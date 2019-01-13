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Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !...

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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JEUDI 20 DECEMBRE 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
MOHAMED FAWZI MUSIQAA DHAHAB ELLAYL ZAMAAN YA SUKKAR
CYRIL CYRIL LE COLOSSE DE RHODE CERTAINE RUINES
ALACLAIR ENSEMBLE DE PARTOUT LE SENS DES PAROLES
DJ KHALAB BAFIA FT TAMAR COLLOCUTOR BLACK NOISE 2084
LUCILLE LURS ANOTHER LAND ANOTHER LAND
ETIENNE JAUMET NUCLEAR WAR HUIT REGARDS OBLIQUES
BEACH BUGS LOSER HEADHACHE TIME
FAT WHITE FAMILY IS IT RAINING IN YOUR MOUTH COMPIL NOEL 2018
THE SHALADAS OPEN MY EYES LOVE IN THE WIND
LAS ROSAS THE GHOST SHADOW BY YOUR SIDE
THE KVB ABOVE US ONLY NOW FOREVER
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MERCREDI 19 DECEMBRE 2018

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Place au cirque avec le retour du Cabaret d’hiver 2018. Pour cette nouvelle édition les cow-boys ont envahi les bords de Vienne à Limoges et ont posé leurs carrioles juqu’au 13 janvier 2019.

Cabaret d’hiver 2018

Pour réserver/ 07/73/38/02/73
Gagnez vos invitations sur la page https://www.facebook.com/cabaretdhiver/

PLAYLIST/

GROUPE TITRE ALBUM
OBITS I CAN’T LOSE BLUE RAVEN L.E.G.I.T
PONCTUATION TROIS SEMAINES MON HERBIER DU MONDE ENTIER
INSECURE MEN I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY) ST
BAXTER DURY, ETIENNE DE CRECY, DELILAH HOLLIDAY WHITE COATS B.E.D
INJURY REDERVE OH SHIT !!! FLOSS
TRABANTS DADDY’S GOT A BIG BAD GUN NEL CUORE DI UNA TERRA SELVAGGIA
DURAND JONES & THE INDICATIONS DON’T YOU KNOW (FT AARON FRAZER) AMERICAN LOVE CALL
THE LIMIÑANAS THE INVENTOR I’VE GOT TROUBLE IN MIND VOL2
BRYAN’S MAGIC TEARS SLAMINO DAYS 4AM
FENSTER HBW THE ROOM
SUN RA INDIA
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MARDI 18 DECEMBRE 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
BODEGA NAME ESCAPE ENDLESS SCROLL
RENDEZ-VOUS SENTIMENTAL ANIMAL SUPERIOR STATE
CONFIDENCE MAN SANTA’S COMIN’ DOWN THE CHIMNEY ////
FASCINATOR YOUR MONEY IS UGLY WATER SIGN
JPEG MAFIA BABY I’M BLEEDING VETERAN
LCD SOUNDSYSTEM CHRISTMAS WILL BREAK YOUR HEART EP
KING KHAN FT SABA LOU NOW I’M FREE MERRY CHRISTMAS FROM THE KHAN FAMILY
LIMIÑANAS MARIA’S THEME I’VE GOT TROUBLE IN MIND VOL2
BRYAN’S MAGIC TEARS 4AM 4AM
J FERNANDEZ VOLCANIC WINTER OCCASIONAL DIN
ROLANDO BRUNO THAI CUMBIA BAILAZO
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LUNDI 17 DECEMBRE 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
BUZZCOCKS WHAT DO I GET ? SINGLE
PRETTIEST EYES GOLD SNAKE POOLS
CLAIRMONT THE SECOND WEZIDE LIL MONT FROM THE AVE
ODEZENNE BONNIE AU BACCARA
BRYAN’S MAGIC TEARS MARRY ME 4AM
LES LULLIES MOURIR D’ENNUI ST
THE MOLOCHS I WANNA SAY TO YOU FLOWERS IN THE SPRING
POTTERY HANK WILLIAMS ST
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK KÜRK OY OY EMINE
FANTAISIES STELLAIRES SONGE COSMIQUE TARA KING TH
HARLEM CRY NOW CRY LATER OH BOY
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