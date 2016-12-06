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Playlist & itw 06/12/16 au 08/12/16

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, filmX

JEUDI 08 DECEMBRE 2016

GROUPE TITRE ALBUM
H-BURNS NAKED KID WE OWN THE SUMMER
TIM PRESLEY CLUE THE WINK
JAY DANIEL PARADISE VALLEY BROKEN KNOWZ
POWELL FRANKIE SPORT
JULIEN GASC FAIT DIVERS KISS ME YOU FOOL
THEE OH SEES THE POEM AN ODD ENTRANCE
THE BLIND SHAKE APOSTLE ISLAND CELEBRATE YOUR WORTH
NOYADES BEAR RIDER GO FAST
ALGIERS CLAUDETTE ST
FAI BABA NOBODY BUT YOU SAD AND HORNY
A$AP MOB NASTY ’S WORLD COZY TAPES VOL1
AESOP ROCK & HOMEBOY SANDMAN MUD LICE TWO : STILL BUGGIN’
THE FRIGHTNRS WHAT HAVE I DONE NOTHING MORE TO SAY

MERCREDI 07 DECEMBRE 2016

GROUPE TITRE ALBUM
BALLADUR AKU SUPER BRAVO
MYKKI BLANCO ROCK AND ROLL DOUGH MYKKI
MOON GOGO TIME INTERNATIONAL
LEE FIELD AND THE EXPRESSIONS SPECIAL NIGHT SPECIAL NIGHT
BUVETTE SMOKE MACHINE CONTROL/SMC ELASTICITY
MR. OIZO FREEZING OUT ALL WET
DEAD HORSE ONE SEZASON OF MIST SEASON OF MIST
69 SHADOWS AND RIFLE HEROIC
DANNY BROWN PNEUMONIA ATROCITY EXHIBITION
A TRIBE CALLED QUEST WHATEVA WILL BE WE GOT IT FROM HERE…THANK YOU 4 YOUR SERVICE
THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE DON’T GET LOST THIRD WORLD PYRAMID
SOFT KILL LOST CHOKE
ANGEL OLSEN HEART SHAPED FACE MY WOMAN
DOUG TUTLE FALLING TO BELIEVE IT CALLS ON ME
JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL
CIVIL CIVIC THE SHIFT THE TEST

MARDI 06 DECEMBRE 2016

GROUPE TITRE ALBUM
ANNA PAVEMENT MAY
GLORIA THE HIGHLIGHT IN EXCELSIS
FAI BABA CAN’ GET OVER YOU SAD AND HORNY
THE OH SEES YOU WILL FIND IT HERE AN ODD ENTRANCE
CHILDISH GAMBINO ME AND YOUR MAMA AWAKEN MY LOVE
DEAD HORSE ONE DISCONNECTED SEASON OF MIST
TYVEK ORIGIN OF WHAT ORIGIN OF WHAT
JULIEN GASC L’ÉTÉ ANGLAIS KISS ME YOU FOOL
BALLADUR AKU SUPERBRAVO
MONSIEUR CRANE LE TEMPS ST
NOT WAVING BELIEVE ANIMALS
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