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16h/18h la playlist & itw 16/09/19 au 20/09/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

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MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019

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Aujourd’hui nous accueillons Michel Gaillot pour la présentation de la Marche pour le Climat qui se déroulera ce samedi 21 septembre à 11h à Limoges :

PLAYLIST/

GROUPE TITRE ALBUM
GIL DE RAY EGO AND I IN THE SHADOW OF THE DRONE
SURF CURSE DISCO HEAVEN SURROUNDS YOU
POUPARD PETITE PRINCESSE NOUS AVONS JOUE TOUS LES DEUX
PIXEL GRIP SOFT PEAK HEAVY HANDED
JEREMY IVEY GINA THE TRAMP THE DREAM AND THE DREAMER
KHRUANGBIN RULES HASTA EL CIELO
METRONOMY WHITSAND BAY METRONOMY FOREVER
DEEPER RUN ST
NEIGHBORS BURNING NEIGHBOURS LUNAR HAIR CAVE MOVIES FOR EARS
EYEBAWL NO MORE BAD NIGHTS NEVER AGAIN
JPEGMAFIA PAPI I MISSED U ALL MY HEROES ARE COMBALLS
SAMPA THE GREAT FINAL FORM THE RETURN
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MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
SURFER JOE ASTROBEAT STOMP THE KILAUEAS AND SURFER JOE PLAY THE ASTRONAUTS & MORE
LOS PIRAÑAS PUERTA DEL SOL HISTORIA NATURAL
KATE TEMPEST KEEP MOVING DON’T MOVE THE BOOK OF TRAPS & LESSONS
ALFRED PANOU & L’ART ENSEMBLE OF CHICAGO JE SUIS UN SAUVAGE PAR LES DAMNE.E.S DE LA TERRE
KIT SEBASTIAN PANGEA MANTRA MODERNE
PERIODS JUPITER VOCODER 3000
MARIA VIOLENZA YOUNG BOY SIROCCO
SURF CURSE LABYRINTH HEAVEN SURROUNDS YOU
RF SHANNON DON’T BE SHY RAIN ON DUST
L’EPEE LA BRIGADE DES MALEFICES DIABOLIQUE
SINGAPORE SLING HIGHWAY REJECT KILLER CLASSICS
SESSA GRANDEZA GRANDEZA
GHOST FUNK ORCHESTRA WALK LIKE A MOTHERFUCKER A SONG FOR PAUL
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LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
MARIACHI LOS CAMPEROS MEXICALI ROSE DE AYER PARA SIEMPRE
IKEBE SHAKEDOWN NOT ANOTHER DROP KINGS LEFT BEHIND
CORRIDOR TOPOGRAPHE JUNIOR
AQUARIAN BLOOD THERE’S A WORLD A LOVE THAT LEADS TO WAR
POTTERY THE CRAFT N°1
VIVIAN GIRLS SOMETHING TO DO MEMORY
BOY HARSHER SEND ME VISION COUNTRY GIRL UNCUT
SOMNI GROWN INTO YOU EP
METRONOMY WHITSAND BAY METRONOMY FOREVER
GHOSTFACE KILLAH ME, DENNY & DARRIL FT METHOD MAN & CAPPADONNA GHOSTFACE KILLAHS
SOLARIZED ACTION A GHOST ACROSS HELL FROM ME
NERVOUS JERK VITAMINS 1994 EP
DRY CLEANING MAGIC OF MEGHAN SWEET PRINCESS
FUMACA PRETA MATRAQUEAO PEPAS
MIYNT STAY ON YOUR MIND STAY ON YOUR MIND
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