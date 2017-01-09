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Playlist & itw 09/01/17 au 13/01/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film

LUNDI 09 JANVIER

GROUPE
VIDEODROME PILLS VIDEODRAME
NOYADES BEAR RIDER GO FAST
L’AN 2000 NONSENSE ILLUSIONS
FRUSTRATION MOTHER EARTH IN RAGS EMPIRES OF SHAMES
THE PROPER ORNAMENTS MEMORIES FOXHOLE
FOXYGEN FOLLOW THE LEADER HANG
REINIER BUMPING ON EAST COAST TAPE DECK VIBERATIONS
AESOP ROCK & HOMEBOY SANDMAN OATMEAL COOKIES LICE TWO : STILL BUGGIN’
JAY DANIEL 1001 NIGHTS BROKEN KNOWZ
THEODORE NEMY AND HIS BAND COME BACK WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK 1972-77
COCAINE JESUS DEATH IS THE THING OF THE PAST WE’RE WORRIED ABOUT YOU
CARLA DAL FORNO WHAT YOU GONNA DO NOW ? YOU KNOW WHAT IT’S LIKE
FEDERALE SHITKICKER ALL THE COLORS OF THE DARK
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