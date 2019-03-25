16h/18h la playlist & itw 25/03/19 au 28/03/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
JEUDI 28 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CLAUDE FONTAINE
|PRETENDING HE WAS YOU
|ST
|KOKOKO
|MALEMBE
|EP
|URANIUM CLUB
|GREASE MONKEY
|THE COSMO CLEANER
|CONTREFACON
|HALO
|EP
|THE SURE FIRE SOUL ENSEMBLE FT KELLY FINNIGAN
|IMPEACH THE PRESIDENT
|EP
|CRIMEAPPLE & DJ SKIZZ
|CHULETAS
|WET DURT
|ORVILLE PECK
|BIG SKY
|PONY
|MICHAEL NAU
|NO QUIT
|EP
|ZIG ZAGS
|FALLOUT
|THEY’LL NEVER TAKE US ALIVE
|MADMADMAD
|GWARN
|ST
|H-BURNS
|TOURISTS
|MIDLIFE
|OHTIS
|RUNNIN
|CURVE OF EARTH
MERCREDI 27 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|E.T EXPLORE ME
|SOULBLEED
|EP
|FLAT WORMS
|SURREAL NEW YEAR
|INTO THE IRIS
|KEVIN MORBY
|NOTHING SACRED/ALL THINGS WILD
|OMG
|MARTIN FRAWLEY
|YOU WANT ME ?
|UNDONE AT 31
|ROMPERAYO
|QUE JUE ?
|QUE JUE ?
|EINS TIEFER
|VOLT
|RADIANT
MARDI 26 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KIKAGAKU MOYO
|MAJUPOSE
|MASANA TEMPLES
|BLEU NUIT
|TROU NOIR
|LE JARDIN DES MEMOIRES
|EINS TIEFER
|VOLT
|RADIANT
|SNAPPED ANKLES
|TAILPIPE
|STUNNING LUXURY
|HELADO NEGRO
|PAIS NUBLADO
|THIS IS HOW YOU SMILE
|SUNNY AND THE SUNSET
|A BIGGER PICTURE
|HAIRDRESSERS FROM HEAVEN
|COSMOPAARK
|DRIVE
|SUNFLOWER
|MARIA VIOLENZA
|LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE
|SCIRROCCO
|SKYDECK
|LIVE BAIT
|EUREKA MOMENT
|EYEDRESS
|ANCIENT LOVE
|SENSITIVE G
|MARBLE ARCH
|INSTANT LOVE
|CHILDREN OF THE SLUMP
|H-BURNS
|TIGRESS
|MIDLIFE
|OOZING WOUND
|FILTH CHISEL
|HIGH ANXIETY
LUNDI 25 MARS 2019
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE BUDOS BAND
|VEIL OF SHADOWS
|V
|ALTIN GÜN
|SÜPÜRGESI YONCADAN
|GECE
|STRANGE BOYS
|BE BRAVE
|BE BRAVE
|JESUSLESFILLES
|HÔPITAL
|DANIEL
|SASAMI
|I WAS A WINDOW
|ST
|MARIA VIOLENZA
|IL PALERMITANO
|SCIRROCCO
|ORVILLE PECK
|BIG SKY
|PONY
|LOVE TRAP
|ON THE CORNER
|ROSIE
|H-BURNS
|TOURISTS
|MIDLIFE
|MARBLE ARCH
|REMINISCENCE
|CHILDREN OF THE SLUMP
|FAT WHITE FAMILY
|TASTES GOOD WITH THE MONEY
|SERFS UP
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|YOU’RE WHAT’S NEEDED IN MY LIFE
|IT RAINS LOVE
|THE WILD CLASSICAL MUSIC ENSEMBLE
|BANDE DE…
|TOUT VA BIEN SE PASSER
|BRACCO
|GRAVE
|GRAVE