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16h/18h la playlist & itw 16/12/19 au 20/12/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 20 DECEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
TROTSKI NAUTIQUE A BAS L’HUMANITE SYNTHETISEUR VOL1
VENTRE DE BICHE OH KESKIA, BOUGE III
MATTIEL MERRY CHRISTMAS (I DON’T WANT TI FIGHT TONIGHT) EP
EDDY CURRENT SUPPRESSION RING MODERN MAN ALL IN GOOD TIME
PIERRE VASSILIU MOUSTACHE EN VOYAGES
PINDUCA PAI XANGO JAMBU E OS MITICOS SONS DE AMAZONIA
CHROMATICS MOVE AMOUNTAIN CLOSER TO GREY
BASTON PRIMATES PRIMATES
ROE DEERS AEROBICA LAZER IN THE JUNGLE
LISPECTOR BE CAREFUL WHAT YOUR WISH FOR SMALL TOWN GRAFITTI
ELA ORLEANS PLANET MARS MOVIES FOR EARS
WORKING MEN’S CLUB TEETH EP
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MERCREDI 19 DECEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
OMNI COURTESY CALL NETWORKER
AUTOMATIC TOO MUCH MONEY SIGNAL
SURF CURSE LABYRINTH HEAVEN SURROUNDS YOU
BLACK MARBLE ONE EYE OPEN BIGGER THAN LIFE
YOLANDE BASHING LES LINGES SALES YOLANDE ET L’AMOUR
MADMADMAD WANT ME NOW ? ST
HAND HABITS YR HEART PLACEHOLDER
DEATH & VANILLA LET’S NEVER LEAVE HERE ARE YOU A DREAMER
SNAPPED ANKLES TAILPIPE STUNNING LUXURY
PERIODS JUPITER VOCODER 3000
SAMPA THE GREAT THE RETURN FINAL FORM
REEF THE LOST CAUZE THE HAND THAT FEEDS THE MAGESTIC
LOS FANTASIOS ASSEZ PLEURE SOUL SEGA SA ! INDIAN OCEAN SEGAS FROM 704S VOL2
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS DON’T GIVE UP INSTRUMENTAL EP
PSALM ONE TWERKING 4 FEMINISTS FLIGHT OF THE WIG
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MARDI 17 DECEMBRE 2019

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GROUPE
AND THE FEUX D’ARTIFICES REVERS DES YEUX
BALLADUR KUDA LUMPING LA VALLEE ETROITE
EDDY CURRENT SUPPRESSION RING MODERN MAN ALL IN GOOD TIME
FRANCIE MOON FEEL AT THE FEELINGS ALL THE SAME
THE VISCAYNES HELP ME WITH MY BROKEN HEART THE VISCAYNES & FRIENDS
CHARLES BRADLEY LUV JONES BLACK VELVET
PSALM ONE TWERKING 4 FEMINISTS FLIGHT OF THE WIG
Mr KEY & GREENWOOD SHARPS CHAPADA DIAMANTINA GREEN & GOLD
RECONDITE EQUAL DWELL
ROE DEERS AEROBICA LAZER IN THE JUNGLE
RUBIN STEINER COMPUTER HEARTBEAT SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX
KOMPROMAT NIEMAND TRAUM UND EXYSTENZ
AUSTERITY OCCUPATION ANARCHO PUNK DANCE PARTY
PRETTIEST EYES NEKRODISCO VOL3
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LUNDI 16 DECEMBRE

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GROUPE TITRE ALBUM
LAST NIGHT DRANG NACH OSTEN NEGATIVE 384 400
BISON BISOU PEACHES FOREVER PAIN & PLAISURE
WINTER & TRIPTIDES RAIO DE SOL ESTRELA MAGICA
JOE GHATT ANY OLD BANANA SLUDGE
MATTIEL FOOD FOR THOUGHT SATIS FACTORY
THE SHIVAS START A FIRE DARK THOUGHTS
JUNIORE EN SOLITAIRE EP
VLAD LE COMPOST MODERNE SES PLUS GRANDS POEMES
VENTRE DE BICHE OU JE CACHE LES CHOSES III
THE SERFS PERVERTED DISCO SOUNDS OF SERFDOM
THE MAUSKOVIC DANCE BAND TAKE THE MONEY EP
SONIDO GALLO NEGRO MAMBO COSMICO MAMBO COSMICO
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