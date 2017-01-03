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Playlist & itw 03/01/17 au 06/01/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, filmX

JEUDI 06 JANVIER

GROUPE
TROPICAL HORSES YOUR LOVE IS A DEVIL MIRADOR
GOAT I SING IN SILENCE REQUIEM
CHRIS COHEN TORREY PINE AS IF APART
KEVIN MORBY DESTROYER SINGING SAW
TOTORO CLARA MYSTERE COME TO MEXICO
NICK CAVE AND THE BAD SEEDS JESUS ALONE SKELETON TREE
DUCHESS SAYS TRAVAILLEZ SCIENCES NOUVELLES
ODEZENNE VODKA DOLZIGER STR.2
WOODS SUN CITY CREEPS CITY SUN EATER IN THE RIVER OF LIGHT
BADBADNOTGOOD SPEAKING GENTLY IV
OMNI WEDNESDAY WEDDING DELUXE
FAT WHITE FAMILY TINFOIL DEATHSTAR SONGS FOR OUR MOTHER
SUUNS INSTRUMENT HOLD/STILL
BRYAN’S MAGIC TEARS LIGHTING BREAST ST

MERCREDI 05 JANVIER

GROUPE
FUN FUN FUNERAL CARNAGE
VANISHING TWIN CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE
THE MOLOCHS YOU AND ME AMERICA’S VELVET GLORY
TIM PRESLEY ER THE WINK
GROUP DOUEH & CHEVEU BORD DE MER DAHKLA SAHARA SESSION
JENNY HVAL FEMALE VAMPIRE BLOOD BITCH
M.ROSS PERKINS OF THE GUN ST
CHOCOLAT ON EST MEILLEUR QU’R.E.M RECONTRER LOOLOO
MNNQNS COME TO YOUR SENSES EP
THE BLIND MIND MY GIRL
GLORIA BEAM ME UP IN EXCELSIS
MILD HIGH CLUB KOKOPELI SKIPTRACING
AB SOUL INVOCATION DO WHAT THOU WILT
LEE FIELD AND THE EXPRESSIONS SPECIAL NIGHT SPECIAL NIGHT

MARDI 04 JANVIER 2017

GROUPE
MAGIC POTION DEEP WEB PINK GUM
VILLEJUIF UNDERGROUND VILLEJUIF UNDERGROUND HEAVY BLACK MATTER
BALLADUR JALAN SUPERBRAVO
THE FUNKEES SLIPPING INTO DARKNESS WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK 1972-77
INJURY RESERVE SOON YA CHEST FLOSS
THE OLYMPIANS SIRENS OF JUPITER ST
M ROSS PERKINS EVER EVER EVER ST
WAVE PICTURES BAMBOO DINER RAG BAMBOO DINNER IN THE RAIN
JONATHAN FITOUSSI SOLSTICE WINTER ////
JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL
AB SOUL RAW (BACKWARDS) FT ZACHARY DO WHAT THOU WILT
SHOW ME THE BODY THIGHT SWAT BODYWAR
CIVIL CIVIC THE SHIFT THE TEST
L’AN 2000 JE TE FUIS ILLUSIONS
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