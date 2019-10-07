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16h/18h la playlist & itw 07/10/19 au 11/10/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
BISON BISOU NEW GROUGS PAIN & PLEASURE
LYSISTRATA DIFFERENT CREATURES BREATHE IN/OUT
FRUSTRATION SOME FRIENDS SO COLD DREAM
THE PSYCHOTICS MONKS A COHERENT APPEARANCE PRIVATE MEANING FIRST
L’ORANGE & JEREMIAH JAE BORROWED BRASS FT ZEROH&LOJII COMPLICATE YOUR LIFE WITH VIOLENCE
SAULT LIVING IN AMERICA 7
OTTO LKS 98 OVER THE TOP ORCHESTER
THEE AGNES MULLER KAOSSILATOR-PETIT CHAT-DEHORS TOI AGNES MULLER
VISION 3D STRESS ST
LEOPARDO IS IT AN EASY LIFE IS IT AN EASY LIFE
FUTURE ISLAND THE BEAUTY OF THE ROAD THE FAR FIELD
BODEGA DOMESTICATED ANIMAL SHINY NEW MODEL
SURF CURSE DISCO HEAVEN SURROUNDS YOU
OTHIS RUNNIN CURVE OF EARTH
LOS PIRAÑAS ESPIRITU DE LOS SERES HUMANOS HISTORIA NATURAL
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JEUDI 10 OCTOBRE 2019

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GROUPE
CLIPPING NOTHING IS SAFE THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
L’ORANGE & JEREMIAH JAE COOL HAND COMPLICATE YOUR LIFE WITH VIOLENCE
CARVER BARONDA DEVOTION SPOOKY LOVE
13th FLOOR ELEVATOR YOU’RE GONNA MISS ME ST
OTTO AUTO-DISCO OVER THE TOP ORCHESTER
MOON DUO THE WORLD AND THE SUN STARS ARE THE LIGHT
SAULT NO BULLSHIT 7
LOS PIRAÑAS ESPIRITU DE LOS SERES HUMANOS HISTORIA NATURAL
CARLA DAL FORNO I’M CONSCIOUS LOOK UP SHARK
JULIA BONDAR BROKEN ELEVATOR IN MY NEIGHBORHOOD
THE SHIVAS IF YOU SEE ME DARK THOUGHTS
VIVIAN GIRLS LONELY GIRLS MEMORY
ISS DDYSWHP ALLES 3rd GUT
BRACCO WAVE ME NOT GRAVE
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
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MERCREDI 09 OCTOBRE 2019

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GROUPE
BODEGA SHINY NEW MODEL SHINY NEW MODEL
TOY FUN CITY SONGS OF CONSUMPTION
TROPICAL FUCK STORM BRAINDROPS BRAINDROPS
GIL DE RAY SYSTEM ERROR IN THE SHADOW OF THE DRONE
PERIODS JUPITER VOCODER 3000
OTTO AUTO-DISCO OVER THE TOP ORCHESTER
SAULT NO BULLSHIT 7
KEVIN MORBY PARADE STILL LIFE
ISS OUTTA MY GOURD ALLES 3rd GUT
SINGAPORE SLING SUICIDE TWIST KILLER CLASSICS
ROSA BORDALLO CITADEL REEF WALKER
AUTOMATIC CALLING IT SIGNAL
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MARDI 08 OCTOBRE 2019

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GROUPE TITRE
CHAD I GOT TIME
CARLA DAL FORNO SO MUCH BETTER LOOK UP SHARK
CLIPPING RUN FOR YOUR LIFE THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
JULIA BONDAR CONCRETE IN MY NEIGHBORHOOD
ALLAH LAS LIGHT YEARLY LAHS
BOBBY OROZA YOUR LOVE IS TOO COLD (INSTRU) THIS LOVE INSTRUMENTAL
CARVER BARONDA IF NOTHING ELSE COME ALONG SPOOKY LOVE
LOVE TRAP AND I FALL APART ROSIE
SAULT RED LIGHTS 7
LOS PIRAÑAS INFAME GOLPAZO HISTORIA NATURAL
COLD COLD BLOOD MOTHER EARTH THE MESS
GINO AND THE GOONS WATCH YOU SHINE RIP IT UP
AQUARIAN BLOOD THERE’S A WORLD A LOVE THAT LEADS TO WAR
TWIN PEAKS CASEY’S GROOVE LOOKOUT LOW
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