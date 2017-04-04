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Playlist & itw 04/04/17 au 07/04/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film

VENDREDI 07 AVRIL<

GROUPE TITRE ALBUM
JOEY BADA$$ ROCKABYE BABY (FT SCHOOLBOY Q) ALL AMERIKKAN BADA$$
QUANTIC IKEY’S VIBE 1000 WATTS
VEX RUFFIN FRONT CONVEYOR
BEACH FOSSIL SAINT IVY SOMERSAULT
LAST TRAIN JANE WEATHERING
BLACK SNAKE MOAN FUNERAL SEASON BLUES SPIRITUAL AWAKENING
THE BLAZE VELLUTO COLECTION PONDICHERRY WEATHERMAN
TIMBER TIMBRE SINCERELY, FUTURE POLLUTION SINCERELY, FUTURE POLLUTION
SNEAKS DEVO IT’S A MYTH
JAY DANIEL PARADISE VALLEY BROKEN KNOWZ

JEUDI 06 AVRIL 2017

GROUPE TITRE ALBUM
HAND HABITS SUN BEHOLDS ME WILDLY IDLE (HUMBLE BEFORE THE VOID)
LOS TONES THE DOOR WHAT HAPPENED
SNEAKS FUTURE IT’S A MYTH
HOMEBOY SANDMAN BAMBOO VEINS
RAYS DROP DEAD ST
MULATU ASTATKE TEZETA ETHIOPIQUES VOL4
THE BLAZE VELLUTO COLECTION DONGO DINGO WEATHERMAN
TIMBER TIMBRE WESTERN QUESTION SINCERELY, FUTURE POLLUTION
NATHAN FAKE HOURS DAYS MONTHS SEASONS PROVIDENCE
SEBASTIEN CHENUT STRANGER LINE MOTOR OF LOVE
A TRIBE CALLED QUEST THE SPACE PROGRAMM WE GOT IT FROM HERE…THANK YOU 4 YOUR SERVICE
MOLLY BURCH TORN TO PIECES AUDIOTREE LIVE
MAC DE MARCO MY OLD MAN THIS OLD DOG
PASCALE COMELADE IL LUNA PARK GALACTICO LE ROCANROLORAMA ABREGE

MERCREDI 05 AVRIL 2017

GROUPE TITRE ALBUM
KENDRICK LAMAR HUMBLE IV
HOMEBOY SANDMAN BETWEENS THE CLOUDS VEINS
KELLY LEE OWENS CBM ST
NIGHT RIDERS PRODROME META
PASCALE COMELADE THE NOTHING TWIST LE ROCANROLORAMA ABREGE
JUNIORE EN CAVALE OUH LA LA
MELODY’S ECHO CHAMBER CROSS MY HEART BON VOYAGE
THE SHACKS RAIN EP
SNEAKS PBNJ IT’S A MYTH
SWEAT LIKE AN APE ! DOWNTOWN DISSAPOINTMENT DANCE TO THE RING IN OUR EARS
NLF3 LA MARCHE SECRETE D’AKIKO WAVES OF BLACK AND WHITE
THE INVADERS THE HAPPY WORKER CARNIVAL OF SOUNDS
SPECTRES WELCOMING THE FLOWERS CONDITION

MARDI 04 AVRIL 2017

GROUPE TITRE ALBUM
BRACE BRACE I SPRAWL CONTROLLED WEIRDNESS
CATHEDRALE I DON’T WANT YOU TO STAY AT HOME TOTAL RIFT
DOLLKRAUT RED GIRL HOLY GHOST PEOPLE
PVT SPIRIT OF THE PLAINS NEW SPIRIT
LAST TRAIN ALIEN ALIEN FT IGNIO PERFIDA
TIMBER TIMBRE WESTERN QUESTION SINCERELY, FUTURE POLLUTION
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD MELTING FLYING MICROTONAL BANANA
FRANCESCA LAGO GREEDY MIRRORS AGAINST THE SUN
COSMIC BABY FUNKFICTION II
PASCALE COMELADE LA SOCIETE DU PIANO-OBSTACLE LE ROCANROLORAMA ABREGE
SHADOW ABRAHAM & MONOMONO FRIENDS BABALAWO WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK VOL2 1972-77
JONNY TEARDROP SHAVE MY HEAD NO PROBLEMO
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