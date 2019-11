16h/18h la playlist & itw 25/11/19 au 29/11/19

GROUPE TITRE ST

BASTON TRANSEPT PRIMATES

BURIERS GREEN TIME ST

MOTHERFUCKIN’MOTHERFUCKERS ROCK’N’ROLL MOTHERFUCKER TRILLION DOLLAR

STIFF RICHARDS NO FUN ON THE BEACHES DIG

WOOLEN MEN BIG SHOT HUMAN TO HUMAN

SCOTT & CHARLENE’ WEDDING BACK IN THE CORNER WHEN IN ROME, CARPE DIEM

RHYECE O’NEILLL & HANNAH JANE SEVENTH SUN JUNK IN THE VALLEY

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS IT RAINS LOVE IT RAINS LOVE

WOODS I CAN’T SEE AT ALL CITY SUN EATER IN THE RIVER OF LIGHT

VvvV RESONANCES THE WRECK

LONELY WALK LOOK AT YOURSELF ST

LOS PIRAÑAS PUERTA DEL SOL HISTORIA NATURAL