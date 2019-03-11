16h/18h la playlist & itw 11/03/19 au 15/03/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 15 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|NICK WATERHOUSE
|SONG FOR WINNERS
|ST
|LOVE TRAP
|THRE SHE BLOWS
|ROSIE
|TÔLE FROIDE
|NRJ VOLCANIQUE
|ST
|THE STATCHES
|HYPER PUNK
|THIS LAKE IS POINTLESS
|SASAMI
|PACIFY MY HEART
|ST
|THE STROPPIES
|CELLEPHONE CAR
|WHOOSH
|TH DA FREAK
|NUTTY
|FREAKENSTEIN
|DEAD OBIES
|C’EST BON
|DEAD
|KELLY FINNINGAN
|I DON’T WANNA WAIT
|THE TALES PAOPLE TELL
|SABABA 5
|BLUE UNIVERSE
|EP
|THE BUDOS BAND
|OLD ENGINE OIL
|V
|URANIUM CLUB
|GEODESIC SON
|THE COSMO CLEANER
JEUDI 14 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CRIMEAPPLE & DJ SKIZZ
|WET DIRT
|WET DURT
|FATHER
|CRUEL
|GANGSTER MUSIC VOL1
|LOVE TRAP
|HUCKLEBERRY FINN
|ROSIE
|MARTIN FRAWLEY
|YOU WANT ME
|UNDONE AT 31
|SASAMI
|WAS A WINDOW
|ST
|STIFF RICHARDS
|DIG
|DIG
|URANIUM CLUB
|MAN IS LONIEST ANIMAL
|THE COSMO CLEANER
|MADMADMAD
|GWARN
|MADMADMAD
|THE SOFT RIDER
|COMMIT TO ME
|THE POOL
|BLOODSHOT BILL
|COME GET YOUR LOVE
|COME GET YOUR LOVE RIGHT NOW
|WEIRD OMEN
|WILD HONEY
|SURREALISTIC FEAST
|LONESOME SHACK
|NEW DREAM
|DESERT DREAM
|ALI HASSAN KUBAN
|MABRUK
|FROM NUBIA TO CAIRO
MERCREDI 13 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SLEEPER AND SNAKE
|SUGAR AND GOLD
|JUNCTION AND HIGH
|SWINDLE
|WHAT WE DO
|NO MORE NORMAL
|QUELLE CHRIS
|BRAIN OF THE APE
|GANGSTER MUSIC VOL1
|SLEAFORD MODS
|SUBSTRACTION
|ETON ALIVE
|TH DA FREAK
|NEVER ENOUGH BEER
|FREAKENSTEIN
|NICK WATERHOUSE
|THOUGHT & ACT
|ST
|DURAND JONES AND THE INDICATIONS
|DON’T YOU KNOW
|AMERICAN LOVE CALL
|LOVE TRAP
|ANOTHER DAY ANOTHER SIN
|ROSIE
|A.A BONDY
|IMAGES OF LOVE
|ENDERNESS
|DRUGDEALER
|FOOLS
|RAW HONEY
|BOY HARSHER
|LOST
|CAREFUL
MARDI 12 MARS 2019
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Aujourd’hui on parle textile à l’occasion d’une prochaine expo nommée Indigo
Elle documente l’artisanat textile Guinéen éponyme et explore l’acte que représente la création de motif en mettant en parallèle cet artisanat et les œuvres d’artistes plasticiens.L’exposition se tiendra du 19.03 au 21.04 à IF, 8 rue Charles Gide à LIMOGES.
PLAYLIST/
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|DANA GAVANSKI
|ONE BY ONE
|ONE BY ONE
|ALDOUS HARDING
|THE BARREL
|DESIGNER
|FAUX FEROCIOUS
|ME AND JONNY
|PRETTY GROOVY
|FEWS
|MORE THAN EVER
|INTO RED
|LE PRINCE HARRY
|PORTO
|BE YOUR OWN ENEMY
|KOMPROMAT
|NIEMAND
|TRAUM UND EXISTENZ
|LOVE TRAP
|ROSIE
|ROSIE
|ALI HASSAN KUBAN
|SUKKAR, SUKKAR, SUKKAR
|FROM NUBIA TO CAIRO
|THE BUDOS BAND
|ARCANE RAMBLER
|V
|ROMPERAYO
|QUE JUE ?
|QUE JUE ?