Playlist & itw 10/04/17 au 14/04/17

LUNDI 10 AVRIL 2017

GROUPE | TITRE | ALBUM |

LAS ROSAS | BLACK CHERRY | EVERYONE GET EXACTLY WHAT THEY WANT |

RAYS | ATTIC | ST |

CHEVEU | JE PENCHE | DAHKLA SAHARA SESSION |

CABRET CONTEMPORAIN | CHILI | SATELLITE |

REPUBLIK | FAR OUT SIGHT | EXOTICA |

JAKE XERXES FUSSEL | FURNITURE MAN | WHAT IN THE NATURAL WORLD |

KEVIN MORBY | I ONLY HAVE EYES FOR YOU | |

WOODS | LOVE IS LOVE | LOVE IS LOVE |

JOEY BADA$$ | ROCKABYE BABY (FT SCHOOLBOY Q) | ALL AMERIKKAN BADA$$ |

VEX RUFFIN | 0,125 | CONVEYOR |

NATHAN FAKE | SMALL CITY LIGHTS | PROVIDENCE |