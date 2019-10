16h/18h la playlist & itw 23/09/19 au 27/09/19

GROUPE TITRE ALBUM

THE SHIVAS IF YOU SEE ME DARK THOUGHTS

ORVILLE PECK BIG SKY PONY

MARBLE ARCH TODAY CHILDREN OF THE SLUMP

THEE AGNES MULLER QLQ’1 D’AUTRE TOI AGNES MULLER

SWEAT LIKE AN APE GROOM OF DOOM SPELLS THAT RHYME

BATTLES TITANIUM 2 STEP FT SAL PRINCIPATO JUICE B CRYPTS

CLIPPING NOTHING IS SAFE THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD

ALEX AGUAYO CIRCUIT ST

PETER KERNEL THERE’S NOTHING LIKE YOU THE SIZE OF THE NIGHT

GIL DE RAY LOOSIN CONTROL IN THE SHADOW OF THE DRONE

KOKOKO LIKOLO FONGOLA

KHRUANGBIN SUNNY’S VISION HASTA EL CIELO (CON TODO EL MUNDO IN DUB)

LE PRINCE HARRY FANCY FOR A CANCER IT’S GETTING WORSE