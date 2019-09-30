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16h/18h la playlist & itw 30/09/19 au 04/10/19

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 04 OCTOBRE 2019

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GROUPE
HORSESHOE GANG AIN’T NO EXCUSES DOPE LYRICS MATTER
CLIPPING BLOOD OF THE FANG THERE EXISTED AN ADDICTION TO BLOOD
THEE AGNES MULLER QLQ’1 D’AUTRE TOI AGNES MULLER
VISION 3D FANNICK ST
CARLTON JUMEL SMITH WOMAN YOU MADE ME
SESSA TANTO GRANDEZA
GIL DE RAY SYSTEM ERROR IN THE SHADOW OF THE DRONE
DEEPER RUN EP
AUTOMATIC CALLING IT SIGNAL
JULIA BONDAR MOON IN SAGITARIUS IN MY NEIGHBOURHOOD
ODEZENNE SALOPE D’AMOUR POUCHKINE
JACCO GARDNER DESCENT SOMNIUM
ITALIA 90 AN EPISODE
BRACCO GRAVE GRAVE
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MARDI 01 OCTOBRE 2019

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GROUPE TITRE ALBUM
TROPICAL FUCK STORM BRAINDROPS BRAINDROPS
BATTLES THE YABBA LA DI DA DI
JULIA BONDAR CONCRETE IN MY NEIGHBOURHOOD
PERIODS FONCE VOCODER 3000
DELILHU LICKSPITTLE : A NUT IN THE PASTE BENEATH THE FLOOR
MOON DUO FEVER NIGHT STARS ARE THE LIGHT
AUTOMATIC DAMAGE SIGNAL
ROSA BORDALLO LOST ON THE COAST REEF WALKER
THE SHALADAS OPEN MY EYES LOVE IN THE WIND
RALPH WEEKS & COMBO LULO SOMETHING DEEP INSIDE EP
NOODLE HOUSE ONE DAY (I’LL SEE) FRIENDLY SPLIT SINGLE
TANDOORI KNIGHTS TEMPLE OF BOOM EP
GHOST FUNK ORCHESTRA WALK LIKE A MOTHERFUCKER A SONG FOR PAUL
THE BUDOS BAND OLD ENGINE OIL VOCODER 3000
MODEL ZERO GIFT OF LIES LP
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