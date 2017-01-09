Playlist & itw 09/01/17 au 13/01/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film
LUNDI 09 JANVIER
|GROUPE
|VIDEODROME
|PILLS
|VIDEODRAME
|NOYADES
|BEAR RIDER
|GO FAST
|L’AN 2000
|NONSENSE
|ILLUSIONS
|FRUSTRATION
|MOTHER EARTH IN RAGS
|EMPIRES OF SHAMES
|THE PROPER ORNAMENTS
|MEMORIES
|FOXHOLE
|FOXYGEN
|FOLLOW THE LEADER
|HANG
|REINIER
|BUMPING ON EAST COAST TAPE DECK
|VIBERATIONS
|AESOP ROCK & HOMEBOY SANDMAN
|OATMEAL COOKIES
|LICE TWO : STILL BUGGIN’
|JAY DANIEL
|1001 NIGHTS
|BROKEN KNOWZ
|THEODORE NEMY AND HIS BAND
|COME BACK
|WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK 1972-77
|COCAINE JESUS
|DEATH IS THE THING OF THE PAST
|WE’RE WORRIED ABOUT YOU
|CARLA DAL FORNO
|WHAT YOU GONNA DO NOW ?
|YOU KNOW WHAT IT’S LIKE
|FEDERALE
|SHITKICKER
|ALL THE COLORS OF THE DARK