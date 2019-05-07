16h/18h la playlist & itw 07/05/19 au 10/05/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
MARDI 07 MAI 2019
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Nous invItons Fabrice des éditions de poésie contemporaine Dernier Télégramme pour la programmation du festival "Ecouter, Voir" à découvrir à l’ENSA ce vendredi 10/05 et ce samedi 11/05.
PLAYLIST/
ela orleans IN THE NIGHT from movies for ears on Vimeo.
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|A TROIS SUR LA PLAGE
|NO RUN
|ST
|ALTIN GÜN
|SÜPÜRGESI TONCADAN
|GECE
|IRMÃO VICTOR
|VAMOS DAR UMA VOLTA
|ST
|ELA ORLEANS
|IN THE NIGHT
|MOVIES FOR EARS
|DEHD
|ON MY SIDE
|WATER
|FONTAINES D.C
|THE LOTTS
|DOGREL
|THE MORLOCHS
|FIRST TIME I SAW YOU
|FLOWERS IN THE SPRING
|MATMOS
|BREAKING BREAD
|PLASTIC ANNIVERSERY
|YOU MAN
|TUTTI VA BENE
|ROUGE GORGE ROUGE
|SULFUR
|NASH
JEUDI 09 MAI 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE ALCHEMIST
|BROSSFACE BRIPPLER INSTRU
|RAPPERS BEST FRIEND PT5
|SCHOOLBOY Q
|TALES
|CRASH TALK
|KAREN MARKS
|COLD CAFE
|COLD CAFE
|DEHD
|SUNBEAT
|WATER
|KELLY FINNIGAN
|EVERYTIME IT RAINS
|THE TALES PEOPLE TELL
|DEATH AND VANILLA
|EYE BATH
|ARE YOU A DREAMER
|MAC DE MARCO
|HERE COMES THE COW BOY
|HERE COMES THE COW BOY
|KEVIN MORBY
|SEVEN DEVILS
|OMG
|SWEAT LIKE AN APE
|WATCHING JARVIS DANCE
|SPELLS THAT RYTHM
|STAR BAND DE DAKAR
|MISTERIOSO
|PSICODELIA AFRO-CUBAN DE SENEGAL
|ALEJANDRO MOLINARI
|MODULAR
|ROUGE GORGE ROUGE
|PYRAMIDE
|NASH
VENDREDI 10 MAI 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|THE BIRD SONG
|FISHING FOR FISHIES
|MAC DE MARCO
|HEART TO HEART
|HERE COMES THE COW BOY
|SESSA
|FLOR DO REAL
|GRANDEZA
|YABBY YOU & KING TUBBY
|FIRE ROUND TOWN
|WALLS OF JERUSALEM
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|DOMD DOM KURSUNU
|KAR YAGAR
|DEATH AND VANILLA
|NOTHING IS REAL
|ARE YOU A DREAMER
|NOTS
|FLOATING HAND
|3
|PRETRIEST EYES
|NEKRODISCO
|VOL3
|TANDOORI KNIGHTS
|TEMPLE OF BOOM
|EP
|THE MYSTERY LIGHTS
|WISH THAT SHE’D SOME BACK
|TOO MUCH TENSION !
|OROUNI
|HENRIETTE PIVOTS
|PARTITIONS
|ROUGE GORGE ROUGE
|GARDEN PARTY
|NASH
|ODEZENNE
|BLEU FUSHIA
|FRINGE SOCIETY
|DISCO DI MORTE LENTA
|METHYLDOPA
|ALDOUS HARDING
|THE BARREL
|DESIGNER