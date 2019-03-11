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16h/18h la playlist & itw 11/03/19 au 15/03/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 15 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
NICK WATERHOUSE SONG FOR WINNERS ST
LOVE TRAP THRE SHE BLOWS ROSIE
TÔLE FROIDE NRJ VOLCANIQUE ST
THE STATCHES HYPER PUNK THIS LAKE IS POINTLESS
SASAMI PACIFY MY HEART ST
THE STROPPIES CELLEPHONE CAR WHOOSH
TH DA FREAK NUTTY FREAKENSTEIN
DEAD OBIES C’EST BON DEAD
KELLY FINNINGAN I DON’T WANNA WAIT THE TALES PAOPLE TELL
SABABA 5 BLUE UNIVERSE EP
THE BUDOS BAND OLD ENGINE OIL V
URANIUM CLUB GEODESIC SON THE COSMO CLEANER
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JEUDI 14 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
CRIMEAPPLE & DJ SKIZZ WET DIRT WET DURT
FATHER CRUEL GANGSTER MUSIC VOL1
LOVE TRAP HUCKLEBERRY FINN ROSIE
MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME UNDONE AT 31
SASAMI WAS A WINDOW ST
STIFF RICHARDS DIG DIG
URANIUM CLUB MAN IS LONIEST ANIMAL THE COSMO CLEANER
MADMADMAD GWARN MADMADMAD
THE SOFT RIDER COMMIT TO ME THE POOL
BLOODSHOT BILL COME GET YOUR LOVE COME GET YOUR LOVE RIGHT NOW
WEIRD OMEN WILD HONEY SURREALISTIC FEAST
LONESOME SHACK NEW DREAM DESERT DREAM
ALI HASSAN KUBAN MABRUK FROM NUBIA TO CAIRO
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MERCREDI 13 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
SLEEPER AND SNAKE SUGAR AND GOLD JUNCTION AND HIGH
SWINDLE WHAT WE DO NO MORE NORMAL
QUELLE CHRIS BRAIN OF THE APE GANGSTER MUSIC VOL1
SLEAFORD MODS SUBSTRACTION ETON ALIVE
TH DA FREAK NEVER ENOUGH BEER FREAKENSTEIN
NICK WATERHOUSE THOUGHT & ACT ST
DURAND JONES AND THE INDICATIONS DON’T YOU KNOW AMERICAN LOVE CALL
LOVE TRAP ANOTHER DAY ANOTHER SIN ROSIE
A.A BONDY IMAGES OF LOVE ENDERNESS
DRUGDEALER FOOLS RAW HONEY
BOY HARSHER LOST CAREFUL
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MARDI 12 MARS 2019

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Aujourd’hui on parle textile à l’occasion d’une prochaine expo nommée Indigo
Elle documente l’artisanat textile Guinéen éponyme et explore l’acte que représente la création de motif en mettant en parallèle cet artisanat et les œuvres d’artistes plasticiens.L’exposition se tiendra du 19.03 au 21.04 à IF, 8 rue Charles Gide à LIMOGES.

PLAYLIST/

GROUPE TITRE ALBUM
DANA GAVANSKI ONE BY ONE ONE BY ONE
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
FAUX FEROCIOUS ME AND JONNY PRETTY GROOVY
FEWS MORE THAN EVER INTO RED
LE PRINCE HARRY PORTO BE YOUR OWN ENEMY
KOMPROMAT NIEMAND TRAUM UND EXISTENZ
LOVE TRAP ROSIE ROSIE
ALI HASSAN KUBAN SUKKAR, SUKKAR, SUKKAR FROM NUBIA TO CAIRO
THE BUDOS BAND ARCANE RAMBLER V
ROMPERAYO QUE JUE ? QUE JUE ?
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