
|TARO SPORT
|CULTS
| GILDED LILY
|OFFERING
|WILL SAMSON
| O MEDO
|WELCOME OXYGEN
|ESBEN AND THE WITCH
| THE REVERIST
|OLDER TERROR
|COUSIN KULA
| WORKING FOR IT
|ONEOTHRIX POINT NEVER
| AMERICANS
|R PLUS SEVEN
|TENHI
| VASTAKAIUN
|VARE
|
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|JEUDI 12 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|ALESSANDRO CORTINI
| PERDONARE
|AVANTI
|CHRISTIAN LOFLER
| ATHLETE
|MARE
|CARLA DAL FORNO
| THE GARDEN
|DAUGTHER
| FOSSA
|NOT TO DISAPPEAR
|JULIEN GASC
| LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
|SLEAFORD MODS
| CUDLY
|ENGLISH TAPAS
|LEON VYNEHALL
| BUTTERFLIES
|SINGLE
|CABARET CONTEMPORAIN
| LA BICHE
|CABARET CONTEMPORAIN
|RIVAL CONSOLES
| JOHANESBOURG
|NIGHT MELODY
|KANDING RAY
| DUNE
|HYPER OPALS MANTIS
|JACASZEK
| WHITE ISLAND
|KWIATY
|RAOUL VIGNAL
| WHISPERS
|THE SILVER VEIL
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|VENDREDI 13 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|CARLA DAL FORNO
| THE GARDEN
|ALESSANDRO CORTINI
| VINCERE
|AVANTI
|PORTISHEAD
| ROADS
|PORTISHEAD
|INGRINA
| STOLIDITY
|EP
|MARTIN HYENE
| CARRY
|CARRY
|PANABRITE
| PREMEMORY
|FREQUENCY BATH VOL 4
|THE CHERRY WAVE
| PURE BURST
|SHIMARU
|TENHI
| SINISET RUNOT
|MAAEET
|RAOUL VIGNAL
| WHISPERS
|THE SILVER VEIL
|WOVOKA GENTLE
| ALL EXTERIOR DARK
|RED
|SHOSTACOVITCH
| OP87 PRELUDE N5 D MAJOR
|PIANO WORKS
|HOLY FAWN
| ARROWS
|SINGLE
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|LUNDI 16 OCTOBRE
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|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|CHRIS COHEN
| TORREY PINE
|HIGH TONE
| DEHLI KATMANDOU
|OPUS INCERTUM
|MARTIN HYENE
| CARRY
|CARRY
|STEVE REICH
| FAST
|ELECTRIC COUNTERPOINT
|LA MUERTE
| THE INNER OUT
|THE INNER OUT
|TYCHO
| SOURCE
|EPOCH
|ALESSANDRO CORTINI
| VINCERE
|AVANTI
|CARLA DAL FORNO
| MAKE UP TALK
|THE GARDEN
|MOGWAI
| CROSSING MATERIAL
|EVERY COUNTRY SUN
|SIRIUSMO
| IMPORTANT MOVIE SCENE
|COMIC
|THE CHERRY WAVE
| PURE BURST
|SHIMARU
|FLOATING POINT
| SILURIAN BLUE
|REFLECTIONS
|PENELOPPE TRAPPES
| GONE
|PENELOPPE ONE
|THE INNER WAVE
| NICE ON
|UNDERWATER PIPES DREAMS