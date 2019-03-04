16h/18h la playlist & itw 04/03/19 au 08/03/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 08 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|HAND HABITS
|PACIFY
|PLACEHOLDER
|WINTER & TRIPTIDES
|TEMPO
|ESTRELA MAGICA
|THE STATCHES
|THANK GOLD FOR Mc DONALD’S
|THIS LAKE IS POINTLESS
|VICTIME
|CONFERENCE DE PRESSE
|MI TRONC - MI JAMBE
|BOOG BROWN
|DAMN IT FEELS GOOD (TO BE A GANGSTER) FT DILLON
|ST
|DUA SALEH
|WARM PANTS
|NUR
|KOKOKO
|LONGOLA YE KUPE
|LIBOSO
|MUNYA
|TROP TARD
|ST
|REQUIN CHAGRIN
|SEMAPHORE
|SEMAPHORE
|HOLIDAY GHOSTS
|BOOKSMART
|WEST BAY PLAYROOM
|MATTIEL
|MIDWEST HOTEL
|CUSTOMER COPY
|SHOPPING
|MY DAD’S A DANCER
|THE OFFICIAL BODY
|THE COATHENGERS
|FUCK THE NRA
|THE DEVIL YOU KNOW
JEUDI 07 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|RUDY DE ANDA
|THE MIRROR
|EP
|THE STROPPIES
|FIRST TIME
|WHOOSH
|LE PRINCE HARRY
|PORTO
|BE YOUR OWN ENEMY
|BAJRAM BILI
|FLUTTERING
|RESHAPED DISTORTION
|HONEY 2 HONEY
|TONE OF VOICE
|A TASTE OF
|KICHHOFER ANKLIN
|ZINNEN
|MOTO PERPETUO
|VICTIME
|CONFERENCE DE PRESSE
|MI TRONC - MI JAMBE
|FLAT WORMS
|SHOUTING AT THE WALL
|INTO THE IRIS
|TH DA FREAK
|NUTTY
|FREAKENSTEIN
|FAUX FEROCIOUS
|STRESS KILLS
|PRETTY GROOVY
|ANGELO DE AUGUSTINE
|TOMB
|TOMB
|CHARLES BRADLEY
|STRICTLY RESERVED
|STRIPPED DOWN MIXES
|ALI HASSAN KUBAN
|HANWILL TANZA
|FROM NUBIA TI CAIRO
MERCREDI 06 MARS 2019
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La semaine du 09 au 17 mars sera la Semaine de l’Environnement ponctuée de nombreux événements en France et à Limoges avec comme point d’orgue la Marche du samedi 16 mars.
Les étudiants aussi se mobilisent et à cette occasion nous avons invité Léa de l’association étudiante Campus à Cultiver :
PLAYLIST/
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CANALON DE TIMBIQUI
|LA CASA DE LA COMPAÑIA
|EP
|DURAND JONES AND THE INDICATIONS
|WHAT I KNOW ABOUT YOU
|AMERICAN LOVE CALL
|HOOVERIII
|FATHOM
|EP
|BODEGA
|NAME ESCAPE
|ENDLESS SCROLL
|BREAKDOWN BRASSBAND
|NEXT EPISODE
|EP
|SHLOHMO
|THE END
|THE END
|TÔLE FROIDE
|NRJ VOLCANIQUE
|ST
|SNAPPED ANKLES
|TAILPIPE
|STUNNING LUXURY
|BURHAN TONGUÇ RITM GRUBU ve ISMET SIRAL
|DU BI BA
|BOSPORUS BRIDGES VOL. 3
|STIFF RICHARDS
|DIG
|DIG
|SLEAFORD MODS
|POLICY CREAM
|ETON ALIVE