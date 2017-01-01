Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !...
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 15 DECEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|INNER CELL
|POLYGONDWANALAND
|SUN RA AND HIS ARKESTRA
|INDIA
|SUPER SONIC JAZZ
|TEENANGER
|WYCHWOOD HEIGHTS
|TEENAGER
|DOWNTOWN BOYS
|A WALL
|COST OF LIVING
|JAZZBOY
|BORED IN BORA BORA
|EP
|MOGWAI
|PARTY IN THE DARK
|EVERY COUNTRY’S SUN
|LUCY DACUS
|NIGHT SHIFT
|HISTORIAN
|THE LIMIÑANAS/RUBIN STEINER/BELLIA
|LES TONTOND FLINGUEURS
|COMPILATION L’AERONEF
|DIAMANTS ETERNELS
|SENTIMENTS ETRANGES
|SENTIMENTS ETRANGES
|I AM A BAND
|SHE SLEEPS
|HEARTBREAKING CHEMISTRY
|T/O
|A DOG IN THE SLEEVE
|OMINOUS SIGNS
|INSECURE MEN
|SUBARU NIGHT
MERCREDI 13 DECEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE OBITS
|WIDOW OF MY DREAM
|I BLAME YOU
|JACUZZI BOYS
|GLAZIN’
|GLAZIN’
|PAT JORDACHE
|GET IT
|FUTURE SONGS
|AMEN DUNES
|LONELY RICHARD
|LOVE
|JON HOPKINS
|WE DISAPPEAR
|IMMUNITY
|CLIPPING
|WORK WORK
|ST
|ACTION BRONSON
|THE CHAIRMAN’S INSTENT
|BLUE CHIP 7000
|MOLLY NILSSON
|AMERICAIN EXPRESS
|IMAGINATIONS
|THE SAPPHICS
|BOREDOM QUEEN
|CAMEL TOES
|AGENT SIDE GRINDER
|BRING IT BACK
|HARDWARE
|CURTIS HARDING
|GHOST OF YOU
|FACE YOUR FEAR
|FRUSTRATION
|ARROWS OF ARRONGANCE
|EMPIRES OF SHAME
MARDI 12 DECEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|FOREVER PAVOT
|LA SOUPE A LA GROLLE
|LA PANTOUFLE
|EXPLODED VIEW
|YOU GOT A PROBLEM SON
|SUMMER CAME EARLY
|HBURNS
|NAKED
|KID WE OWN THE SUMMER
|THE BEWITCHED HANDS
|HARD TO CRY
|LIVITY
|MATTIEL
|COUNT YOUR BLESSING
|MATTIEL LP
|CHAIN AND THE GANG
|DON’T MAKE ME DREAM
|EXPERIMENTAL MUSIC
|LITTLE BARRY
|BILL$ HOUSE
|DEATH EXPRESS
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|KILL YOUR BOYFRIEND
|WERNER
|EP
|JOHN MAUS
|THE COMBINE
|SCREEN MEMORIES
|APOLLO BROWN AND PLANET ASIA
|PARTIES IN A RUMBLE
|ANCHOVIES
|THE SHACKS
|HANDS IN YOUR POCKETS
|EP
|BILLY CHANGER
|SHE’S GOOD TO GO
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
LUNDI 11 DECEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|39TH AND THE NORTONS
|IF IT’S SO EASY
|THE DREAMERS
|CORRIDOR ET HALO MAUD
|DEUX CŒURS
|EP
|ALDOUS HARDING
|IMAGING MY MAN
|PARTY
|TRUPA TRUPA
|FALLING
|JOLLY NEW SONGS
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|LOYALTY
|POLYGONDWANALAND
|WOODS
|LOST IN THE CROWD
|LOVE IS LOVE
|GOAT GIRL
|SCREAM
|////
|THE SAPPHICS
|STAY HIGH, GET LOADED
|CAMEL TOES
|SIEVEHAED
|INVOCATION
|WORTHLESS SOUL
|THE JOHN PAULS
|THE HOUSE HUSBAND STOMP
|FORGET TO REMEMBER TO FORGET
|TARA KING TH
|ABOARD THE ASTERION
|STELLAR FANTASIES