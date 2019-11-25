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16h/18h la playlist & itw 25/11/19 au 29/11/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
POUPARD MAKE UP NOUS AVONS JOUE TOUS LES DEUX
VENTRE DE BICHE OH KESKIA, BOUGE III
BASTON PRIMATES PRIMATES
WOOLEN MEN SPACE INVADER HUMAN TO HUMAN
HELMOCK ERNEST AND KENNY SEGAL BLESS THE FIRE BACK AT THE HOUSE
ACTION BRONSON & THE ALCHIMIST DMTRI LAMB OVER RICE
FRANCIE MOON FEEL AT THE FEELINGS ALL THE SAME
L’EPEE UNE LUNE ETRANGE DIABOLIQUE
ENTRACTE TWIST AMOUR AMOUR ST
THE MYSTERY LIGHTS THICK SKIN TOO MUCH TENSION
BURIERS GREEN TIME ST
AMAMI FAR EAST COMPIL TRANS 2019
SCOTT & CHARLENE’ WEDDING OUTSIDE WORLD WHEN IN ROME, CARPE DIEM
STANLEY BRINKS AND THE WAVES PICTURES SOBER IN BARCELONA ST
TNGHT DOLLAZ II
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JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ST
BASTON TRANSEPT PRIMATES
BURIERS GREEN TIME ST
MOTHERFUCKIN’MOTHERFUCKERS ROCK’N’ROLL MOTHERFUCKER TRILLION DOLLAR
STIFF RICHARDS NO FUN ON THE BEACHES DIG
WOOLEN MEN BIG SHOT HUMAN TO HUMAN
SCOTT & CHARLENE’ WEDDING BACK IN THE CORNER WHEN IN ROME, CARPE DIEM
RHYECE O’NEILLL & HANNAH JANE SEVENTH SUN JUNK IN THE VALLEY
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS IT RAINS LOVE IT RAINS LOVE
WOODS I CAN’T SEE AT ALL CITY SUN EATER IN THE RIVER OF LIGHT
VvvV RESONANCES THE WRECK
LONELY WALK LOOK AT YOURSELF ST
LOS PIRAÑAS PUERTA DEL SOL HISTORIA NATURAL
THE FRIGHTNRS MORE TO SAY MORE TO SAY VERSIONS
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MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
ACTION BRONSON & THE ALCHIMIST DMTRI LAMB OVER RICE
WIKI GRIM ft UGLY NAME AND DENZEL CURRY OOFIE
VENTRE DE BICHE LA FÊTE III
PERIODS FONCE VOCDER 3000
BALLADUR KUDA LUMPING LA VALLEE ETROITE
MOON DUO THE WORLD AND THE SUN STARS ARE THE LIGHT
BONNIE PRINCE BILLY NOTTHING IS BUSTED I MADE A PLACE
LOVE TRAP ANOTHER DAY ANOTHER SIN ROSIE
GINO AND THE GOONS HARD WAY DO THE GET AROUND
OH SEES C SMOTE REVERSER
FAT WHITE FAMILY KIM SUNSETS SERF UP
SAULT THREATS 7
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MARDI 26 NOVEMBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
LISPECTOR APOLLO BAY SMALL TOWN GRAFITTI
KIT SEBASTIAN SENDEN BASKA MANTRA MODERNE
INSTITUTE DAZZLE PAINT READJUSTING TH LOCKS
AUTOMATIC SIGNAL SIGNAL
RUBIN STEINER PARADOX SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX
MARIE DAVIDSON THE PSYCHOLOGIST WORKING CLASS WOMAN
JOHN DENVER TAKE ME HOME COUNTRY ROAD ST
KEVIN MORBY BLUE CHRISTMAS EP
BLACK SEA DAHU NO FIRE IN THE SAND NO FIRE IN THE SAND
BATTLES AMBULANCE JUICE B CRYPTS
CLIPPING NOTHING IS SAFE THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
YOLANDE BASHING LES LINGES SALES YOLANDE ET L’AMOUR
MADMADMAD GWARN ST
OMNI UNDERRAGE NETWORKER
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LUNDI 25 NOVEMBRE

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GROUPE
CHOCOLAT SO SORRY JAZZ ENGAGE
EN ATTENDANT ANA WORDS juillet
YOLANDE BASHING REALITE YOLANDE ET L’AMOUR
TON3RR3 PAPA LEGBA ST
PLEASURE PRINCIPLE DERNIER HOMME ST
THE BUTTERTONES DON’T CRY ALONE MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM
ORVILLE PECK BID SKY PONY
FRUSTRATION LE GRAND SOIR SO COLD STREAMS
CORRIDOR GOLDIE JUNIOR
MOLLY BURCH HARD CANDY CHRISTMAS THE MOLLY BURCH CHRISTMAS ALBUM
SHANNON AND THE CLAMS I LEAVE AGAIN ONION
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