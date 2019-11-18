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16h/18h la playlist & itw 18/11/19 au 22/11/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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LUNDI 18 NOVEMBRE

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GROUPE TITRE ALBUM
VvvV PARADISE THE WRECK
LONELY WALK LOOK AT YOURSELF ST
HININ DERNIERE SOMMATION HORS JEU
BALLADUR KUDA LUMPING LA VALLEE ETROITE
DEBATE CLUB PTERODACTYL PHOSPHORESCENT
GINO AND THE GOONS WATCH YOUR SHINE RIP IT UP
CARVER BARONDA IF NOTHING ELSE COME ALONG SPOOKY LOVE
JOE GHATT ANY OLD BANANA SLUDGE
RENDEZ VOUS SUPERIOR STATE SUPERIOR STATE
INKA UPENDO LIMBO SAMSARA
CLIPPING RUN FOR YOUR LIFE THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
SUNFLOWERS DREAMWEAVER ENDLESS VOYAGE
THE BLACK LIPS GENTLEMAN SING IN A WORLD THAT’S FALLING APART
PLEASURE PRINCIPLE VIDEOLIFE ST
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MARDI 19 NOVEMBRE 2019

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GROUPE
BASTON PRIMATES PRIMATES
CORRIDOR DOMINO JUNIOR
JONATHAN PERSONNE COMME PERSONNE HISTOIRE NATURELLE
FABIENNE DELSOL LADDER FOUR
ISSAM HAJALI MOUASALAT ILA JACAD EL ARD ST
KIT SEBASTIAN MANTRA MODERNE MANTRA MODERNE
BEACH BUGS HEADACHE TIME EP
RENDEZ VOUS EXUVIAE SUPERIOR STATE
MEMES BLAH BLAH BLAH EP
CABBAGE DISINFECT US NIHILISTIC GLAMOUR SHOTS
BONNIE PRINCE BILLY IN GOOD FAITH SQUID EYE
ROSA BORDALLO LOST ON THE COAST REEF WALKER
BATTLES JUICE B CRYPTS JUICE B CRYPTS
FLAT WORMS SHOUTING AT THE WALL INTO THE IRIS
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MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
QUADRUPEDE CENTRAL MASSIF INTERIORS
VvvV THE WRECK THE WRECK
TONN3RR3 PAPA LEGBA EP
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK KÜRK KAR YAGAR
COCHEMEA MASO YE’EME ALL MY RELATION
TNGHT DOLLAZ II
CHOCOLAT SO SORRY JAZZ ENGAGE
BONNIE PRINCE BILLY THIS IS FAR FROM OVER I MADE A PLACE
SESSA GRANDEZA GRANDEZA
LISPECTOR HUPPERT SMALL TOWN GRAFITTI
DEAD HORSE ONE GAZE THE WEST IS THE BEST
MEMES FUNNY MAN EP
SURF CURSE DISCO HEAVEN SURROUNDS YOU
MOLLY BURCH HOLIDAY DREAMING THE MOLLY BURCH CHRISTMAS ALBUM
TOY LEMON INCEST SONGS OF CONSUMPTION
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JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
RUBIN STEINER COMPUTER HEARTBEAT SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX
DEAN GRENIER CIRCULATOR FT MAX ULIS COLOR CODE
VENTRE DE BICHE SOUS LES REVERBERES III
BURIERS GLORY HUNTER ST
HOT SNAKES CHECKMATE EP
LYSISTRATA DIFFERENT CREATURES BREATHE IN/OUT
EN ATTENDANT ANA WORDS juillet
KARKARA PROXIMA CENTAURY CRYSTAL GAZER
PARAGONS QUIET PLACE EP
RENDEZ VOUS SENTIMENTAL ANIMAL SUPERIOR STATE
BLACK MARBLE SHOULDER BIGGER THAN LIFE
WIKI PESTO OOFIE
SAULT NO BULLSHIT 7
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VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
BURIERS PRESS PACK/ LYNCHMOB HERO ST
KOMPROMAT DE MON AME A MON AME TRAUM UND EXISTENZ
YOLANDE BASHING LES LINGES SALES YOLANDE ET L’AMOUR
ALOGTE OHO AND HIS SOUNDS OF JOY ALLEMENDE TIMBA EP
CALIBRO 35 STAN LEE (INSTRUMENTAL) EP
PIERRE & BASTIEN MITERRAND MUSIQUE GRECQUE
BALLADUR ANGKA SATU LA VALLEE ETROITE
AQUARIAN BLOOD THEIR DREAM A LOVE THAT LEADS TO WAR
THE JAY VONS DID YOU SEE HER THE WORD
EDDY CURRENT SUPPRESSION RING OUR QUIET WHISPER ALL IN GOOD TIME
IDLES TELEVISION LIVE AT LE BATACLAN
RUBIN STEINER COMPUTER HEARTBEAT SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX
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