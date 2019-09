16h/18h la playlist & itw 16/09/19 au 20/09/19

GROUPE TITRE ALBUM

GIL DE RAY EGO AND I IN THE SHADOW OF THE DRONE

SURF CURSE DISCO HEAVEN SURROUNDS YOU

POUPARD PETITE PRINCESSE NOUS AVONS JOUE TOUS LES DEUX

PIXEL GRIP SOFT PEAK HEAVY HANDED

JEREMY IVEY GINA THE TRAMP THE DREAM AND THE DREAMER

KHRUANGBIN RULES HASTA EL CIELO

METRONOMY WHITSAND BAY METRONOMY FOREVER

DEEPER RUN ST

NEIGHBORS BURNING NEIGHBOURS LUNAR HAIR CAVE MOVIES FOR EARS

EYEBAWL NO MORE BAD NIGHTS NEVER AGAIN

JPEGMAFIA PAPI I MISSED U ALL MY HEROES ARE COMBALLS