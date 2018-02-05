Playlist & itw 05/02/18 au 08/01/18
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
http://www.bastiendubois.com/artbrutal/ateliers/gif/
JEUDI 08 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TY SEGALL
|EVERY ONE’S A WINNER
|FREEDOM’S GOBLIN
|PONCTUATION
|FLEUR
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|SCALLOPS HOTEL
|TEMPLE IN THE GREEN
|SOVEREIGN NOSE OF (Y)OUR ARROGANT FACE
|JPEG MAFIA
|BABY I’M BLEEDING
|VETERAN
|CAROLINE SAYS
|SWEET HOME ALABAMA
|NO FOOL LIKE AN OLD FOOL
|THE CASEY Jr RIDE
|TELL THEM LIES
|ERROR#404
|NOSEHOLES
|STYLING
|DANGER DANCE
|CHAIN AND THE GANG
|EXPERIMENTAL MUSIC
|EXPERIMENTAL MUSIC
|KAVIAR SPECIAL
|SCATTERED
|VORTEX
|LES TIGRES DU FUTUR
|LES MOTOS DE LA VIOLENCE
|COLLECTION ILLUSIONS SONORES VOL2
|PETER KERNEL
|MEN OF THE WOMEN
|MEN OF THE WOMEN
|GHOSTFACE KILLAH & APOLL BROWN
|THE CENTER OF ATTRACTION
|THE BROWN TAPE
|CURTIS HARDING
|FACE YOUR FEAR
|FACE YOUR FEAR
|B BOYS
|ENERGY
|DADA
|SHAME
|GOLD HOLE
|SONGS OF PRAISE
MERCREDI 07 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KING TUFF
|PSYCHO STAR
|THE OTHER
|DUNGEN & WOODS
|TURN AROUND
|OLDEN YOLK
|VITAL SIGN
|ST
|THE LIMIÑANAS
|LE PREMIER JOUR
|SHADOW PEOPLE
|GHOSTFACE KILLAH & APOLL BROWN
|RISE OF THE GHISTFACE
|THE BROWN TAPE
|CALIBRO 35
|PRAGMA
|DECADE
|CAR SEAT HEADREST
|MY BOY
|TWIN FATAISY
|FACS
|SKYLARKING
|NEGATIVE HOUSES
|SCALLOPS HOTEL
|WHERE ARE EWE
|SOVEREIGN NOSE OF (Y)OUR ARROGANT FACE
|JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE
|LABYRINTHS
|ESPACES TIMBRES
|KAVIAR SPECIAL
|THE DRAUGR
|VORTEX
|Mr YOLK
|BEES
|SELF PORTRAIT
|A PLACE TO BURY STRANGERS
|NEVER COMING HOME
|PINNED
MARDI 06 FEVRIER 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|WATER FROM YOUR EYES
|LET IT RING
|ALL A DANCE
|SHOPPING
|ASKING FOR A FRIEND
|THE OFFICIAL BODY
|MOON GOGO
|THE START
|JOY
|TRIPTIDES
|PHASE
|AFTER GLOW
|SINGAPORE SLING
|SCUM SCUM SCUM
|SONGS ABOUT NOHING
|CIRCA TAPES
|SLS
|LOVE & DENOM
|SHAME
|CONCRETE
|SONGS OF PRAISE
|WOLF MOUNTAINS
|STOMP
|SUPERHEAVY
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|SPECIAL NIGHT
|SPECIAL NIGHT
|WOLF MOUNTAINS
|SUMMER’S GONE PTII
|SUPERHEAVY
|OCS
|THE REMOTE VIEWER
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|KAVIAR SPECIAL
|CANNIBAL PLANET
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
LUNDI 05 FEVRIER 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|Mr YOLK
|STAR LIGHT HEAD LIGHT
|SELF PORTRAIT
|THE JAMES HUNTER SIX
|I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU
|WHATEVER IT TAKES
|MATTIEL
|READY TO THINK
|MATTIEL LP
|MARLIN’S DREAMING
|ALRIGHT
|LIZARD TEARS
|MUJERES
|SIEMPRE ETERNO
|UN SENTIMENTO IMPORTANTE
|SUNFLOWERS
|THE SIREN
|CASTLE SPELL
|THEODORE NEMY
|COME BACK
|WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK VOL2 1972-77
|ATTARAZAT ADDAHABIA
|UNKNOWN
|AN ECLECTIC SELECTION OF MUSIC FROM THE ARAB WORLD
|HO99O9
|THE DOPE DEALERZ
|BONES
|SEAN PAUL WAS NEVER THERE TO GIMME THE LIGHT
|NO REDEEMING QUALITIES
|HORD
|ELEVEN
|FUTURES
|THE NUMBER ONES
|LIE TO ME
|ANOTHER SIDE OF THE NUMBER ONES
|WATER FROM YOUR EYES
|ALL A DANCE
|ALL A DANCE