16h/18h la playlist & itw 23/09/19 au 27/09/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|CARLA DAL FORNO
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|LOOK UP SHARK
|ROSA BORDALLO
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|REEF WALKER
|SLEEP EATERS
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|HOLY DAYS
|KAPUTT
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|CARNAGE HALL
|AUTOMATIC
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|SIGNAL
|MARIA VIOLENZA
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|SCIROCCO
|ITALIA 90
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|ST
|VISION 3D
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|ST
|ODEZENNE
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|POUCHKINE
|BAJRAM BILI
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|RESHAPED DISTORTION
|KEVIN MORBY
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|OH MY GOD
|MATTIEL
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|SATIS FACTORY
|THEE AGNES MULLER
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|TOI AGNES MULLER
|MOON DUO
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|STARS ARE THE LIGHT
|LOS PIRAÑAS
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|HISTORIA NATURAL
|L’EPEE
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|DIABOLIQUE
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|THE SHIVAS
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|DARK THOUGHTS
|ORVILLE PECK
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|PONY
|MARBLE ARCH
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|CHILDREN OF THE SLUMP
|THEE AGNES MULLER
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|TOI AGNES MULLER
|SWEAT LIKE AN APE
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|SPELLS THAT RHYME
|BATTLES
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|JUICE B CRYPTS
|CLIPPING
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|THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
|ALEX AGUAYO
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|ST
|PETER KERNEL
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|THE SIZE OF THE NIGHT
|GIL DE RAY
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|IN THE SHADOW OF THE DRONE
|KOKOKO
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|FONGOLA
|KHRUANGBIN
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|HASTA EL CIELO (CON TODO EL MUNDO IN DUB)
|LE PRINCE HARRY
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|IT’S GETTING WORSE
|PRETRIEST EYES
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|VOL3
MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
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|GROUPE
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|TROPICAL FUCK STORM
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|BRAINDROPS
|VIVIAN GIRLS
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|MEMORY
|U-BAHN
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|ST
|AND THE
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|EP
|LEOPARDO
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|IS IT AN EASY LIFE
|CORRIDOR
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|JUNIOR
|CAMARÃO
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|THE IMAGINERY SOUNDTRACK TO A BRAZILIAN WESTERN MOVIE 1964-1974
|LE RY-CO JAZZ
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|DISUQE DEBS INTERNATIONAL VOL1
|ODEZENNE
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|POUCHKINE
|POUPARD
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|NOUS AVONS JOUE TOUS LES DEUX
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
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|KAR YAGAR
|ROLLING BLACKOUTS COSTAL FEVER
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|HOPE DOWNS
|ORVILLE PECK
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|PONY
|SUNFRUITS
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|FRIENDLY SPLIT SINGLE
|VISION 3D
|
|ST
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|ALLAH LAS
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|LAHS
|SUNFRUITS
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|FRIENDLY SPLIT SINGLE
|SLOWTHAI & DENZEL CURRY
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|ST
|JPEGMAFIA
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|ALL MY HEROES ARE COMBALLS
|AUTOMATIC
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|SIGNAL
|SINGAPORE SLING
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|KILLER CLASSICS
|YIN YIN
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|THE RABBITS THAT HUNTS TIGERS
|SAMPA THE GREAT
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|THE RETURN
|BAJRAM BILI
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|RESHAPED DISTORTION
|FET.NAT
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|LE MAL
|CANALON DE TIMBIQUI
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|DE MAR Y RIO
|SENOR COCONUT AND HIS ORCHESTRA
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|ST
|THE MYSTERY LIGHTS
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|TOO MUCH TENSION
|FRENCH VANILLA
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|HOW AM I NOT MYSELF