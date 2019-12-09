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16h/18h la playlist & itw 09/12/19 au 13/12/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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LUNDI 25 NOVEMBRE

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GROUPE TITRE ALBUM
CANNIBALE TYOUR HEART OUT THE FALL-A FRENCH TRIBUTE
EL SEÑOR SO WEAK, SO WHAT ? SUBURBS OF JOY
WARMDUSHER DISCO PEANUTS TAINTED LUNCH
OTTO LKS 98 OVER THE TOP ORCHESTER
PLEASURE PRINCIPLE LA JUNGLE ST
DATASSETTE SHOOZ WHO EXISTENZMAXIMU
VENTRE DE BICHE INTERFACE TROTTOIR III
IFTIN BAND SIRMAQABE MOGADISCO-DANCING MOGADISHU (SOMALIA 1972-91)
JUNIORE AH BEN D’ACCORD EP
FRUSTRATION SLAVE MARKETS SO COLD STREAMS
HININ DUEL DARK THOUGHTS
ACTION BRONSON & THE ALCHIMIST JUST THE WAY IT IS LAMB OVER RICE
GHOSTFACE KILLAH FLEX GHOSTFACE KILLAHS
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS DON’T GIVE UP EP
THE JAY VONS MAYBE I LOVED YOU THE WORD
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MARDI 26 NOVEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
COURTNEY BARNETT SO LONG MARIANNE MTV UNPLUGGED LIVE IN MELBOURNE
VOX LOW BIG NEW PRINZ THE FALL-A FRENCH TRIBUTE
AND THE FEUX D’ARTIFICES REVERS DES YEUX
BASTON PRIMATES PRIMATES
JONATHAN FIRE EATER GIVE ME DAUGHTERS TREMBLE UNDER BOOM LIGHTS
Mr KEY & GREENWOOD SHARPS CHAPADA DIAMANTINA GREEN & GOLD
LunarC ME VERY IMPORTANT
BURIERS GREEN TIME ST
CINDY LEE HEAVY METAL WHAT’S TONIGHT TO ETERNITY
VENTRE DE BICHE OH KESKIA, BOUGE III
HININ FEU DE PAILLE HORS JEU
SINK YA TEETH PETROL BLUE
FRUSTRATION PULSE SO COLD STREAMS
THE BOMBAY ROYALE MONKEY FIGHT SNAKE OVER UNDER AWAY
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MERCREDI 11 DECEMBRE 2019

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GROUPE
MEMES BLAH BLAH BLAH EP
GINO AND THE GOONS WATCH YOUR SHINE RIP IT UP
YOLANDE BASHING REALITE YOLANDE ET L’AMOUR
SUUNS MAKE IT REAL FELT
ALDOUS HARDING ZOO EYES DESIGNER
KEVIN MORBY HAIL MARY OH MY GOD
SURF CURSE LABYRINTH HEAVEN SURROUNDS YOU
TON3RR3 PAPA LEGBA EP
KARKARA PROXIMA CENTAURY CRYSTAL GAZER
THE WAVE CHARGERS LA GACHETTE SAUVAGE ST
L’EPEE LA BRIGADE DES MALEFICES DIABOLIQUE
FRUSTRATION LE GRAND SOIR SO COLD STREAMS
HININ LA CORDE HORS JEU
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JEUDI 12 DECEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
INKA UPENDO LIMBO SAMSARA
MILLIONS OF STARS MERCURY SUMMER DETRITI COMPILATION VOL3
JAMES HUNTER SIX I CAN CHANGE YOUR MIND NICK OF TIME
TRABANTS THE TRUEL NEL CUORE DI NUA TERRA SELVAGGIA
COURTNEY BARNETT DEPRESTON MTV UNPLUGGED LIVE IN MELBOURNE
CUTWORMS TILL TOMORROW GOES AWAY HOLLOW GROUND
WOOLEN MEN BIG SHOT HUMAN TO HUMAN
CANNIBALE YOUR HEART OUT THE FALL-A FRENCH TRIBUTE
LISPECTOR HUPPERT SMALL TOWN GRAFITTI
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
AUTOMATIC MIND YOUR OWN BUSINESS EP
HININ TERRAIN VAGUE HORS JEU
INCONSCIOUS DAMNED YOUR GOD IS DEAD
LunarC ME VERY IMPORTANT
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VENDREDI 13 DECEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
JUSTIN FERNANDEZ VOLCANIC WINTER OCCASIONAL DIN
JACK STAUBER BEIRD HILO
RUBIN STEINER PARADOX SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX
BATTLES AMBULANCE JUICE B CRYPTS
Mr KEY & GREENWOOD SHARPS CHAPADA DIAMANTINA GREEN & GOLD
ACTION BRONSON & THE ALCHIMIST DMTRI LAMB OVER RICE
VENTRE DE BICHE OU JE CACHE LES CHOSES III
VOX LOW BIG NEW PRINZ THE FALL-A FRENCH TRIBUTE
AUSTERITY ARRRRGGGGGGHHHH ANARCHO PUNK DANCE PARTY
IDLES MOTHER A BEAUTIFUL THING : IDLES LIVE AT BATACLAN
FRUSTRATION INSANE SO COLD STREAMS
HININ DUEL HORS JEU
THE JAY VONS THE WORD THE WORD
THE VISCAYNES HELP ME WITH MY BROKEN HEART THE VISCAYNES & FRIENDS
THE BOMBAY ROYALE MONKEY FIGHT SNAKE OVER UNDER AWAY
KHRUANGBIN ORDER OF OPERATIONS HASTA EL CIELO (CON TODO EL MUNDO IN DUB)
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