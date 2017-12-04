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Playlist & itw 04/12/17 au 06/12/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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MERCREDI 06 DECEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
KONVOI JOHNSON NO RIFTS
VICTIME C’EST BEAU, BON PIS FIN MON VR DE RÊVE
KING KRULE LOGOS THE OOZ
JOHN MAUS BOMBS AWAY SCREEN MEMORIES
THE FRIGHTNRS PURPLE NOTHING MORE TO SAY
THE BUDOS BAND BLACK HILLS BURNT OFFERING
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
CANNIBALE DIABOLIK PRANK NO MERCY FOR LOVE
TH DA FREAK FUCK MY SONGS AND ALL MY THOUGHTS INFANDOUS
FAT WHITE FAMILY AUTO NEUTRON CHAMPAGNE HOLOCAUST
BELLY BOBBY BROWN MUMBLE RAP
CAMERON BUTLER MY WAY HOME OUT THE ASHES
WEIRD OMEN COMPLICATIONS BREAKFAST BEFORE CHAOS
I.D.A.L.G QUETZALCOATL POST DYNASTIE
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MARDI 05 DECEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
CORRIDOR ET HALO MAUD DEUX CŒURS ////
TH DA FREAK NIGHT, ALONE, STREETS INFANDOUS
BITCHIN BAJAS CIRCLES ON CIRCLES BAJAS FRESH
NOT WAVING WHERE ARE WE GOOD LUCK
CAMERON BUTLER AWAY (FLY) OUT THE ASHES
CLAIRMONT THE SECOND STORIES LIL MONT FROM THE AVE
OLDEN YOLK TAKES ONE TOKNOW ONE ST
PETER KERNEL THERE’S NOTHING LIKE YOU EP
THE JAMES HUNTER SIX I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU WHATEVER IT TAKES
JALIL BENIS ET LES GOLDEN HANDS MIRZA AN ECLECTIC SELECTION OF MUSIC FROM ARAB WORLD
TINY FEET AT THE END BARS EN TRANS 2017
THE DHARMA JERKS RAPTOR THIS IS NOT A METHOD
OCS THE REMOTE VIEWER MEMORY OF A CUT OFF HEAD
MATTIEL SEND IT ON OVER MATTIEL LP
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LUNDI 04 DECEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
BEDOUINE DUSTY EYES ST
THE SURFING MAGAZINES SAWDUST IN MY EYES ST
COSMIC NEMAN PROXIMA B MUSIQUE AMBIANTE FRANCAISE VOL1
NOT WAVING WATCH YOURSELF GOOD LUCK
SUN RA AN HIS ARKESTRA TINY PYRAMIDS EXOTICA
LEE FIELS AND THE EXPRESSIONS SPECIAL NIGHT SPECIAL NIGHT
BADBADNOTGOOD LAVENDER IV
CURTIS HARDING FACE YOUR FEAR FACE YOUR FEAR
FEDERALE CHANGO ALL THE COLOR OF THE NIGHT
CHAIN AND THE GANG EXPERIMENTAL MUSIC EXPERIMENTAL MUSIC
TOM BROSSEAU DREAMING WITH TEARS IN MY EYES TREASURES UNTOLD
COURTNEY BARNETT & KURT VILE OUTTA THE WOODWORK LOTTA SEA LICE
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