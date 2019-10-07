16h/18h la playlist & itw 07/10/19 au 11/10/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|BISON BISOU
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|PAIN & PLEASURE
|LYSISTRATA
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|BREATHE IN/OUT
|FRUSTRATION
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|SO COLD DREAM
|THE PSYCHOTICS MONKS
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|PRIVATE MEANING FIRST
|L’ORANGE & JEREMIAH JAE
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|COMPLICATE YOUR LIFE WITH VIOLENCE
|SAULT
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|7
|OTTO
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|OVER THE TOP ORCHESTER
|THEE AGNES MULLER
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|TOI AGNES MULLER
|VISION 3D
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|ST
|LEOPARDO
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|IS IT AN EASY LIFE
|FUTURE ISLAND
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|THE FAR FIELD
|BODEGA
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|SHINY NEW MODEL
|SURF CURSE
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|HEAVEN SURROUNDS YOU
|OTHIS
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|CURVE OF EARTH
|LOS PIRAÑAS
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|HISTORIA NATURAL
JEUDI 10 OCTOBRE 2019
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|GROUPE
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|CLIPPING
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|THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
|L’ORANGE & JEREMIAH JAE
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|COMPLICATE YOUR LIFE WITH VIOLENCE
|CARVER BARONDA
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|SPOOKY LOVE
|13th FLOOR ELEVATOR
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|ST
|OTTO
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|OVER THE TOP ORCHESTER
|MOON DUO
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|STARS ARE THE LIGHT
|SAULT
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|7
|LOS PIRAÑAS
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|HISTORIA NATURAL
|CARLA DAL FORNO
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|LOOK UP SHARK
|JULIA BONDAR
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|IN MY NEIGHBORHOOD
|THE SHIVAS
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|DARK THOUGHTS
|VIVIAN GIRLS
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|MEMORY
|ISS
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|ALLES 3rd GUT
|BRACCO
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|GRAVE
|ALDOUS HARDING
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|DESIGNER
MERCREDI 09 OCTOBRE 2019
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|GROUPE
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|BODEGA
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|SHINY NEW MODEL
|TOY
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|SONGS OF CONSUMPTION
|TROPICAL FUCK STORM
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|BRAINDROPS
|GIL DE RAY
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|IN THE SHADOW OF THE DRONE
|PERIODS
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|VOCODER 3000
|OTTO
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|OVER THE TOP ORCHESTER
|SAULT
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|7
|KEVIN MORBY
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|STILL LIFE
|ISS
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|ALLES 3rd GUT
|SINGAPORE SLING
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|KILLER CLASSICS
|ROSA BORDALLO
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|REEF WALKER
|AUTOMATIC
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|SIGNAL
MARDI 08 OCTOBRE 2019
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|GROUPE
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|CHAD
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|CARLA DAL FORNO
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|LOOK UP SHARK
|CLIPPING
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|THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
|JULIA BONDAR
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|IN MY NEIGHBORHOOD
|ALLAH LAS
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|LAHS
|BOBBY OROZA
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|THIS LOVE INSTRUMENTAL
|CARVER BARONDA
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|SPOOKY LOVE
|LOVE TRAP
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|ROSIE
|SAULT
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|7
|LOS PIRAÑAS
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|HISTORIA NATURAL
|COLD COLD BLOOD
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|THE MESS
|GINO AND THE GOONS
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|RIP IT UP
|AQUARIAN BLOOD
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|A LOVE THAT LEADS TO WAR
|TWIN PEAKS
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|LOOKOUT LOW