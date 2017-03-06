Playlist & itw 06/03/17 au 10/03/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film
VENDREDI 10 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LAS ROSAS
|Mr WRONG
|EVERYONE GET EXACTLY WHAT THEY WANT
|JOHN ANDREWS AND THE YAWNS
|DRIVERS
|BAD POSTURE
|SEBASTIEN CHENUT
|BOARDS OF DESIRE
|MOTOR OF LOVE
|IL EST VILAINE
|SURF RIDER
|LA TERRE TREMBLE
|FESTINA LENTE
|FAUX BOURDON
|DUNGEN
|TROLLKARLEN OCH FAGELDRÄKTEN
|HÄXAN
|CANNIBALE
|NO MERCY FOR LOVE
|NO MERCY FOR LOVE
|PVT
|SPIRIT OF THE PLAINS
|NEW SPIRIT
|H-BURNS
|KID WE OWN THE SUMMER
|KID WE OWN THE SUMMER
|FROTH
|CONTACT
|OUTSIDE (BRIEFLY)
|DOLLKRAUT
|RED GIRL
|HOLY GHOST PEOPLE
|FAIRE
|SISI
|LE TAMALE
|ONZE ONZE
|DISTANCE
|YELLOW
JEUDI 09 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE MAN FROM MANAGRA
|SAVIOURS OF THIS WORLD
|HALF A CENTURY SUN
|Mr ELEVATOR AND THE BRAIN HOTEL
|WHEN THE MORNING GREETS YOU A SMILE
|WHEN THE MORNING GREETS YOU A SMILE
|JONNY TEARDROP
|GLUEY WORLD
|NO PROBLEMO
|DUNGEN
|ACHMED OCH PERI BANU
|HÄXAN
|CANNIBALE
|HIDDEN WEALTH
|NO MERCY FOR LOVE
|BLIND BUTCHER
|KÛSSE MICH, SONST KÛSS ICH DICH
|ALAWALAWA
|BLANK MASS
|SILENT TREATMENT
|WORLD EATER
|MELISSA KASSAB
|NADIA
|DOG
|JOHN ANDREWS AND THE YAWNS
|RELAX
|BAD POSTURE
|LUSINE
|CANOPY
|SENSORIMOTOR
|POWELL
|FUCK YOU OSCAR
|SPORT
|BILLY CHANGER
|SHE’S GOOG TO GO
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
MERCREDI 08 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|WOODS
|LOVE IS LOVE
|LOVE IS LOVE
|FEDERALE
|CHANGO
|ALL THE COLORS OF THE DARK
|THE LEMON TWIGS
|AS LONG AS WE’RE TOGETHER
|DO HOLLYWOOD
|ULRIKA SPACEK
|MIMI PRETEND
|MODERN ENGLISH DECORATION
|SWEAT LIKE AN APE !
|SMOKE
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|JONNY TEARDROP
|SECRET DEATH
|NO PROBLEMO
|CACHETTE A BRANLETTE TROPICAL BADNESS
|DISCO & TROPICAL WAVE
|JUNIORE
|PANIQUE
|OUH LA LA
|GRANDADDY
|I DON’T WANNA LIVE HERE ANYMORE
|LAST PLACE
|VESSELS
|RED SEX
|PUNISH, HONEY
|CANNIBALE
|DIABOLIC FRANK
|NO MERCY FOR LOVE
|BEACH HOUSE
|10:37
|DEPRESSION CHERRY
|PETIT FANTOME
|PARTONS
|YALLAH
|SLEAFORD MODS
|I FEEL SO WRONG
|ENGLISH TAPAS
MARDI 07 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JUNIORE
|UN TWIST
|OUH LA LA
|ANNA
|TWIN
|MAY
|PVT
|SPIRIT OF THE PLAINS
|NEW SPIRIT
|SASCHA FUNKE
|BARKAS
|IFA
|SLEAFORD MODS
|MOPTOP
|ENGLISH TAPAS
|BLIND BUTCHER
|ALAWALAWA
|ALAWALAWA
|FOG LAKE
|ROSWELL
|DRAGON CHASER
|BALLADUR
|OCCHIALI DA SOLE
|SUPERBRAVO
|CANNIBALE
|MAMA
|NO MERCY FOR LOVE
|MEAT WAVE
|THE INCESSANT
|THE INCESSANT
|NIGHT RIDERS
|VOLTE-FACE
|META
|INVADERS
|THE HAPPY WORKER
|CARNIVAL OF SOUNDS
LUNDI 06 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TIM PRESLEY
|THE WINK
|THE WINK
|MOUNTAIN BIKE
|GOOD FOR NOTHING
|TOO SORRY AND ANY SORROW
|SINGAPOURE SLING
|KILL KILL KILL
|SONGS ABOUT NOTHING
|DOLLKRAUT
|OBLIVIAN
|HOLY GHOST PEOPLE
|GRANDADDY
|THE BOAT IS IN THE BARN
|LAST PLACE
|WILLIAM Z VILLAIN
|HER SONG
|ST
|SHADOW BAND
|ENDLESS NIGHT
|WILDERNESS OF LOVE
|SLEAFORD MODS
|CUDDLY
|ENGLISH TAPAS
|HMLTD
|IS THIS WHAT YOU WANTED
|LOS TONES
|THE DOOR
|WHAT HAPPENED
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|SLEEP DRIFTER
|FLYING MICROTONAL BANANA
|CANNIBALE
|HIDDEN WEALTH
|NO MERCY FOR LOVE
|CAMERON BUTLER
|AWAY (FLY)
|OUT THE ASHES