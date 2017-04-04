Playlist & itw 04/04/17 au 07/04/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film
VENDREDI 07 AVRIL<
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JOEY BADA$$
|ROCKABYE BABY (FT SCHOOLBOY Q)
|ALL AMERIKKAN BADA$$
|QUANTIC
|IKEY’S VIBE
|1000 WATTS
|VEX RUFFIN
|FRONT
|CONVEYOR
|BEACH FOSSIL SAINT IVY
|SOMERSAULT
|LAST TRAIN
|JANE
|WEATHERING
|BLACK SNAKE MOAN
|FUNERAL SEASON BLUES
|SPIRITUAL AWAKENING
|THE BLAZE VELLUTO COLECTION
|PONDICHERRY
|WEATHERMAN
|TIMBER TIMBRE
|SINCERELY, FUTURE POLLUTION
|SINCERELY, FUTURE POLLUTION
|SNEAKS
|DEVO
|IT’S A MYTH
|JAY DANIEL
|PARADISE VALLEY
|BROKEN KNOWZ
JEUDI 06 AVRIL 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|HAND HABITS
|SUN BEHOLDS ME
|WILDLY IDLE (HUMBLE BEFORE THE VOID)
|LOS TONES
|THE DOOR
|WHAT HAPPENED
|SNEAKS
|FUTURE
|IT’S A MYTH
|HOMEBOY SANDMAN
|BAMBOO
|VEINS
|RAYS
|DROP DEAD
|ST
|MULATU ASTATKE
|TEZETA
|ETHIOPIQUES VOL4
|THE BLAZE VELLUTO COLECTION
|DONGO DINGO
|WEATHERMAN
|TIMBER TIMBRE
|WESTERN QUESTION
|SINCERELY, FUTURE POLLUTION
|NATHAN FAKE
|HOURS DAYS MONTHS SEASONS
|PROVIDENCE
|SEBASTIEN CHENUT
|STRANGER LINE
|MOTOR OF LOVE
|A TRIBE CALLED QUEST
|THE SPACE PROGRAMM
|WE GOT IT FROM HERE…THANK YOU 4 YOUR SERVICE
|MOLLY BURCH
|TORN TO PIECES
|AUDIOTREE LIVE
|MAC DE MARCO
|MY OLD MAN
|THIS OLD DOG
|PASCALE COMELADE
|IL LUNA PARK GALACTICO
|LE ROCANROLORAMA ABREGE
MERCREDI 05 AVRIL 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KENDRICK LAMAR
|HUMBLE
|IV
|HOMEBOY SANDMAN
|BETWEENS THE CLOUDS
|VEINS
|KELLY LEE OWENS
|CBM
|ST
|NIGHT RIDERS
|PRODROME
|META
|PASCALE COMELADE
|THE NOTHING TWIST
|LE ROCANROLORAMA ABREGE
|JUNIORE
|EN CAVALE
|OUH LA LA
|MELODY’S ECHO CHAMBER
|CROSS MY HEART
|BON VOYAGE
|THE SHACKS
|RAIN
|EP
|SNEAKS
|PBNJ
|IT’S A MYTH
|SWEAT LIKE AN APE !
|DOWNTOWN DISSAPOINTMENT
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|NLF3
|LA MARCHE SECRETE D’AKIKO
|WAVES OF BLACK AND WHITE
|THE INVADERS
|THE HAPPY WORKER
|CARNIVAL OF SOUNDS
|SPECTRES
|WELCOMING THE FLOWERS
|CONDITION
MARDI 04 AVRIL 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BRACE BRACE
|I SPRAWL
|CONTROLLED WEIRDNESS
|CATHEDRALE
|I DON’T WANT YOU TO STAY AT HOME
|TOTAL RIFT
|DOLLKRAUT
|RED GIRL
|HOLY GHOST PEOPLE
|PVT
|SPIRIT OF THE PLAINS
|NEW SPIRIT
|LAST TRAIN
|ALIEN ALIEN FT IGNIO
|PERFIDA
|TIMBER TIMBRE
|WESTERN QUESTION
|SINCERELY, FUTURE POLLUTION
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|MELTING
|FLYING MICROTONAL BANANA
|FRANCESCA LAGO
|GREEDY
|MIRRORS AGAINST THE SUN
|COSMIC BABY
|FUNKFICTION II
|PASCALE COMELADE
|LA SOCIETE DU PIANO-OBSTACLE
|LE ROCANROLORAMA ABREGE
|SHADOW ABRAHAM & MONOMONO FRIENDS
|BABALAWO
|WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK VOL2 1972-77
|JONNY TEARDROP
|SHAVE MY HEAD
|NO PROBLEMO