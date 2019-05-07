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16h/18h la playlist & itw 07/05/19 au 10/05/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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MARDI 07 MAI 2019

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Nous invItons Fabrice des éditions de poésie contemporaine Dernier Télégramme pour la programmation du festival "Ecouter, Voir" à découvrir à l’ENSA ce vendredi 10/05 et ce samedi 11/05.

PLAYLIST/

ela orleans IN THE NIGHT from movies for ears on Vimeo.

GROUPE TITRE ALBUM
A TROIS SUR LA PLAGE NO RUN ST
ALTIN GÜN SÜPÜRGESI TONCADAN GECE
IRMÃO VICTOR VAMOS DAR UMA VOLTA ST
ELA ORLEANS IN THE NIGHT MOVIES FOR EARS
DEHD ON MY SIDE WATER
FONTAINES D.C THE LOTTS DOGREL
THE MORLOCHS FIRST TIME I SAW YOU FLOWERS IN THE SPRING
MATMOS BREAKING BREAD PLASTIC ANNIVERSERY
YOU MAN TUTTI VA BENE
ROUGE GORGE ROUGE SULFUR NASH
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JEUDI 09 MAI 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
THE ALCHEMIST BROSSFACE BRIPPLER INSTRU RAPPERS BEST FRIEND PT5
SCHOOLBOY Q TALES CRASH TALK
KAREN MARKS COLD CAFE COLD CAFE
DEHD SUNBEAT WATER
KELLY FINNIGAN EVERYTIME IT RAINS THE TALES PEOPLE TELL
DEATH AND VANILLA EYE BATH ARE YOU A DREAMER
MAC DE MARCO HERE COMES THE COW BOY HERE COMES THE COW BOY
KEVIN MORBY SEVEN DEVILS OMG
SWEAT LIKE AN APE WATCHING JARVIS DANCE SPELLS THAT RYTHM
STAR BAND DE DAKAR MISTERIOSO PSICODELIA AFRO-CUBAN DE SENEGAL
ALEJANDRO MOLINARI MODULAR
ROUGE GORGE ROUGE PYRAMIDE NASH
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VENDREDI 10 MAI 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD THE BIRD SONG FISHING FOR FISHIES
MAC DE MARCO HEART TO HEART HERE COMES THE COW BOY
SESSA FLOR DO REAL GRANDEZA
YABBY YOU & KING TUBBY FIRE ROUND TOWN WALLS OF JERUSALEM
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK DOMD DOM KURSUNU KAR YAGAR
DEATH AND VANILLA NOTHING IS REAL ARE YOU A DREAMER
NOTS FLOATING HAND 3
PRETRIEST EYES NEKRODISCO VOL3
TANDOORI KNIGHTS TEMPLE OF BOOM EP
THE MYSTERY LIGHTS WISH THAT SHE’D SOME BACK TOO MUCH TENSION !
OROUNI HENRIETTE PIVOTS PARTITIONS
ROUGE GORGE ROUGE GARDEN PARTY NASH
ODEZENNE BLEU FUSHIA
FRINGE SOCIETY DISCO DI MORTE LENTA METHYLDOPA
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
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