16h/18h la playlist & itw 30/09/19 au 04/10/19
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 04 OCTOBRE 2019
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|GROUPE
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|HORSESHOE GANG
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|DOPE LYRICS MATTER
|CLIPPING
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|THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
|THEE AGNES MULLER
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|TOI AGNES MULLER
|VISION 3D
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|ST
|CARLTON JUMEL SMITH
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|SESSA
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|GRANDEZA
|GIL DE RAY
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|IN THE SHADOW OF THE DRONE
|DEEPER
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|EP
|AUTOMATIC
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|SIGNAL
|JULIA BONDAR
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|IN MY NEIGHBOURHOOD
|ODEZENNE
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|POUCHKINE
|JACCO GARDNER
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|SOMNIUM
|ITALIA 90
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|BRACCO
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|GRAVE
MARDI 01 OCTOBRE 2019
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|GROUPE
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|ALBUM
|TROPICAL FUCK STORM
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|BRAINDROPS
|BATTLES
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|LA DI DA DI
|JULIA BONDAR
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|IN MY NEIGHBOURHOOD
|PERIODS
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|VOCODER 3000
|DELILHU
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|BENEATH THE FLOOR
|MOON DUO
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|STARS ARE THE LIGHT
|AUTOMATIC
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|SIGNAL
|ROSA BORDALLO
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|REEF WALKER
|THE SHALADAS
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|LOVE IN THE WIND
|RALPH WEEKS & COMBO LULO
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|EP
|NOODLE HOUSE
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|FRIENDLY SPLIT SINGLE
|TANDOORI KNIGHTS
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|EP
|GHOST FUNK ORCHESTRA
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|A SONG FOR PAUL
|THE BUDOS BAND
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|VOCODER 3000
|MODEL ZERO
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|LP