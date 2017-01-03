Playlist & itw 03/01/17 au 06/01/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, filmX
JEUDI 06 JANVIER
|GROUPE
|TROPICAL HORSES
|YOUR LOVE IS A DEVIL
|MIRADOR
|GOAT
|I SING IN SILENCE
|REQUIEM
|CHRIS COHEN
|TORREY PINE
|AS IF APART
|KEVIN MORBY
|DESTROYER
|SINGING SAW
|TOTORO
|CLARA MYSTERE
|COME TO MEXICO
|NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
|JESUS ALONE
|SKELETON TREE
|DUCHESS SAYS
|TRAVAILLEZ
|SCIENCES NOUVELLES
|ODEZENNE
|VODKA
|DOLZIGER STR.2
|WOODS
|SUN CITY CREEPS
|CITY SUN EATER IN THE RIVER OF LIGHT
|BADBADNOTGOOD
|SPEAKING GENTLY
|IV
|OMNI
|WEDNESDAY WEDDING
|DELUXE
|FAT WHITE FAMILY
|TINFOIL DEATHSTAR
|SONGS FOR OUR MOTHER
|SUUNS
|INSTRUMENT
|HOLD/STILL
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|LIGHTING BREAST
|ST
MERCREDI 05 JANVIER
|GROUPE
|FUN FUN FUNERAL
|CARNAGE
|VANISHING TWIN
|CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE
|CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE
|THE MOLOCHS
|YOU AND ME
|AMERICA’S VELVET GLORY
|TIM PRESLEY
|ER
|THE WINK
|GROUP DOUEH & CHEVEU
|BORD DE MER
|DAHKLA SAHARA SESSION
|JENNY HVAL
|FEMALE VAMPIRE
|BLOOD BITCH
|M.ROSS PERKINS
|OF THE GUN
|ST
|CHOCOLAT
|ON EST MEILLEUR QU’R.E.M
|RECONTRER LOOLOO
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|EP
|THE BLIND MIND
|MY GIRL
|GLORIA
|BEAM ME UP
|IN EXCELSIS
|MILD HIGH CLUB
|KOKOPELI
|SKIPTRACING
|AB SOUL
|INVOCATION
|DO WHAT THOU WILT
|LEE FIELD AND THE EXPRESSIONS
|SPECIAL NIGHT
|SPECIAL NIGHT
MARDI 04 JANVIER 2017
|GROUPE
|MAGIC POTION
|DEEP WEB
|PINK GUM
|VILLEJUIF UNDERGROUND
|VILLEJUIF UNDERGROUND
|HEAVY BLACK MATTER
|BALLADUR
|JALAN
|SUPERBRAVO
|THE FUNKEES
|SLIPPING INTO DARKNESS
|WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK 1972-77
|INJURY RESERVE
|SOON YA CHEST
|FLOSS
|THE OLYMPIANS
|SIRENS OF JUPITER
|ST
|M ROSS PERKINS
|EVER EVER EVER
|ST
|WAVE PICTURES
|BAMBOO DINER RAG
|BAMBOO DINNER IN THE RAIN
|JONATHAN FITOUSSI
|SOLSTICE WINTER
|////
|JULIEN GASC
|LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
|AB SOUL
|RAW (BACKWARDS) FT ZACHARY
|DO WHAT THOU WILT
|SHOW ME THE BODY
|THIGHT SWAT
|BODYWAR
|CIVIL CIVIC
|THE SHIFT
|THE TEST
|L’AN 2000
|JE TE FUIS
|ILLUSIONS