Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !...
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
JEUDI 20 DECEMBRE 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MOHAMED FAWZI
|MUSIQAA DHAHAB ELLAYL
|ZAMAAN YA SUKKAR
|CYRIL CYRIL
|LE COLOSSE DE RHODE
|CERTAINE RUINES
|ALACLAIR ENSEMBLE
|DE PARTOUT
|LE SENS DES PAROLES
|DJ KHALAB
|BAFIA FT TAMAR COLLOCUTOR
|BLACK NOISE 2084
|LUCILLE LURS
|ANOTHER LAND
|ANOTHER LAND
|ETIENNE JAUMET
|NUCLEAR WAR
|HUIT REGARDS OBLIQUES
|BEACH BUGS
|LOSER
|HEADHACHE TIME
|FAT WHITE FAMILY
|IS IT RAINING IN YOUR MOUTH
|COMPIL NOEL 2018
|THE SHALADAS
|OPEN MY EYES
|LOVE IN THE WIND
|LAS ROSAS
|THE GHOST
|SHADOW BY YOUR SIDE
|THE KVB
|ABOVE US
|ONLY NOW FOREVER
MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
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Place au cirque avec le retour du Cabaret d’hiver 2018. Pour cette nouvelle édition les cow-boys ont envahi les bords de Vienne à Limoges et ont posé leurs carrioles juqu’au 13 janvier 2019.
Cabaret d’hiver 2018
Pour réserver/ 07/73/38/02/73
Gagnez vos invitations sur la page https://www.facebook.com/cabaretdhiver/
PLAYLIST/
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|OBITS
|I CAN’T LOSE BLUE RAVEN
|L.E.G.I.T
|PONCTUATION
|TROIS SEMAINES
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|INSECURE MEN
|I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY)
|ST
|BAXTER DURY, ETIENNE DE CRECY, DELILAH HOLLIDAY
|WHITE COATS
|B.E.D
|INJURY REDERVE
|OH SHIT !!!
|FLOSS
|TRABANTS
|DADDY’S GOT A BIG BAD GUN
|NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA
|DURAND JONES & THE INDICATIONS
|DON’T YOU KNOW (FT AARON FRAZER)
|AMERICAN LOVE CALL
|THE LIMIÑANAS
|THE INVENTOR
|I’VE GOT TROUBLE IN MIND VOL2
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|SLAMINO DAYS
|4AM
|FENSTER
|HBW
|THE ROOM
|SUN RA
|INDIA
MARDI 18 DECEMBRE 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BODEGA
|NAME ESCAPE
|ENDLESS SCROLL
|RENDEZ-VOUS
|SENTIMENTAL ANIMAL
|SUPERIOR STATE
|CONFIDENCE MAN
|SANTA’S COMIN’ DOWN THE CHIMNEY
|////
|FASCINATOR
|YOUR MONEY IS UGLY
|WATER SIGN
|JPEG MAFIA
|BABY I’M BLEEDING
|VETERAN
|LCD SOUNDSYSTEM
|CHRISTMAS WILL BREAK YOUR HEART
|EP
|KING KHAN FT SABA LOU
|NOW I’M FREE
|MERRY CHRISTMAS FROM THE KHAN FAMILY
|LIMIÑANAS
|MARIA’S THEME
|I’VE GOT TROUBLE IN MIND VOL2
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|4AM
|4AM
|J FERNANDEZ
|VOLCANIC WINTER
|OCCASIONAL DIN
|ROLANDO BRUNO
|THAI CUMBIA
|BAILAZO
LUNDI 17 DECEMBRE 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BUZZCOCKS
|WHAT DO I GET ?
|SINGLE
|PRETTIEST EYES
|GOLD SNAKE
|POOLS
|CLAIRMONT THE SECOND
|WEZIDE
|LIL MONT FROM THE AVE
|ODEZENNE
|BONNIE
|AU BACCARA
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|MARRY ME
|4AM
|LES LULLIES
|MOURIR D’ENNUI
|ST
|THE MOLOCHS
|I WANNA SAY TO YOU
|FLOWERS IN THE SPRING
|POTTERY
|HANK WILLIAMS
|ST
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|KÜRK
|OY OY EMINE
|FANTAISIES STELLAIRES
|SONGE COSMIQUE
|TARA KING TH
|HARLEM
|CRY NOW CRY LATER
|OH BOY