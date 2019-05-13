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16h/18h la playlist & itw 13/05/19 au 17/03/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 17 MAI 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
MAC DE MARCO PREOCCUPIED HERE COMES THE COW BOY
DEHD LUCKY WATER
ALFRED PANOU & L’ART ENSEMBLE OF CHICAGO JE SUIS UN SAUVAGE PAR LES DAMNE.E.S DE LA TERRE DES VOIX DE LUTTES 1969-88
COCHEMEA AL-MU’TASIM ALL MY RELATION
GINO AND THE GOONS WATCH YOU SHINE ST
FONTAINES D.C SHA SHA SHA DOGREL
SESSA FLOR DE REAL GRANDEZA
THE DANDELION EL PONCHO ROJO OLD HABITS AND NEW WAYS
THE KING KHAN EXPERIENCE HEY RUDI TURKEY RIDE
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD RATTLESNAKE FLYING MICROTONAL BANANA
TYLER, THE CREATOR IGOR’S THEME IGOR
TWO MAMARRACHOS WHAT YOU CLOSE YOUR EYES
ELA ORLEANS THE SEASON MOVIES FOR EARS
CLINIC MIRAGE WHEELTAPPERS ANS SHUNTERS
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MERCREDI 15 MAI 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
GROUPEMENT CULTUREL RENAULT CADENCES 1 PAR LES DAMNE.E.S DE LA TERRE DES VOIX DE LUTTES 1969-88
FAT WHITE FAMILY KIM’S SUNSETS SERFS UP
SWEAT LIKE AN APE MY SILENT HOUSE SPELLS THAT RYHM
DRAHLA STIMULUS FOR LIVING USELESS COORDINATES
THE MAUSKOVIC DANCE BAND SPACE DRUM MACHINE ST
OS MUIRAQUITANS A MISTURADA JAMBU E OS MITICOS SONS DA AMAZONIA
BICHE FUGUE LE NUIT DES PERSEIDES
A TROIS SUR LA PLAGE LE SOLEIL ST
KELLY FINNIGAN I’LL NEVER LOVE AGAIN THE TALES PEOPLE TELL
THE MYSTERY LIGHTS WISH THAT SHE’D SOME BACK TOO MUCH TENSION !
IT IT ANITA BORED LAURENT
DON LEISURE TURKISH SAMOURAI HALAL COOL J
KILL BILL GOLDS DROP SESSION
ALEJANDRO MOLINARI MODULAR DISCOTECA MEXICANA
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LUNDI 13 MAI 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
NOTS BUILT ENVIRONMENT 3
EQUIPE DE FOOT I COULD GO TO SLEEP AND DIE MARILOU
THE DANDELION EL PONCHO ROJO OLD HABITS AND NEW WAYS
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FISHINF FOR FISHIES FISHING FOR FISHIES
THE BUTTERTONES JUNGLE MIDNIGHT INA MOONLESS DREAM
LOVE TRAP WHEN YOU WERE 21 ROSIE
KEVIN MORBY PISS RIVER OMG
COMPUTER STAAT RADIO IN THE CITY
IT IT ANITA USER GUIDE LAURENT
PROTOMARTYR JUMBO’S NO PASSION ALL TECHNIQUE
THE UNDERGROUND YOUTH BLIND II MONTAGE IMAGES OF LUST & FEAR
YOUTHSTAR THIS ONE IS FAT BACK TO THE SAUCE
JEREMY WALTCH MELBOURNE SCARLET
OLIVIA NEUTRON JOHN JOY OR … ST
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