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16h/18h la playlist & itw 04/03/19 au 08/03/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 08 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
HAND HABITS PACIFY PLACEHOLDER
WINTER & TRIPTIDES TEMPO ESTRELA MAGICA
THE STATCHES THANK GOLD FOR Mc DONALD’S THIS LAKE IS POINTLESS
VICTIME CONFERENCE DE PRESSE MI TRONC - MI JAMBE
BOOG BROWN DAMN IT FEELS GOOD (TO BE A GANGSTER) FT DILLON ST
DUA SALEH WARM PANTS NUR
KOKOKO LONGOLA YE KUPE LIBOSO
MUNYA TROP TARD ST
REQUIN CHAGRIN SEMAPHORE SEMAPHORE
HOLIDAY GHOSTS BOOKSMART WEST BAY PLAYROOM
MATTIEL MIDWEST HOTEL CUSTOMER COPY
SHOPPING MY DAD’S A DANCER THE OFFICIAL BODY
THE COATHENGERS FUCK THE NRA THE DEVIL YOU KNOW
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JEUDI 07 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
RUDY DE ANDA THE MIRROR EP
THE STROPPIES FIRST TIME WHOOSH
LE PRINCE HARRY PORTO BE YOUR OWN ENEMY
BAJRAM BILI FLUTTERING RESHAPED DISTORTION
HONEY 2 HONEY TONE OF VOICE A TASTE OF
KICHHOFER ANKLIN ZINNEN MOTO PERPETUO
VICTIME CONFERENCE DE PRESSE MI TRONC - MI JAMBE
FLAT WORMS SHOUTING AT THE WALL INTO THE IRIS
TH DA FREAK NUTTY FREAKENSTEIN
FAUX FEROCIOUS STRESS KILLS PRETTY GROOVY
ANGELO DE AUGUSTINE TOMB TOMB
CHARLES BRADLEY STRICTLY RESERVED STRIPPED DOWN MIXES
ALI HASSAN KUBAN HANWILL TANZA FROM NUBIA TI CAIRO
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MERCREDI 06 MARS 2019

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La semaine du 09 au 17 mars sera la Semaine de l’Environnement ponctuée de nombreux événements en France et à Limoges avec comme point d’orgue la Marche du samedi 16 mars.

Les étudiants aussi se mobilisent et à cette occasion nous avons invité Léa de l’association étudiante Campus à Cultiver :

PLAYLIST/

GROUPE TITRE ALBUM
CANALON DE TIMBIQUI LA CASA DE LA COMPAÑIA EP
DURAND JONES AND THE INDICATIONS WHAT I KNOW ABOUT YOU AMERICAN LOVE CALL
HOOVERIII FATHOM EP
BODEGA NAME ESCAPE ENDLESS SCROLL
BREAKDOWN BRASSBAND NEXT EPISODE EP
SHLOHMO THE END THE END
TÔLE FROIDE NRJ VOLCANIQUE ST
SNAPPED ANKLES TAILPIPE STUNNING LUXURY
BURHAN TONGUÇ RITM GRUBU ve ISMET SIRAL DU BI BA BOSPORUS BRIDGES VOL. 3
STIFF RICHARDS DIG DIG
SLEAFORD MODS POLICY CREAM ETON ALIVE
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