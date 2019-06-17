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16h/18h la playlist & itw 17/06/19 au 21/06/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 21 JUIN 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
THE MAUSKOVIC DANCE BAND SPACE DRUM MACHINE ST
BACAO RHYTHM AND STEEL BAND ALL FOR THE CASH EP
MODEL ZERO MISSILE PROTECTOR ST
THE MYSTERY LIGHTS TRACES TOO MUCH TENSION
WHITNEY GIVING UP FOREVER TURNED AROUND
MATTIEL MILLIONAIRE SATIS FACTORY
IY’S SUNDAY TISSUE ISSUES TISSUE ISSUES
PETIT FANTOME AUJOURD’HUI C’EST LES VACANCES YALLAH
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JEUDI 20 JUIN 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
MORT GARSON SWINGIN’ SPATHHIPHYLLUMS MOTHER’S EARTH PLANTASIA
CRUMB AND IT NEVER ENDS JINX
ADULT DISPASSIONATE FURNITURE DISPASSIONATE FURNITURE
BRACCO DEPARTURE LOUNGE GRAVE
IT’S SUNDAY PERMANENT VACATIONS TISSUE ISSUES
FAT WHITE FAMILY KIM’S SUNSET SERFS UP !
SOUL SUPREME THE MESSAGE EP
ALTIN GUN SÜPÜRGESI YONCODAN GECE
PINDUCA PAI XANGÔ JAMBU
MINYO CRUSADERS YASUGI BUSHI ECHOES OF JAPAN
DEHD SUNBEAT WATER
FRENCH VANILLA BROMOSAPIENS HOW AM I NOT MYSELF ?
FONTAINES D.C TOO REAL DOGREL
STRATOCASTORS PUULAR PUNK LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
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MERCREDI 19 JUIN 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
NICKELUS F HARDY HAR HAR THE GOLD MINE VOL1
THE ALCHEMIST SATURDAY NIGHT SPECIAL FETTI
STAR BAND DE DAKAR MISTERIOSO PSICODELIA AFRO CUBANA DE SENEGAL
VAMOS FARREAR PINDUCA JAMBU
ALDOUS HARDING THE BARREL DESIGNER
DUNGEN VAR HAR DU VARIT SELF DISCOVERY FOR SOCIAL SURVIVOR
OLIVIA NEUTRON JOHN MARCH ST
THE INTELLIGENCE YEAR OF THE VET UN PSYCHEDELIC IN PEAVEY CITY
CLINIC LAUGHING CAVALIER WHELLTAPPERS & SHUNTERS
ELA ORLEANS SOMETHING HIGHER MOVIES FOR EARS
OH SEES I AGREE GRAVE BLOCKERS
MATTIEL ATHLETE SADIS FACTORY
BODIKHUU DE JANEIRO RIO/BODIANOVA
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS WAKE UP IT RAINS LOVE
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MARDI 18 JUIN 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
THE DANDELION GARDEN OD YHI OLD HABITS AND NEW WAYS
ALLAH LAS RASPERRY JAM SELF DISCOVERY FOR SOCIAL SURVIVOR
THE MYSTERY LIGHTS THICK STICK TOO MUCH TENSION
ABORTED TORTOISE DO NOT RESUSCITATE DO NOT RESUSCITATE
ADULT MODERN ROMANTICS PLASMA CO
OKTOBER LIEBER COMPUTER MODEL IN HUMAN
CRACK CLOUD THE NEXT FIX
BLIND WILLIE JOHNSON DARK WAS THE NIGHT Too Much Tension !
KEVIN MORBY PISS RIVER OMG
BBOYS I WANT DUDU
THE UV RACE INANE BRAIN MADE IN CHINA
RAASHAN AHMAD NO THE SUN
SCHOOLBOY Q TALES CRASH TALK
BOTIBOL HOLY ALTAR PARTY LA FIEVRE GOLBY
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LUNDI 17 JUIN 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
THE WEST ONES ! SEA AGENT TOMBSTONING
FRENCH VANILLA REAL OR NOT HOW AM I MYSELF ?
SESSA GRANDEZA GRANDEZA
SHANA CLEVELAND FACE OF THE SUN NIGHT OF THE WORM MOON
PRETTIEST EYES NEKRODISCO VOL3
THE INTELLIGENCE STROBE LIGHT CAPTAIN UN PSYCHEDELIC IN PEAVEY CITY
HEALING GEMS RED MOON RIVER Jungle Flower
THE MAUSKOVIC DANCE BAND SPACE DRUM MACHINE ST
RICHARD DE BORDEAUX ET DANIEL BERETTA LA DROGUE WIZZ
ROLANDO BRUNO Y EL GRUPO AREVALO CUMBIA PARA HOY HAMBRE PARA MANANA EL MUNDO ESTA CUMBIANDO
KOKOKO BUKA DANSA FONGOLA
TWO MAMARACHOS BY FAITH NOT ARMS CLOSE YOUR EYES
JAKE XERXES FURSELL JUBILEE PARADISE OF BACHELORS
LAS ROSAS FLOOD THIS HOUSE SHADOW BY YOUR SIDE
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