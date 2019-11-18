16h/18h la playlist & itw 18/11/19 au 22/11/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
LUNDI 18 NOVEMBRE
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|GROUPE
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|ALBUM
|VvvV
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|THE WRECK
|LONELY WALK
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|ST
|HININ
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|HORS JEU
|BALLADUR
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|LA VALLEE ETROITE
|DEBATE CLUB
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|PHOSPHORESCENT
|GINO AND THE GOONS
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|RIP IT UP
|CARVER BARONDA
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|SPOOKY LOVE
|JOE GHATT
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|BANANA SLUDGE
|RENDEZ VOUS
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|SUPERIOR STATE
|INKA UPENDO
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|SAMSARA
|CLIPPING
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|THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
|SUNFLOWERS
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|ENDLESS VOYAGE
|THE BLACK LIPS
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|SING IN A WORLD THAT’S FALLING APART
|PLEASURE PRINCIPLE
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|ST
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MARDI 19 NOVEMBRE 2019
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|GROUPE
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|BASTON
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|PRIMATES
|CORRIDOR
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|JUNIOR
|JONATHAN PERSONNE
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|HISTOIRE NATURELLE
|FABIENNE DELSOL
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|FOUR
|ISSAM HAJALI
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|ST
|KIT SEBASTIAN
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|MANTRA MODERNE
|BEACH BUGS
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|EP
|RENDEZ VOUS
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|SUPERIOR STATE
|MEMES
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|EP
|CABBAGE
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|NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
|BONNIE PRINCE BILLY
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|SQUID EYE
|ROSA BORDALLO
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|REEF WALKER
|BATTLES
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|JUICE B CRYPTS
|FLAT WORMS
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|INTO THE IRIS
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|QUADRUPEDE
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|INTERIORS
|VvvV
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|THE WRECK
|TONN3RR3
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|EP
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
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|KAR YAGAR
|COCHEMEA
|
|ALL MY RELATION
|TNGHT
|
|II
|CHOCOLAT
|
|JAZZ ENGAGE
|BONNIE PRINCE BILLY
|
|I MADE A PLACE
|SESSA
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|GRANDEZA
|LISPECTOR
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|SMALL TOWN GRAFITTI
|DEAD HORSE ONE
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|THE WEST IS THE BEST
|MEMES
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|EP
|SURF CURSE
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|HEAVEN SURROUNDS YOU
|MOLLY BURCH
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|THE MOLLY BURCH CHRISTMAS ALBUM
|TOY
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|SONGS OF CONSUMPTION
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|RUBIN STEINER
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|SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX
|DEAN GRENIER
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|COLOR CODE
|VENTRE DE BICHE
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|III
|BURIERS
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|ST
|HOT SNAKES
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|EP
|LYSISTRATA
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|BREATHE IN/OUT
|EN ATTENDANT ANA
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|juillet
|KARKARA
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|CRYSTAL GAZER
|PARAGONS
|
|EP
|RENDEZ VOUS
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|SUPERIOR STATE
|BLACK MARBLE
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|BIGGER THAN LIFE
|WIKI
|
|OOFIE
|SAULT
|
|7
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|BURIERS
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|ST
|KOMPROMAT
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|TRAUM UND EXISTENZ
|YOLANDE BASHING
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|YOLANDE ET L’AMOUR
|ALOGTE OHO AND HIS SOUNDS OF JOY
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|EP
|CALIBRO 35
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|EP
|PIERRE & BASTIEN
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|MUSIQUE GRECQUE
|BALLADUR
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|LA VALLEE ETROITE
|AQUARIAN BLOOD
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|A LOVE THAT LEADS TO WAR
|THE JAY VONS
|
|THE WORD
|EDDY CURRENT SUPPRESSION RING
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|ALL IN GOOD TIME
|IDLES
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|LIVE AT LE BATACLAN
|RUBIN STEINER
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|SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX