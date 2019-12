16h/18h la playlist & itw 09/12/19 au 13/12/19

GROUPE TITRE ALBUM

JUSTIN FERNANDEZ VOLCANIC WINTER OCCASIONAL DIN

JACK STAUBER BEIRD HILO

RUBIN STEINER PARADOX SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX

BATTLES AMBULANCE JUICE B CRYPTS

Mr KEY & GREENWOOD SHARPS CHAPADA DIAMANTINA GREEN & GOLD

ACTION BRONSON & THE ALCHIMIST DMTRI LAMB OVER RICE

VENTRE DE BICHE OU JE CACHE LES CHOSES III

VOX LOW BIG NEW PRINZ THE FALL-A FRENCH TRIBUTE

AUSTERITY ARRRRGGGGGGHHHH ANARCHO PUNK DANCE PARTY

IDLES MOTHER A BEAUTIFUL THING : IDLES LIVE AT BATACLAN

FRUSTRATION INSANE SO COLD STREAMS

HININ DUEL HORS JEU

THE JAY VONS THE WORD THE WORD

THE VISCAYNES HELP ME WITH MY BROKEN HEART THE VISCAYNES & FRIENDS

THE BOMBAY ROYALE MONKEY FIGHT SNAKE OVER UNDER AWAY