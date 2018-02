Playlist & itw 05/02/18 au 08/01/18

GROUPE TITRE ALBUM

Mr YOLK STAR LIGHT HEAD LIGHT SELF PORTRAIT

THE JAMES HUNTER SIX I DON’T WANNA BE WITHOUT YOU WHATEVER IT TAKES

MATTIEL READY TO THINK MATTIEL LP

MARLIN’S DREAMING ALRIGHT LIZARD TEARS

MUJERES SIEMPRE ETERNO UN SENTIMENTO IMPORTANTE

SUNFLOWERS THE SIREN CASTLE SPELL

THEODORE NEMY COME BACK WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK VOL2 1972-77

ATTARAZAT ADDAHABIA UNKNOWN AN ECLECTIC SELECTION OF MUSIC FROM THE ARAB WORLD

HO99O9 THE DOPE DEALERZ

BONES SEAN PAUL WAS NEVER THERE TO GIMME THE LIGHT NO REDEEMING QUALITIES

HORD ELEVEN FUTURES

THE NUMBER ONES LIE TO ME ANOTHER SIDE OF THE NUMBER ONES