Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > La grille > Vaut mieux être sourd que (...) > Nom : Vaut mieux être (...)

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !...

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

VENDREDI 15 DECEMBRE 2017

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

GROUPE TITRE ALBUM
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD INNER CELL POLYGONDWANALAND
SUN RA AND HIS ARKESTRA INDIA SUPER SONIC JAZZ
TEENANGER WYCHWOOD HEIGHTS TEENAGER
DOWNTOWN BOYS A WALL COST OF LIVING
JAZZBOY BORED IN BORA BORA EP
MOGWAI PARTY IN THE DARK EVERY COUNTRY’S SUN
LUCY DACUS NIGHT SHIFT HISTORIAN
THE LIMIÑANAS/RUBIN STEINER/BELLIA LES TONTOND FLINGUEURS COMPILATION L’AERONEF
DIAMANTS ETERNELS SENTIMENTS ETRANGES SENTIMENTS ETRANGES
I AM A BAND SHE SLEEPS HEARTBREAKING CHEMISTRY
T/O A DOG IN THE SLEEVE OMINOUS SIGNS
INSECURE MEN SUBARU NIGHT
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

MERCREDI 13 DECEMBRE 2017

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

GROUPE TITRE ALBUM
THE OBITS WIDOW OF MY DREAM I BLAME YOU
JACUZZI BOYS GLAZIN’ GLAZIN’
PAT JORDACHE GET IT FUTURE SONGS
AMEN DUNES LONELY RICHARD LOVE
JON HOPKINS WE DISAPPEAR IMMUNITY
CLIPPING WORK WORK ST
ACTION BRONSON THE CHAIRMAN’S INSTENT BLUE CHIP 7000
MOLLY NILSSON AMERICAIN EXPRESS IMAGINATIONS
THE SAPPHICS BOREDOM QUEEN CAMEL TOES
AGENT SIDE GRINDER BRING IT BACK HARDWARE
CURTIS HARDING GHOST OF YOU FACE YOUR FEAR
FRUSTRATION ARROWS OF ARRONGANCE EMPIRES OF SHAME
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

MARDI 12 DECEMBRE 2017

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

GROUPE TITRE ALBUM
FOREVER PAVOT LA SOUPE A LA GROLLE LA PANTOUFLE
EXPLODED VIEW YOU GOT A PROBLEM SON SUMMER CAME EARLY
HBURNS NAKED KID WE OWN THE SUMMER
THE BEWITCHED HANDS HARD TO CRY LIVITY
MATTIEL COUNT YOUR BLESSING MATTIEL LP
CHAIN AND THE GANG DON’T MAKE ME DREAM EXPERIMENTAL MUSIC
LITTLE BARRY BILL$ HOUSE DEATH EXPRESS
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
KILL YOUR BOYFRIEND WERNER EP
JOHN MAUS THE COMBINE SCREEN MEMORIES
APOLLO BROWN AND PLANET ASIA PARTIES IN A RUMBLE ANCHOVIES
THE SHACKS HANDS IN YOUR POCKETS EP
BILLY CHANGER SHE’S GOOD TO GO LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

LUNDI 11 DECEMBRE 2017

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

GROUPE TITRE ALBUM
39TH AND THE NORTONS IF IT’S SO EASY THE DREAMERS
CORRIDOR ET HALO MAUD DEUX CŒURS EP
ALDOUS HARDING IMAGING MY MAN PARTY
TRUPA TRUPA FALLING JOLLY NEW SONGS
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD LOYALTY POLYGONDWANALAND
WOODS LOST IN THE CROWD LOVE IS LOVE
GOAT GIRL SCREAM ////
THE SAPPHICS STAY HIGH, GET LOADED CAMEL TOES
SIEVEHAED INVOCATION WORTHLESS SOUL
THE JOHN PAULS THE HOUSE HUSBAND STOMP FORGET TO REMEMBER TO FORGET
TARA KING TH ABOARD THE ASTERION STELLAR FANTASIES
Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page