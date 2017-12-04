Playlist & itw 04/12/17 au 06/12/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
MERCREDI 06 DECEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KONVOI
|JOHNSON
|NO RIFTS
|VICTIME
|C’EST BEAU, BON PIS FIN
|MON VR DE RÊVE
|KING KRULE
|LOGOS
|THE OOZ
|JOHN MAUS
|BOMBS AWAY
|SCREEN MEMORIES
|THE FRIGHTNRS
|PURPLE
|NOTHING MORE TO SAY
|THE BUDOS BAND
|BLACK HILLS
|BURNT OFFERING
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|CANNIBALE
|DIABOLIK PRANK
|NO MERCY FOR LOVE
|TH DA FREAK
|FUCK MY SONGS AND ALL MY THOUGHTS
|INFANDOUS
|FAT WHITE FAMILY
|AUTO NEUTRON
|CHAMPAGNE HOLOCAUST
|BELLY
|BOBBY BROWN
|MUMBLE RAP
|CAMERON BUTLER
|MY WAY HOME
|OUT THE ASHES
|WEIRD OMEN
|COMPLICATIONS
|BREAKFAST BEFORE CHAOS
|I.D.A.L.G
|QUETZALCOATL
|POST DYNASTIE
MARDI 05 DECEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CORRIDOR ET HALO MAUD
|DEUX CŒURS
|////
|TH DA FREAK
|NIGHT, ALONE, STREETS
|INFANDOUS
|BITCHIN BAJAS
|CIRCLES ON CIRCLES
|BAJAS FRESH
|NOT WAVING
|WHERE ARE WE
|GOOD LUCK
|CAMERON BUTLER
|AWAY (FLY)
|OUT THE ASHES
|CLAIRMONT THE SECOND
|STORIES
|LIL MONT FROM THE AVE
|OLDEN YOLK
|TAKES ONE TOKNOW ONE
|ST
|PETER KERNEL
|THERE’S NOTHING LIKE YOU
|EP
|THE JAMES HUNTER SIX
|I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU
|WHATEVER IT TAKES
|JALIL BENIS ET LES GOLDEN HANDS
|MIRZA
|AN ECLECTIC SELECTION OF MUSIC FROM ARAB WORLD
|TINY FEET
|AT THE END
|BARS EN TRANS 2017
|THE DHARMA JERKS
|RAPTOR
|THIS IS NOT A METHOD
|OCS
|THE REMOTE VIEWER
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|MATTIEL
|SEND IT ON OVER
|MATTIEL LP
LUNDI 04 DECEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BEDOUINE
|DUSTY EYES
|ST
|THE SURFING MAGAZINES
|SAWDUST IN MY EYES
|ST
|COSMIC NEMAN
|PROXIMA B
|MUSIQUE AMBIANTE FRANCAISE VOL1
|NOT WAVING
|WATCH YOURSELF
|GOOD LUCK
|SUN RA AN HIS ARKESTRA
|TINY PYRAMIDS
|EXOTICA
|LEE FIELS AND THE EXPRESSIONS
|SPECIAL NIGHT
|SPECIAL NIGHT
|BADBADNOTGOOD
|LAVENDER
|IV
|CURTIS HARDING
|FACE YOUR FEAR
|FACE YOUR FEAR
|FEDERALE
|CHANGO
|ALL THE COLOR OF THE NIGHT
|CHAIN AND THE GANG
|EXPERIMENTAL MUSIC
|EXPERIMENTAL MUSIC
|TOM BROSSEAU
|DREAMING WITH TEARS IN MY EYES
|TREASURES UNTOLD
|COURTNEY BARNETT & KURT VILE
|OUTTA THE WOODWORK
|LOTTA SEA LICE