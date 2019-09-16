16h/18h la playlist & itw 16/09/19 au 20/09/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019
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Aujourd’hui nous accueillons Michel Gaillot pour la présentation de la Marche pour le Climat qui se déroulera ce samedi 21 septembre à 11h à Limoges :
PLAYLIST/
|GROUPE
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|ALBUM
|GIL DE RAY
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|IN THE SHADOW OF THE DRONE
|SURF CURSE
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|HEAVEN SURROUNDS YOU
|POUPARD
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|NOUS AVONS JOUE TOUS LES DEUX
|PIXEL GRIP
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|HEAVY HANDED
|JEREMY IVEY
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|THE DREAM AND THE DREAMER
|KHRUANGBIN
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|HASTA EL CIELO
|METRONOMY
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|METRONOMY FOREVER
|DEEPER
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|ST
|NEIGHBORS BURNING NEIGHBOURS
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|MOVIES FOR EARS
|EYEBAWL
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|NEVER AGAIN
|JPEGMAFIA
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|ALL MY HEROES ARE COMBALLS
|SAMPA THE GREAT
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|THE RETURN
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|SURFER JOE
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|THE KILAUEAS AND SURFER JOE PLAY THE ASTRONAUTS & MORE
|LOS PIRAÑAS
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|HISTORIA NATURAL
|KATE TEMPEST
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|THE BOOK OF TRAPS & LESSONS
|ALFRED PANOU & L’ART ENSEMBLE OF CHICAGO
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|PAR LES DAMNE.E.S DE LA TERRE
|KIT SEBASTIAN
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|MANTRA MODERNE
|PERIODS
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|VOCODER 3000
|MARIA VIOLENZA
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|SIROCCO
|SURF CURSE
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|HEAVEN SURROUNDS YOU
|RF SHANNON
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|RAIN ON DUST
|L’EPEE
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|DIABOLIQUE
|SINGAPORE SLING
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|KILLER CLASSICS
|SESSA
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|GRANDEZA
|GHOST FUNK ORCHESTRA
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|A SONG FOR PAUL
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|MARIACHI LOS CAMPEROS
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|DE AYER PARA SIEMPRE
|IKEBE SHAKEDOWN
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|KINGS LEFT BEHIND
|CORRIDOR
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|JUNIOR
|AQUARIAN BLOOD
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|A LOVE THAT LEADS TO WAR
|POTTERY
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|N°1
|VIVIAN GIRLS
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|MEMORY
|BOY HARSHER
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|COUNTRY GIRL UNCUT
|SOMNI
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|EP
|METRONOMY
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|METRONOMY FOREVER
|GHOSTFACE KILLAH
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|GHOSTFACE KILLAHS
|SOLARIZED
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|A GHOST ACROSS HELL FROM ME
|NERVOUS JERK
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|1994 EP
|DRY CLEANING
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|SWEET PRINCESS
|FUMACA PRETA
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|PEPAS
|MIYNT
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|STAY ON YOUR MIND