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Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !...

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 20 AVRIL 2018

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Le GameFest revient pour une seconde édition à partir du 21 au 27 mai 2018. Aurélia et Morgane sont nos invités et nous font découvrir le programme :

PLAYLIST/

GROUPE TITRE ALBUM
BORN IDIOT COKTAIL BOMB EP
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
VOX LOW NOW WE’RE READY TO SPEND ST
CONFIDENCE MAN DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
ALBINOS CONGO DESPERADOS MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
LA SECTE DU FUTUR LE CHAOS DES ESPRITS WONDED PRINCES
THE MAUSKOVIC DANCE BAND DOWN IN THE BASEMENT DOWN IN THE BASEMENT
JPEG MAFIA REAL NIGA VETERAN
INJURY RESERVE OH SHIT !!! FLOSS
LAME EVELYN ALONE AND ALRIGHT
SHANNON AND THE CLAMS BACKSTREETS ONION
SONIDO GALLO NEGRO LA FOCA MAMBO COSMICO
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JEUDI 19 AVRIL 2018

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Retour sur Terre mais la tête dans les étoiles en compagnie de l’ADEAS pour parler de la fête des étoiles en compagnie d’ André Bordes :

PLAYLIST/

GROUPE TITRE ALBUM
ARCHIE AND THE BUNKERS THE CUTTING EDGE SONGS FROM THE LODGE
YVES BERNARD DANS LA RUE L’OREILLE
T/O A DOG IN THE SLEEVE OMINOUS SIGNS
TRIPTIDES THE ILLUSION VISITORS
THE SHACKS MY NAME IS… HAZE
FOREVER PAVOT LA SOUPE A LA GROLLE LA PANTOUFLE
CONFIDENCE MAN YOU KNOW I AM IN A BAND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
RIVAL CONSOLES PHANTOM GRIP PERSONA
CAVERN OF ANTI MATTER PHANTOM MELODIES HORMONE LEMONADE
ALBINOS CONGO IT’S YOUR BIRTHDAY MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
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MARDI 17 AVRIL 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
THE MAUSKOVIC DANCE BAND CONTINUE THE FUN DOWN IN THE BASEMENT
MONSIEUR X OU QUE DI MOIN 60’S FRENCH WEST INDIES BOO-BOO-GALOO
SHOPPING DISCOVER THE OFFICIAL BODY
PHOBOPHOBES HUMAN BABY MINIATURE WORLD
XYZ (I HATE) MEMORY LANE ARTIFICIAL FLAVORING
TOTAL CONTROL LUXURY VACUUM LAUGHING AT THE SYSTEM
JC SATAN LIBERA CENTAUR DESIRE
THE EX THE SITTING CHINS 27 PASSPORTS
SUUNS MAKE IT REAL FELT
PROFLIGATE BLACK PLATE SOMEWHERE ELSE
DIAMANTS ETERNELS DIRTY MAMADOU SENTIMENTS ETRANGES
A PLACE TO BURY STRANGER NEVER COMING BACK PINNED
THE JAMES HUNTER SIX WHATEVER IT TAKES WHATEVER IT TAKES
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LUNDI 16 AVRIL 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
MATTIEL COUNT YOUR BLESSING MATTIEL LP
THE SHACKS TEXAS HAZE
ROSE MERCIE SPRING AND FALL ² ST
FREAK HEAT WAVES SELL A LINE BEYOND XXXL
WATER FROM YOUR EYES ALL A DANCE ALL A DANCE
GROUNDERS BRINGIN’IT IN COFFE AND JAM
ERNIE HAWKS AND THE SOUL INVESTIGATORS STREET OF TEARS SCORPIO MAN
CZARFACE & MFDOOM BOMB THROWN CZARFACE MEET METAL FACE
VOLAGE FEVER LIVING WATER
PETER KERNEL THE SECRET OF HAPPINESS THE SIZE OF THE NIGHT
SHANNON AND THE CLAMS I LEAVE AGAIN ONION
ORQUESTRA AKOKAN MAMBO RAPIDITO ST
MIEN ROPES ST
ALTIN GÜN GOCA DÜNYA ON
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