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16h/18h la playlist & itw 18/03/19 au 21/03/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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JEUDI 21 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
ORVILLE PECK DEAD OF NIGHT PONY
SUNNY AND THE SUNSET TAKE A HARD DOWN THE LONG CORRIDOR HAIRDRESSERS FROM HEAVEN
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS IT RAINS LOVE IT RAINS LOVE
NICK WATERHOUSE THOUGHT & ACT ST
SHLOHMO WE SAT IN THE CAR THE END
MADMADMAD WANT ME MADMADMAD
MARBLE ARCH REMINISCENCE CHILDREN OF THE SLUMP
LUCILLE FURS ANOTHER LAND ANOTHER LAND
TH DA FREAK HOSPITAL FREAKENSTEIN
URANIUM CLUB MAN IS LONIEST ANIMAL THE COSMO CLEANERS
FAT WHITE FAMILY TASTES GOOD WITH THE MONEY SERFS UP
ZIG ZAGS FALLOUT THEY’LL NEVER TAKE US ALIVE
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MERCREDI 20 MARS 2019

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Nous invitons Sélim de l’Homme en bleu et Olivia de Museomix Lim pour aller à la rencontre des initiatives locales et parler d’un rendez-vous : l’Apéroscope. Qui ?Quoi ?Ou ?Comment ?

Vous souhaitez participer ? Inscription obligatoire par ici :
https://www.weezevent.com/aperoscope-3

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PLAYLIST/

GROUPE TITRE ALBUM
CATE LE BON DAYLIGHT MATTERS REWARD
H-BURNS TIGRESS MIDLIFE
KOMPROMAT NIEMAND TRAUM UND EXISTENZ
MARIA VIOLENZA LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE SCIRROCCO
MERIDIAN BROTHERS Y GRUPO RENACIMIENTO LA POLICIA EP
ALI HASSAN KUBAN MABRUK FROM NUBIA TO CAIRO
REQUIN CHAGRIN LES PROMESSES SEMAPHORE
KOKOKO AZO TOKE LIBOSO
LEALANI FLOATING FANTASTIC PLANET
ROUGE GORGE ROUGE SULFUR NASH
KEPA DOCTOR DO SOMETHING DOCTOR DO SOMETHING
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MARDI 19 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
THE SNAKES SOLID INCOME ST
WEIRD OMEN WILD HONEY SURREALISTIC FEAST
FIREWALKER AIN’T NO GRAVE ST
DANIEL BLOOMBERG MINUS MINUS
BOBBY OROZA DÉJÀ VU THIS LOVE
ROLLING BLACKOUTS FEVER IN THE CAPITAL EP
TH DA FREAK FREAKENSTEIN FREAKENSTEIN
CURLY CASTRO SIDNEY PO TOSH
COCHEMEA ALL MY RELATIONS ALL MY RELATIONS
STIFF RICHARDS NO FUN ON THE BEATCHES DIG
THEE OH SEES THE DREAM CARRION CRAWLER/THE DREAM
HAND HABITS YR HABITS PLACEHOLDER
MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME UNDONE AT 31
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LUNDI 18 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
BRACCO WAVE ME NOT GRAVE
LE PRINCE HARRY ALL IS LOST BE YOUR OWN ENEMY
TROPICAL FUCK STORM THE PLANET OF STRAW MEN EP
PETER KERNEL THE SECRET OF HAPPINESS THE SIZE OF THE NIGHT
BRAIN STORY DEAD END ST
LUCILLE FURS ANOTHER LAND ANOTHER LAND
THE BRAVES SIDE BY SIDE CARRY ON THE CON
ROUGE GORGE ROUGE ELFY SCIENCE HYPERSOMNIA
LA MAISON TELLIER FIN DE RACE PRIMITIFS MODERNES
TH DA FREAK NUTTY FREAKENSTEIN
MAC DE MARCO NOBODY HERE COMES THE COWBOY
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE HISTOIRE NATURELLE
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