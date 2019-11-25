16h/18h la playlist & itw 25/11/19 au 29/11/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|POUPARD
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|NOUS AVONS JOUE TOUS LES DEUX
|VENTRE DE BICHE
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|III
|BASTON
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|PRIMATES
|WOOLEN MEN
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|HUMAN TO HUMAN
|HELMOCK ERNEST AND KENNY SEGAL
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|BACK AT THE HOUSE
|ACTION BRONSON & THE ALCHIMIST
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|LAMB OVER RICE
|FRANCIE MOON
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|ALL THE SAME
|L’EPEE
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|DIABOLIQUE
|ENTRACTE TWIST
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|ST
|THE MYSTERY LIGHTS
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|TOO MUCH TENSION
|BURIERS
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|ST
|AMAMI
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|COMPIL TRANS 2019
|SCOTT & CHARLENE’ WEDDING
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|WHEN IN ROME, CARPE DIEM
|STANLEY BRINKS AND THE WAVES PICTURES
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|ST
|TNGHT
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|II
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ST
|BASTON
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|PRIMATES
|BURIERS
|
|ST
|MOTHERFUCKIN’MOTHERFUCKERS
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|TRILLION DOLLAR
|STIFF RICHARDS
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|DIG
|WOOLEN MEN
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|HUMAN TO HUMAN
|SCOTT & CHARLENE’ WEDDING
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|WHEN IN ROME, CARPE DIEM
|RHYECE O’NEILLL & HANNAH JANE
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|JUNK IN THE VALLEY
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
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|IT RAINS LOVE
|WOODS
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|CITY SUN EATER IN THE RIVER OF LIGHT
|VvvV
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|THE WRECK
|LONELY WALK
|
|ST
|LOS PIRAÑAS
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|HISTORIA NATURAL
|THE FRIGHTNRS
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|MORE TO SAY VERSIONS
MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|ACTION BRONSON & THE ALCHIMIST
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|LAMB OVER RICE
|WIKI
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|OOFIE
|VENTRE DE BICHE
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|III
|PERIODS
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|VOCDER 3000
|BALLADUR
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|LA VALLEE ETROITE
|MOON DUO
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|STARS ARE THE LIGHT
|BONNIE PRINCE BILLY
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|I MADE A PLACE
|LOVE TRAP
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|ROSIE
|GINO AND THE GOONS
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|DO THE GET AROUND
|OH SEES
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|SMOTE REVERSER
|FAT WHITE FAMILY
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|SERF UP
|SAULT
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|7
MARDI 26 NOVEMBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|LISPECTOR
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|SMALL TOWN GRAFITTI
|KIT SEBASTIAN
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|MANTRA MODERNE
|INSTITUTE
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|READJUSTING TH LOCKS
|AUTOMATIC
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|SIGNAL
|RUBIN STEINER
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|SAY HELLO TO THE DAWN OF PARADOX
|MARIE DAVIDSON
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|WORKING CLASS WOMAN
|JOHN DENVER
|
|ST
|KEVIN MORBY
|
|EP
|BLACK SEA DAHU
|
|NO FIRE IN THE SAND
|BATTLES
|
|JUICE B CRYPTS
|CLIPPING
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|THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
|YOLANDE BASHING
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|YOLANDE ET L’AMOUR
|MADMADMAD
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|ST
|OMNI
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|NETWORKER
LUNDI 25 NOVEMBRE
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|GROUPE
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|CHOCOLAT
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|JAZZ ENGAGE
|EN ATTENDANT ANA
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|juillet
|YOLANDE BASHING
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|YOLANDE ET L’AMOUR
|TON3RR3
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|ST
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|MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM
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|THE MOLLY BURCH CHRISTMAS ALBUM
|SHANNON AND THE CLAMS
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