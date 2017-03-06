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Playlist & itw 06/03/17 au 10/03/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film

VENDREDI 10 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
LAS ROSAS Mr WRONG EVERYONE GET EXACTLY WHAT THEY WANT
JOHN ANDREWS AND THE YAWNS DRIVERS BAD POSTURE
SEBASTIEN CHENUT BOARDS OF DESIRE MOTOR OF LOVE
IL EST VILAINE SURF RIDER
LA TERRE TREMBLE FESTINA LENTE FAUX BOURDON
DUNGEN TROLLKARLEN OCH FAGELDRÄKTEN HÄXAN
CANNIBALE NO MERCY FOR LOVE NO MERCY FOR LOVE
PVT SPIRIT OF THE PLAINS NEW SPIRIT
H-BURNS KID WE OWN THE SUMMER KID WE OWN THE SUMMER
FROTH CONTACT OUTSIDE (BRIEFLY)
DOLLKRAUT RED GIRL HOLY GHOST PEOPLE
FAIRE SISI LE TAMALE
ONZE ONZE DISTANCE YELLOW

JEUDI 09 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
THE MAN FROM MANAGRA SAVIOURS OF THIS WORLD HALF A CENTURY SUN
Mr ELEVATOR AND THE BRAIN HOTEL WHEN THE MORNING GREETS YOU A SMILE WHEN THE MORNING GREETS YOU A SMILE
JONNY TEARDROP GLUEY WORLD NO PROBLEMO
DUNGEN ACHMED OCH PERI BANU HÄXAN
CANNIBALE HIDDEN WEALTH NO MERCY FOR LOVE
BLIND BUTCHER KÛSSE MICH, SONST KÛSS ICH DICH ALAWALAWA
BLANK MASS SILENT TREATMENT WORLD EATER
MELISSA KASSAB NADIA DOG
JOHN ANDREWS AND THE YAWNS RELAX BAD POSTURE
LUSINE CANOPY SENSORIMOTOR
POWELL FUCK YOU OSCAR SPORT
BILLY CHANGER SHE’S GOOG TO GO LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE

MERCREDI 08 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
WOODS LOVE IS LOVE LOVE IS LOVE
FEDERALE CHANGO ALL THE COLORS OF THE DARK
THE LEMON TWIGS AS LONG AS WE’RE TOGETHER DO HOLLYWOOD
ULRIKA SPACEK MIMI PRETEND MODERN ENGLISH DECORATION
SWEAT LIKE AN APE ! SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS
JONNY TEARDROP SECRET DEATH NO PROBLEMO
CACHETTE A BRANLETTE TROPICAL BADNESS DISCO & TROPICAL WAVE
JUNIORE PANIQUE OUH LA LA
GRANDADDY I DON’T WANNA LIVE HERE ANYMORE LAST PLACE
VESSELS RED SEX PUNISH, HONEY
CANNIBALE DIABOLIC FRANK NO MERCY FOR LOVE
BEACH HOUSE 10:37 DEPRESSION CHERRY
PETIT FANTOME PARTONS YALLAH
SLEAFORD MODS I FEEL SO WRONG ENGLISH TAPAS

MARDI 07 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
JUNIORE UN TWIST OUH LA LA
ANNA TWIN MAY
PVT SPIRIT OF THE PLAINS NEW SPIRIT
SASCHA FUNKE BARKAS IFA
SLEAFORD MODS MOPTOP ENGLISH TAPAS
BLIND BUTCHER ALAWALAWA ALAWALAWA
FOG LAKE ROSWELL DRAGON CHASER
BALLADUR OCCHIALI DA SOLE SUPERBRAVO
CANNIBALE MAMA NO MERCY FOR LOVE
MEAT WAVE THE INCESSANT THE INCESSANT
NIGHT RIDERS VOLTE-FACE META
INVADERS THE HAPPY WORKER CARNIVAL OF SOUNDS

LUNDI 06 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
TIM PRESLEY THE WINK THE WINK
MOUNTAIN BIKE GOOD FOR NOTHING TOO SORRY AND ANY SORROW
SINGAPOURE SLING KILL KILL KILL SONGS ABOUT NOTHING
DOLLKRAUT OBLIVIAN HOLY GHOST PEOPLE
GRANDADDY THE BOAT IS IN THE BARN LAST PLACE
WILLIAM Z VILLAIN HER SONG ST
SHADOW BAND ENDLESS NIGHT WILDERNESS OF LOVE
SLEAFORD MODS CUDDLY ENGLISH TAPAS
HMLTD IS THIS WHAT YOU WANTED
LOS TONES THE DOOR WHAT HAPPENED
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD SLEEP DRIFTER FLYING MICROTONAL BANANA
CANNIBALE HIDDEN WEALTH NO MERCY FOR LOVE
CAMERON BUTLER AWAY (FLY) OUT THE ASHES
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