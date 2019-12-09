16h/18h la playlist & itw 09/12/19 au 13/12/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
LUNDI 25 NOVEMBRE
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|GROUPE
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|ALBUM
|CANNIBALE
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|THE FALL-A FRENCH TRIBUTE
|EL SEÑOR
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|SUBURBS OF JOY
|WARMDUSHER
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|TAINTED LUNCH
|OTTO
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|OVER THE TOP ORCHESTER
|PLEASURE PRINCIPLE
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|ST
|DATASSETTE
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|EXISTENZMAXIMU
|VENTRE DE BICHE
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|III
|IFTIN BAND
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|MOGADISCO-DANCING MOGADISHU (SOMALIA 1972-91)
|JUNIORE
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|EP
|FRUSTRATION
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|SO COLD STREAMS
|HININ
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|DARK THOUGHTS
|ACTION BRONSON & THE ALCHIMIST
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|LAMB OVER RICE
|GHOSTFACE KILLAH
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|GHOSTFACE KILLAHS
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
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|EP
|THE JAY VONS
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|THE WORD
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MARDI 26 NOVEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|COURTNEY BARNETT
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|MTV UNPLUGGED LIVE IN MELBOURNE
|VOX LOW
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|THE FALL-A FRENCH TRIBUTE
|AND THE
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|REVERS DES YEUX
|BASTON
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|PRIMATES
|JONATHAN FIRE EATER
|
|TREMBLE UNDER BOOM LIGHTS
|Mr KEY & GREENWOOD SHARPS
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|GREEN & GOLD
|LunarC
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|VERY IMPORTANT
|BURIERS
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|ST
|CINDY LEE
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|WHAT’S TONIGHT TO ETERNITY
|VENTRE DE BICHE
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|III
|HININ
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|HORS JEU
|SINK YA TEETH
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|FRUSTRATION
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|SO COLD STREAMS
|THE BOMBAY ROYALE
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|OVER UNDER AWAY
MERCREDI 11 DECEMBRE 2019
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|GROUPE
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|MEMES
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|EP
|GINO AND THE GOONS
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|RIP IT UP
|YOLANDE BASHING
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|YOLANDE ET L’AMOUR
|SUUNS
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|FELT
|ALDOUS HARDING
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|DESIGNER
|KEVIN MORBY
|
|OH MY GOD
|SURF CURSE
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|HEAVEN SURROUNDS YOU
|TON3RR3
|
|EP
|KARKARA
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|CRYSTAL GAZER
|THE WAVE CHARGERS
|
|ST
|L’EPEE
|
|DIABOLIQUE
|FRUSTRATION
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|SO COLD STREAMS
|HININ
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|HORS JEU
JEUDI 12 DECEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|INKA UPENDO
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|SAMSARA
|MILLIONS OF STARS
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|DETRITI COMPILATION VOL3
|JAMES HUNTER SIX
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|NICK OF TIME
|TRABANTS
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|NEL CUORE DI NUA TERRA SELVAGGIA
|COURTNEY BARNETT
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|MTV UNPLUGGED LIVE IN MELBOURNE
|CUTWORMS
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|HOLLOW GROUND
|WOOLEN MEN
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|HUMAN TO HUMAN
|CANNIBALE
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|THE FALL-A FRENCH TRIBUTE
|LISPECTOR
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|SMALL TOWN GRAFITTI
|RF SHANNON
|
|TRICKSTER BLUES
|AUTOMATIC
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|EP
|HININ
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|HORS JEU
|INCONSCIOUS
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|YOUR GOD IS DEAD
|LunarC
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|VERY IMPORTANT
VENDREDI 13 DECEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|JUSTIN FERNANDEZ
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|OCCASIONAL DIN
|JACK STAUBER
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|HILO
|RUBIN STEINER
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|SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX
|BATTLES
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|JUICE B CRYPTS
|Mr KEY & GREENWOOD SHARPS
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|GREEN & GOLD
|ACTION BRONSON & THE ALCHIMIST
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|LAMB OVER RICE
|VENTRE DE BICHE
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|III
|VOX LOW
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|THE FALL-A FRENCH TRIBUTE
|AUSTERITY
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|ANARCHO PUNK DANCE PARTY
|IDLES
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|A BEAUTIFUL THING : IDLES LIVE AT BATACLAN
|FRUSTRATION
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|SO COLD STREAMS
|HININ
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|HORS JEU
|THE JAY VONS
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|THE WORD
|THE VISCAYNES
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|THE VISCAYNES & FRIENDS
|THE BOMBAY ROYALE
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|OVER UNDER AWAY
|KHRUANGBIN
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|HASTA EL CIELO (CON TODO EL MUNDO IN DUB)