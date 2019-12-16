16h/18h la playlist & itw 16/12/19 au 20/12/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 20 DECEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|TROTSKI NAUTIQUE
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|SYNTHETISEUR VOL1
|VENTRE DE BICHE
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|III
|MATTIEL
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|EP
|EDDY CURRENT SUPPRESSION RING
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|ALL IN GOOD TIME
|PIERRE VASSILIU
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|EN VOYAGES
|PINDUCA
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|JAMBU E OS MITICOS SONS DE AMAZONIA
|CHROMATICS
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|CLOSER TO GREY
|BASTON
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|PRIMATES
|ROE DEERS
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|LAZER IN THE JUNGLE
|LISPECTOR
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|SMALL TOWN GRAFITTI
|ELA ORLEANS
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|MOVIES FOR EARS
|WORKING MEN’S CLUB
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|EP
MERCREDI 19 DECEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|OMNI
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|NETWORKER
|AUTOMATIC
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|SIGNAL
|SURF CURSE
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|HEAVEN SURROUNDS YOU
|BLACK MARBLE
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|BIGGER THAN LIFE
|YOLANDE BASHING
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|YOLANDE ET L’AMOUR
|MADMADMAD
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|ST
|HAND HABITS
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|PLACEHOLDER
|DEATH & VANILLA
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|ARE YOU A DREAMER
|SNAPPED ANKLES
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|STUNNING LUXURY
|PERIODS
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|VOCODER 3000
|SAMPA THE GREAT
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|FINAL FORM
|REEF THE LOST CAUZE
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|THE MAGESTIC
|LOS FANTASIOS
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|SOUL SEGA SA ! INDIAN OCEAN SEGAS FROM 704S VOL2
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
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|EP
|PSALM ONE
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|FLIGHT OF THE WIG
MARDI 17 DECEMBRE 2019
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|GROUPE
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|AND THE
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|REVERS DES YEUX
|BALLADUR
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|LA VALLEE ETROITE
|EDDY CURRENT SUPPRESSION RING
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|ALL IN GOOD TIME
|FRANCIE MOON
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|ALL THE SAME
|THE VISCAYNES
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|THE VISCAYNES & FRIENDS
|CHARLES BRADLEY
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|BLACK VELVET
|PSALM ONE
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|FLIGHT OF THE WIG
|Mr KEY & GREENWOOD SHARPS
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|GREEN & GOLD
|RECONDITE
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|DWELL
|ROE DEERS
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|LAZER IN THE JUNGLE
|RUBIN STEINER
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|SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX
|KOMPROMAT
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|TRAUM UND EXYSTENZ
|AUSTERITY
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|ANARCHO PUNK DANCE PARTY
|PRETTIEST EYES
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|VOL3
LUNDI 16 DECEMBRE
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|GROUPE
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|ALBUM
|LAST NIGHT
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|NEGATIVE 384 400
|BISON BISOU
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|PAIN & PLAISURE
|WINTER & TRIPTIDES
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|ESTRELA MAGICA
|JOE GHATT
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|BANANA SLUDGE
|MATTIEL
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|SATIS FACTORY
|THE SHIVAS
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|DARK THOUGHTS
|JUNIORE
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|EP
|VLAD
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|SES PLUS GRANDS POEMES
|VENTRE DE BICHE
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|III
|THE SERFS
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|SOUNDS OF SERFDOM
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
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|EP
|SONIDO GALLO NEGRO
|
|MAMBO COSMICO