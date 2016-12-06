Playlist & itw 06/12/16 au 08/12/16
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, filmX
JEUDI 08 DECEMBRE 2016
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|H-BURNS
|NAKED
|KID WE OWN THE SUMMER
|TIM PRESLEY
|CLUE
|THE WINK
|JAY DANIEL
|PARADISE VALLEY
|BROKEN KNOWZ
|POWELL
|FRANKIE
|SPORT
|JULIEN GASC
|FAIT DIVERS
|KISS ME YOU FOOL
|THEE OH SEES
|THE POEM
|AN ODD ENTRANCE
|THE BLIND SHAKE
|APOSTLE ISLAND
|CELEBRATE YOUR WORTH
|NOYADES
|BEAR RIDER
|GO FAST
|ALGIERS
|CLAUDETTE
|ST
|FAI BABA
|NOBODY BUT YOU
|SAD AND HORNY
|A$AP MOB
|NASTY ’S WORLD
|COZY TAPES VOL1
|AESOP ROCK & HOMEBOY SANDMAN
|MUD
|LICE TWO : STILL BUGGIN’
|THE FRIGHTNRS
|WHAT HAVE I DONE
|NOTHING MORE TO SAY
MERCREDI 07 DECEMBRE 2016
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BALLADUR
|AKU
|SUPER BRAVO
|MYKKI BLANCO
|ROCK AND ROLL DOUGH
|MYKKI
|MOON GOGO
|TIME
|INTERNATIONAL
|LEE FIELD AND THE EXPRESSIONS
|SPECIAL NIGHT
|SPECIAL NIGHT
|BUVETTE
|SMOKE MACHINE CONTROL/SMC
|ELASTICITY
|MR. OIZO
|FREEZING OUT
|ALL WET
|DEAD HORSE ONE
|SEZASON OF MIST
|SEASON OF MIST
|69
|SHADOWS AND RIFLE
|HEROIC
|DANNY BROWN
|PNEUMONIA
|ATROCITY EXHIBITION
|A TRIBE CALLED QUEST
|WHATEVA WILL BE
|WE GOT IT FROM HERE…THANK YOU 4 YOUR SERVICE
|THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE
|DON’T GET LOST
|THIRD WORLD PYRAMID
|SOFT KILL
|LOST
|CHOKE
|ANGEL OLSEN
|HEART SHAPED FACE
|MY WOMAN
|DOUG TUTLE
|FALLING TO BELIEVE
|IT CALLS ON ME
|JULIEN GASC
|LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
|CIVIL CIVIC
|THE SHIFT
|THE TEST
MARDI 06 DECEMBRE 2016
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ANNA
|PAVEMENT
|MAY
|GLORIA
|THE HIGHLIGHT
|IN EXCELSIS
|FAI BABA
|CAN’ GET OVER YOU
|SAD AND HORNY
|THE OH SEES
|YOU WILL FIND IT HERE
|AN ODD ENTRANCE
|CHILDISH GAMBINO
|ME AND YOUR MAMA
|AWAKEN MY LOVE
|DEAD HORSE ONE
|DISCONNECTED
|SEASON OF MIST
|TYVEK
|ORIGIN OF WHAT
|ORIGIN OF WHAT
|JULIEN GASC
|L’ÉTÉ ANGLAIS
|KISS ME YOU FOOL
|BALLADUR
|AKU
|SUPERBRAVO
|MONSIEUR CRANE
|LE TEMPS
|ST
|NOT WAVING
|BELIEVE
|ANIMALS