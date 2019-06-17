16h/18h la playlist & itw 17/06/19 au 21/06/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 21 JUIN 2019
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|
|ALBUM
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|
|ST
|BACAO RHYTHM AND STEEL BAND
|
|EP
|MODEL ZERO
|
|ST
|THE MYSTERY LIGHTS
|
|TOO MUCH TENSION
|WHITNEY
|
|FOREVER TURNED AROUND
|MATTIEL
|
|SATIS FACTORY
|IY’S SUNDAY
|
|TISSUE ISSUES
|PETIT FANTOME
|
|YALLAH
JEUDI 20 JUIN 2019
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|
|ALBUM
|MORT GARSON
|
|MOTHER’S EARTH PLANTASIA
|CRUMB
|
|JINX
|ADULT
|
|DISPASSIONATE FURNITURE
|BRACCO
|
|GRAVE
|IT’S SUNDAY
|
|TISSUE ISSUES
|FAT WHITE FAMILY
|
|SERFS UP !
|SOUL SUPREME
|
|EP
|ALTIN GUN
|
|GECE
|PINDUCA
|
|JAMBU
|MINYO CRUSADERS
|
|ECHOES OF JAPAN
|DEHD
|
|WATER
|FRENCH VANILLA
|
|HOW AM I NOT MYSELF ?
|FONTAINES D.C
|
|DOGREL
|STRATOCASTORS
|
|LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
MERCREDI 19 JUIN 2019
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|
|ALBUM
|NICKELUS F
|
|THE GOLD MINE VOL1
|THE ALCHEMIST
|
|FETTI
|STAR BAND DE DAKAR
|
|PSICODELIA AFRO CUBANA DE SENEGAL
|VAMOS FARREAR
|
|JAMBU
|ALDOUS HARDING
|
|DESIGNER
|DUNGEN
|
|SELF DISCOVERY FOR SOCIAL SURVIVOR
|OLIVIA NEUTRON JOHN
|
|ST
|THE INTELLIGENCE
|
|UN PSYCHEDELIC IN PEAVEY CITY
|CLINIC
|
|WHELLTAPPERS & SHUNTERS
|ELA ORLEANS
|
|MOVIES FOR EARS
|OH SEES
|
|GRAVE BLOCKERS
|MATTIEL
|
|SADIS FACTORY
|BODIKHUU
|
|RIO/BODIANOVA
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
|
|IT RAINS LOVE
MARDI 18 JUIN 2019
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|
|ALBUM
|THE DANDELION
|
|OLD HABITS AND NEW WAYS
|ALLAH LAS
|
|SELF DISCOVERY FOR SOCIAL SURVIVOR
|THE MYSTERY LIGHTS
|
|TOO MUCH TENSION
|ABORTED TORTOISE
|
|DO NOT RESUSCITATE
|ADULT
|
|PLASMA CO
|OKTOBER LIEBER
|
|IN HUMAN
|CRACK CLOUD
|
|BLIND WILLIE JOHNSON
|
|Too Much Tension !
|KEVIN MORBY
|
|OMG
|BBOYS
|
|DUDU
|THE UV RACE
|
|MADE IN CHINA
|RAASHAN AHMAD
|
|THE SUN
|SCHOOLBOY Q
|
|CRASH TALK
|BOTIBOL
|
|LA FIEVRE GOLBY
LUNDI 17 JUIN 2019
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|
|ALBUM
|THE WEST ONES !
|
|TOMBSTONING
|FRENCH VANILLA
|
|HOW AM I MYSELF ?
|SESSA
|
|GRANDEZA
|SHANA CLEVELAND
|
|NIGHT OF THE WORM MOON
|PRETTIEST EYES
|
|VOL3
|THE INTELLIGENCE
|
|UN PSYCHEDELIC IN PEAVEY CITY
|HEALING GEMS
|
|Jungle Flower
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|
|ST
|RICHARD DE BORDEAUX ET DANIEL BERETTA
|
|WIZZ
|ROLANDO BRUNO Y EL GRUPO AREVALO
|
|EL MUNDO ESTA CUMBIANDO
|KOKOKO
|
|FONGOLA
|TWO MAMARACHOS
|
|CLOSE YOUR EYES
|JAKE XERXES FURSELL
|
|PARADISE OF BACHELORS
|LAS ROSAS
|
|SHADOW BY YOUR SIDE