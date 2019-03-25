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16h/18h la playlist & itw 25/03/19 au 28/03/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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JEUDI 28 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
CLAUDE FONTAINE PRETENDING HE WAS YOU ST
KOKOKO MALEMBE EP
URANIUM CLUB GREASE MONKEY THE COSMO CLEANER
CONTREFACON HALO EP
THE SURE FIRE SOUL ENSEMBLE FT KELLY FINNIGAN IMPEACH THE PRESIDENT EP
CRIMEAPPLE & DJ SKIZZ CHULETAS WET DURT
ORVILLE PECK BIG SKY PONY
MICHAEL NAU NO QUIT EP
ZIG ZAGS FALLOUT THEY’LL NEVER TAKE US ALIVE
MADMADMAD GWARN ST
H-BURNS TOURISTS MIDLIFE
OHTIS RUNNIN CURVE OF EARTH
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MERCREDI 27 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
E.T EXPLORE ME SOULBLEED EP
FLAT WORMS SURREAL NEW YEAR INTO THE IRIS
KEVIN MORBY NOTHING SACRED/ALL THINGS WILD OMG
MARTIN FRAWLEY YOU WANT ME ? UNDONE AT 31
ROMPERAYO QUE JUE ? QUE JUE ?
EINS TIEFER VOLT RADIANT
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MARDI 26 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
KIKAGAKU MOYO MAJUPOSE MASANA TEMPLES
BLEU NUIT TROU NOIR LE JARDIN DES MEMOIRES
EINS TIEFER VOLT RADIANT
SNAPPED ANKLES TAILPIPE STUNNING LUXURY
HELADO NEGRO PAIS NUBLADO THIS IS HOW YOU SMILE
SUNNY AND THE SUNSET A BIGGER PICTURE HAIRDRESSERS FROM HEAVEN
COSMOPAARK DRIVE SUNFLOWER
MARIA VIOLENZA LA BALLADE DE L’INDIFFERENCE SCIRROCCO
SKYDECK LIVE BAIT EUREKA MOMENT
EYEDRESS ANCIENT LOVE SENSITIVE G
MARBLE ARCH INSTANT LOVE CHILDREN OF THE SLUMP
H-BURNS TIGRESS MIDLIFE
OOZING WOUND FILTH CHISEL HIGH ANXIETY
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LUNDI 25 MARS 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
THE BUDOS BAND VEIL OF SHADOWS V
ALTIN GÜN SÜPÜRGESI YONCADAN GECE
STRANGE BOYS BE BRAVE BE BRAVE
JESUSLESFILLES HÔPITAL DANIEL
SASAMI I WAS A WINDOW ST
MARIA VIOLENZA IL PALERMITANO SCIRROCCO
ORVILLE PECK BIG SKY PONY
LOVE TRAP ON THE CORNER ROSIE
H-BURNS TOURISTS MIDLIFE
MARBLE ARCH REMINISCENCE CHILDREN OF THE SLUMP
FAT WHITE FAMILY TASTES GOOD WITH THE MONEY SERFS UP
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS YOU’RE WHAT’S NEEDED IN MY LIFE IT RAINS LOVE
THE WILD CLASSICAL MUSIC ENSEMBLE BANDE DE… TOUT VA BIEN SE PASSER
BRACCO GRAVE GRAVE
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