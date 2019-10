16h/18h la playlist & itw 07/10/19 au 11/10/19

GROUPE TITRE

CHAD I GOT TIME

CARLA DAL FORNO SO MUCH BETTER LOOK UP SHARK

CLIPPING RUN FOR YOUR LIFE THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD

JULIA BONDAR CONCRETE IN MY NEIGHBORHOOD

ALLAH LAS LIGHT YEARLY LAHS

BOBBY OROZA YOUR LOVE IS TOO COLD (INSTRU) THIS LOVE INSTRUMENTAL

CARVER BARONDA IF NOTHING ELSE COME ALONG SPOOKY LOVE

LOVE TRAP AND I FALL APART ROSIE

SAULT RED LIGHTS 7

LOS PIRAÑAS INFAME GOLPAZO HISTORIA NATURAL

COLD COLD BLOOD MOTHER EARTH THE MESS

GINO AND THE GOONS WATCH YOU SHINE RIP IT UP

AQUARIAN BLOOD THERE’S A WORLD A LOVE THAT LEADS TO WAR