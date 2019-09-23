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16h/18h la playlist & itw 23/09/19 au 27/09/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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JEUDI 20 SEPTEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
CARLA DAL FORNO SO MUCH BETTER LOOK UP SHARK
ROSA BORDALLO LOST ON THE COAST REEF WALKER
SLEEP EATERS LIFE OF SIN HOLY DAYS
KAPUTT ACCORDION CARNAGE HALL
AUTOMATIC CALLING IT SIGNAL
MARIA VIOLENZA LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE SCIROCCO
ITALIA 90 AN EPISODE ST
VISION 3D STRESS ST
ODEZENNE SALOPE D’AMOUR POUCHKINE
BAJRAM BILI FLUTTERING RESHAPED DISTORTION
KEVIN MORBY NO HALO OH MY GOD
MATTIEL ATHLETE SATIS FACTORY
THEE AGNES MULLER KAOSSILATOR-PETIT CHAT-DEHORS TOI AGNES MULLER
MOON DUO FALL IN YOUR LOVE STARS ARE THE LIGHT
LOS PIRAÑAS PUERTA DEL SOL HISTORIA NATURAL
L’EPEE LA BRIGADE DES MALEFICES DIABOLIQUE
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MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
THE SHIVAS IF YOU SEE ME DARK THOUGHTS
ORVILLE PECK BIG SKY PONY
MARBLE ARCH TODAY CHILDREN OF THE SLUMP
THEE AGNES MULLER QLQ’1 D’AUTRE TOI AGNES MULLER
SWEAT LIKE AN APE GROOM OF DOOM SPELLS THAT RHYME
BATTLES TITANIUM 2 STEP FT SAL PRINCIPATO JUICE B CRYPTS
CLIPPING NOTHING IS SAFE THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
ALEX AGUAYO CIRCUIT ST
PETER KERNEL THERE’S NOTHING LIKE YOU THE SIZE OF THE NIGHT
GIL DE RAY LOOSIN CONTROL IN THE SHADOW OF THE DRONE
KOKOKO LIKOLO FONGOLA
KHRUANGBIN SUNNY’S VISION HASTA EL CIELO (CON TODO EL MUNDO IN DUB)
LE PRINCE HARRY FANCY FOR A CANCER IT’S GETTING WORSE
PRETRIEST EYES IT COAST’S TO BE AUSTERE VOL3
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MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

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GROUPE
TROPICAL FUCK STORM PARADISE BRAINDROPS
VIVIAN GIRLS LONELY GIRLS MEMORY
U-BAHN LELO’ S SEGUE ST
AND THE TECHNOLOGIE EP
LEOPARDO IS IT AN EASY LIFE IS IT AN EASY LIFE
CORRIDOR DOMINO JUNIOR
CAMARÃO SEREIA DO MAR THE IMAGINERY SOUNDTRACK TO A BRAZILIAN WESTERN MOVIE 1964-1974
LE RY-CO JAZZ SI DI BON DI I BON DISUQE DEBS INTERNATIONAL VOL1
ODEZENNE MATIN POUCHKINE
POUPARD POUPARD NOUS AVONS JOUE TOUS LES DEUX
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK OY OY EMINE KAR YAGAR
ROLLING BLACKOUTS COSTAL FEVER AN AIR CONDITIONED MAN HOPE DOWNS
ORVILLE PECK DEAD OF NIGHT PONY
SUNFRUITS ALL I WANT FRIENDLY SPLIT SINGLE
VISION 3D PARTY ST
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LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
ALLAH LAS PRAZER EM TE CONHECER LAHS
SUNFRUITS ALL I WANT FRIENDLY SPLIT SINGLE
SLOWTHAI & DENZEL CURRY PSYCHO ST
JPEGMAFIA PTSD ALL MY HEROES ARE COMBALLS
AUTOMATIC TOO MUCH MONEY SIGNAL
SINGAPORE SLING ALL THE WAY IN KILLER CLASSICS
YIN YIN INE INCH PUNCH THE RABBITS THAT HUNTS TIGERS
SAMPA THE GREAT FINAL FORM THE RETURN
BAJRAM BILI NO FUGUE RESHAPED DISTORTION
FET.NAT PATIO MONDAY LE MAL
CANALON DE TIMBIQUI QUITATE DE MI ESCALERA DE MAR Y RIO
SENOR COCONUT AND HIS ORCHESTRA AROUND THE WORLD ST
THE MYSTERY LIGHTS I’M SO TIRED TOO MUCH TENSION
FRENCH VANILLA SUDDENDLY HOW AM I NOT MYSELF
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