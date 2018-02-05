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Playlist & itw 05/02/18 au 08/01/18

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

http://www.bastiendubois.com/artbrutal/ateliers/gif/

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JEUDI 08 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
TY SEGALL EVERY ONE’S A WINNER FREEDOM’S GOBLIN
PONCTUATION FLEUR MON HERBIER DU MONDE ENTIER
SCALLOPS HOTEL TEMPLE IN THE GREEN SOVEREIGN NOSE OF (Y)OUR ARROGANT FACE
JPEG MAFIA BABY I’M BLEEDING VETERAN
CAROLINE SAYS SWEET HOME ALABAMA NO FOOL LIKE AN OLD FOOL
THE CASEY Jr RIDE TELL THEM LIES ERROR#404
NOSEHOLES STYLING DANGER DANCE
CHAIN AND THE GANG EXPERIMENTAL MUSIC EXPERIMENTAL MUSIC
KAVIAR SPECIAL SCATTERED VORTEX
LES TIGRES DU FUTUR LES MOTOS DE LA VIOLENCE COLLECTION ILLUSIONS SONORES VOL2
PETER KERNEL MEN OF THE WOMEN MEN OF THE WOMEN
GHOSTFACE KILLAH & APOLL BROWN THE CENTER OF ATTRACTION THE BROWN TAPE
CURTIS HARDING FACE YOUR FEAR FACE YOUR FEAR
B BOYS ENERGY DADA
SHAME GOLD HOLE SONGS OF PRAISE
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MERCREDI 07 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
KING TUFF PSYCHO STAR THE OTHER
DUNGEN & WOODS TURN AROUND
OLDEN YOLK VITAL SIGN ST
THE LIMIÑANAS LE PREMIER JOUR SHADOW PEOPLE
GHOSTFACE KILLAH & APOLL BROWN RISE OF THE GHISTFACE THE BROWN TAPE
CALIBRO 35 PRAGMA DECADE
CAR SEAT HEADREST MY BOY TWIN FATAISY
FACS SKYLARKING NEGATIVE HOUSES
SCALLOPS HOTEL WHERE ARE EWE SOVEREIGN NOSE OF (Y)OUR ARROGANT FACE
JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE LABYRINTHS ESPACES TIMBRES
KAVIAR SPECIAL THE DRAUGR VORTEX
Mr YOLK BEES SELF PORTRAIT
A PLACE TO BURY STRANGERS NEVER COMING HOME PINNED
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MARDI 06 FEVRIER 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
WATER FROM YOUR EYES LET IT RING ALL A DANCE
SHOPPING ASKING FOR A FRIEND THE OFFICIAL BODY
MOON GOGO THE START JOY
TRIPTIDES PHASE AFTER GLOW
SINGAPORE SLING SCUM SCUM SCUM SONGS ABOUT NOHING
CIRCA TAPES SLS LOVE & DENOM
SHAME CONCRETE SONGS OF PRAISE
WOLF MOUNTAINS STOMP SUPERHEAVY
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS SPECIAL NIGHT SPECIAL NIGHT
WOLF MOUNTAINS SUMMER’S GONE PTII SUPERHEAVY
OCS THE REMOTE VIEWER MEMORY OF A CUT OFF HEAD
KAVIAR SPECIAL CANNIBAL PLANET MEMORY OF A CUT OFF HEAD
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LUNDI 05 FEVRIER 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
Mr YOLK STAR LIGHT HEAD LIGHT SELF PORTRAIT
THE JAMES HUNTER SIX I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU WHATEVER IT TAKES
MATTIEL READY TO THINK MATTIEL LP
MARLIN’S DREAMING ALRIGHT LIZARD TEARS
MUJERES SIEMPRE ETERNO UN SENTIMENTO IMPORTANTE
SUNFLOWERS THE SIREN CASTLE SPELL
THEODORE NEMY COME BACK WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK VOL2 1972-77
ATTARAZAT ADDAHABIA UNKNOWN AN ECLECTIC SELECTION OF MUSIC FROM THE ARAB WORLD
HO99O9 THE DOPE DEALERZ
BONES SEAN PAUL WAS NEVER THERE TO GIMME THE LIGHT NO REDEEMING QUALITIES
HORD ELEVEN FUTURES
THE NUMBER ONES LIE TO ME ANOTHER SIDE OF THE NUMBER ONES
WATER FROM YOUR EYES ALL A DANCE ALL A DANCE
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