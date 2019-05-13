16h/18h la playlist & itw 13/05/19 au 17/03/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 17 MAI 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MAC DE MARCO
|PREOCCUPIED
|HERE COMES THE COW BOY
|DEHD
|LUCKY
|WATER
|ALFRED PANOU & L’ART ENSEMBLE OF CHICAGO
|JE SUIS UN SAUVAGE
|PAR LES DAMNE.E.S DE LA TERRE DES VOIX DE LUTTES 1969-88
|COCHEMEA
|AL-MU’TASIM
|ALL MY RELATION
|GINO AND THE GOONS
|WATCH YOU SHINE
|ST
|FONTAINES D.C
|SHA SHA SHA
|DOGREL
|SESSA
|FLOR DE REAL
|GRANDEZA
|THE DANDELION
|EL PONCHO ROJO
|OLD HABITS AND NEW WAYS
|THE KING KHAN EXPERIENCE
|HEY RUDI
|TURKEY RIDE
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|RATTLESNAKE
|FLYING MICROTONAL BANANA
|TYLER, THE CREATOR
|IGOR’S THEME
|IGOR
|TWO MAMARRACHOS
|WHAT YOU
|CLOSE YOUR EYES
|ELA ORLEANS
|THE SEASON
|MOVIES FOR EARS
|CLINIC
|MIRAGE
|WHEELTAPPERS ANS SHUNTERS
MERCREDI 15 MAI 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GROUPEMENT CULTUREL RENAULT
|CADENCES 1
|PAR LES DAMNE.E.S DE LA TERRE DES VOIX DE LUTTES 1969-88
|FAT WHITE FAMILY
|KIM’S SUNSETS
|SERFS UP
|SWEAT LIKE AN APE
|MY SILENT HOUSE
|SPELLS THAT RYHM
|DRAHLA
|STIMULUS FOR LIVING
|USELESS COORDINATES
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|SPACE DRUM MACHINE
|ST
|OS MUIRAQUITANS
|A MISTURADA
|JAMBU E OS MITICOS SONS DA AMAZONIA
|BICHE
|FUGUE
|LE NUIT DES PERSEIDES
|A TROIS SUR LA PLAGE
|LE SOLEIL
|ST
|KELLY FINNIGAN
|I’LL NEVER LOVE AGAIN
|THE TALES PEOPLE TELL
|THE MYSTERY LIGHTS
|WISH THAT SHE’D SOME BACK
|TOO MUCH TENSION !
|IT IT ANITA
|BORED
|LAURENT
|DON LEISURE
|TURKISH SAMOURAI
|HALAL COOL J
|KILL BILL
|GOLDS
|DROP SESSION
|ALEJANDRO MOLINARI
|MODULAR
|DISCOTECA MEXICANA
LUNDI 13 MAI 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|NOTS
|BUILT ENVIRONMENT
|3
|EQUIPE DE FOOT
|I COULD GO TO SLEEP AND DIE
|MARILOU
|THE DANDELION
|EL PONCHO ROJO
|OLD HABITS AND NEW WAYS
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|FISHINF FOR FISHIES
|FISHING FOR FISHIES
|THE BUTTERTONES
|JUNGLE
|MIDNIGHT INA MOONLESS DREAM
|LOVE TRAP
|WHEN YOU WERE 21
|ROSIE
|KEVIN MORBY
|PISS RIVER
|OMG
|COMPUTER STAAT
|RADIO
|IN THE CITY
|IT IT ANITA
|USER GUIDE
|LAURENT
|PROTOMARTYR
|JUMBO’S
|NO PASSION ALL TECHNIQUE
|THE UNDERGROUND YOUTH
|BLIND II
|MONTAGE IMAGES OF LUST & FEAR
|YOUTHSTAR
|THIS ONE IS FAT
|BACK TO THE SAUCE
|JEREMY WALTCH
|MELBOURNE
|SCARLET
|OLIVIA NEUTRON JOHN
|JOY OR …
|ST