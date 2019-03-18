16h/18h la playlist & itw 18/03/19 au 21/03/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
JEUDI 21 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ORVILLE PECK
|DEAD OF NIGHT
|PONY
|SUNNY AND THE SUNSET
|TAKE A HARD DOWN THE LONG CORRIDOR
|HAIRDRESSERS FROM HEAVEN
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|IT RAINS LOVE
|IT RAINS LOVE
|NICK WATERHOUSE
|THOUGHT & ACT
|ST
|SHLOHMO
|WE SAT IN THE CAR
|THE END
|MADMADMAD
|WANT ME
|MADMADMAD
|MARBLE ARCH
|REMINISCENCE
|CHILDREN OF THE SLUMP
|LUCILLE FURS
|ANOTHER LAND
|ANOTHER LAND
|TH DA FREAK
|HOSPITAL
|FREAKENSTEIN
|URANIUM CLUB
|MAN IS LONIEST ANIMAL
|THE COSMO CLEANERS
|FAT WHITE FAMILY
|TASTES GOOD WITH THE MONEY
|SERFS UP
|ZIG ZAGS
|FALLOUT
|THEY’LL NEVER TAKE US ALIVE
MERCREDI 20 MARS 2019
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Nous invitons Sélim de l’Homme en bleu et Olivia de Museomix Lim pour aller à la rencontre des initiatives locales et parler d’un rendez-vous : l’Apéroscope. Qui ?Quoi ?Ou ?Comment ?
Vous souhaitez participer ? Inscription obligatoire par ici :
https://www.weezevent.com/aperoscope-3
PLAYLIST/
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CATE LE BON
|DAYLIGHT MATTERS
|REWARD
|H-BURNS
|TIGRESS
|MIDLIFE
|KOMPROMAT
|NIEMAND
|TRAUM UND EXISTENZ
|MARIA VIOLENZA
|LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE
|SCIRROCCO
|MERIDIAN BROTHERS Y GRUPO RENACIMIENTO
|LA POLICIA
|EP
|ALI HASSAN KUBAN
|MABRUK
|FROM NUBIA TO CAIRO
|REQUIN CHAGRIN
|LES PROMESSES
|SEMAPHORE
|KOKOKO
|AZO TOKE
|LIBOSO
|LEALANI
|FLOATING
|FANTASTIC PLANET
|ROUGE GORGE ROUGE
|SULFUR
|NASH
|KEPA
|DOCTOR DO SOMETHING
|DOCTOR DO SOMETHING
MARDI 19 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE SNAKES
|SOLID INCOME
|ST
|WEIRD OMEN
|WILD HONEY
|SURREALISTIC FEAST
|FIREWALKER
|AIN’T NO GRAVE
|ST
|DANIEL BLOOMBERG
|MINUS
|MINUS
|BOBBY OROZA
|DÉJÀ VU
|THIS LOVE
|ROLLING BLACKOUTS FEVER
|IN THE CAPITAL
|EP
|TH DA FREAK
|FREAKENSTEIN
|FREAKENSTEIN
|CURLY CASTRO
|SIDNEY PO
|TOSH
|COCHEMEA
|ALL MY RELATIONS
|ALL MY RELATIONS
|STIFF RICHARDS
|NO FUN ON THE BEATCHES
|DIG
|THEE OH SEES
|THE DREAM
|CARRION CRAWLER/THE DREAM
|HAND HABITS
|YR HABITS
|PLACEHOLDER
|MARTIN FRAWLEY
|YOU WANT ME
|UNDONE AT 31
LUNDI 18 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BRACCO
|WAVE ME NOT
|GRAVE
|LE PRINCE HARRY
|ALL IS LOST
|BE YOUR OWN ENEMY
|TROPICAL FUCK STORM
|THE PLANET OF STRAW MEN
|EP
|PETER KERNEL
|THE SECRET OF HAPPINESS
|THE SIZE OF THE NIGHT
|BRAIN STORY
|DEAD END
|ST
|LUCILLE FURS
|ANOTHER LAND
|ANOTHER LAND
|THE BRAVES
|SIDE BY SIDE
|CARRY ON THE CON
|ROUGE GORGE ROUGE
|ELFY SCIENCE
|HYPERSOMNIA
|LA MAISON TELLIER
|FIN DE RACE
|PRIMITIFS MODERNES
|TH DA FREAK
|NUTTY
|FREAKENSTEIN
|MAC DE MARCO
|NOBODY
|HERE COMES THE COWBOY
|JONATHAN PERSONNE
|COMME PERSONNE
|HISTOIRE NATURELLE