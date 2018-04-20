Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !...
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 20 AVRIL 2018
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Le GameFest revient pour une seconde édition à partir du 21 au 27 mai 2018. Aurélia et Morgane sont nos invités et nous font découvrir le programme :
PLAYLIST/
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BORN IDIOT
|COKTAIL BOMB
|EP
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|VOX LOW
|NOW WE’RE READY TO SPEND
|ST
|CONFIDENCE MAN
|DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|ALBINOS CONGO
|DESPERADOS
|MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
|LA SECTE DU FUTUR
|LE CHAOS DES ESPRITS
|WONDED PRINCES
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|DOWN IN THE BASEMENT
|DOWN IN THE BASEMENT
|JPEG MAFIA
|REAL NIGA
|VETERAN
|INJURY RESERVE
|OH SHIT !!!
|FLOSS
|LAME
|EVELYN
|ALONE AND ALRIGHT
|SHANNON AND THE CLAMS
|BACKSTREETS
|ONION
|SONIDO GALLO NEGRO
|LA FOCA
|MAMBO COSMICO
JEUDI 19 AVRIL 2018
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Retour sur Terre mais la tête dans les étoiles en compagnie de l’ADEAS pour parler de la fête des étoiles en compagnie d’ André Bordes :
PLAYLIST/
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ARCHIE AND THE BUNKERS
|THE CUTTING EDGE
|SONGS FROM THE LODGE
|YVES BERNARD
|DANS LA RUE
|L’OREILLE
|T/O
|A DOG IN THE SLEEVE
|OMINOUS SIGNS
|TRIPTIDES
|THE ILLUSION
|VISITORS
|THE SHACKS
|MY NAME IS…
|HAZE
|FOREVER PAVOT
|LA SOUPE A LA GROLLE
|LA PANTOUFLE
|CONFIDENCE MAN
|YOU KNOW I AM IN A BAND
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|RIVAL CONSOLES
|PHANTOM GRIP
|PERSONA
|CAVERN OF ANTI MATTER
|PHANTOM MELODIES
|HORMONE LEMONADE
|ALBINOS CONGO
|IT’S YOUR BIRTHDAY
|MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
MARDI 17 AVRIL 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE MAUSKOVIC DANCE BAND
|CONTINUE THE FUN
|DOWN IN THE BASEMENT
|MONSIEUR X
|OU QUE DI MOIN
|60’S FRENCH WEST INDIES BOO-BOO-GALOO
|SHOPPING
|DISCOVER
|THE OFFICIAL BODY
|PHOBOPHOBES
|HUMAN BABY
|MINIATURE WORLD
|XYZ
|(I HATE) MEMORY LANE
|ARTIFICIAL FLAVORING
|TOTAL CONTROL
|LUXURY VACUUM
|LAUGHING AT THE SYSTEM
|JC SATAN
|LIBERA
|CENTAUR DESIRE
|THE EX
|THE SITTING CHINS
|27 PASSPORTS
|SUUNS
|MAKE IT REAL
|FELT
|PROFLIGATE
|BLACK PLATE
|SOMEWHERE ELSE
|DIAMANTS ETERNELS
|DIRTY MAMADOU
|SENTIMENTS ETRANGES
|A PLACE TO BURY STRANGER
|NEVER COMING BACK
|PINNED
|THE JAMES HUNTER SIX
|WHATEVER IT TAKES
|WHATEVER IT TAKES
LUNDI 16 AVRIL 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MATTIEL
|COUNT YOUR BLESSING
|MATTIEL LP
|THE SHACKS
|TEXAS
|HAZE
|ROSE MERCIE SPRING AND FALL ²
|ST
|FREAK HEAT WAVES
|SELL A LINE
|BEYOND XXXL
|WATER FROM YOUR EYES
|ALL A DANCE
|ALL A DANCE
|GROUNDERS
|BRINGIN’IT IN
|COFFE AND JAM
|ERNIE HAWKS AND THE SOUL INVESTIGATORS
|STREET OF TEARS
|SCORPIO MAN
|CZARFACE & MFDOOM
|BOMB THROWN
|CZARFACE MEET METAL FACE
|VOLAGE
|FEVER
|LIVING WATER
|PETER KERNEL
|THE SECRET OF HAPPINESS
|THE SIZE OF THE NIGHT
|SHANNON AND THE CLAMS
|I LEAVE AGAIN
|ONION
|ORQUESTRA AKOKAN
|MAMBO RAPIDITO
|ST
|MIEN
|ROPES
|ST
|ALTIN GÜN
|GOCA DÜNYA
|ON