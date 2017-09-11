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Playlist & itw 11/09/17 au 15/09/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
LE GROTTO DON’T TELL ME YOUR HOROSCOP BUMP THE LAMP
KIM GRAY PEROXIDE BLONDES COMPULSION
GABE KNOX ESPERENTO EP-B
ZOMBIE ZOMBIE LIVITY LIVITY
PEARL AND THE OYSTERS VITAMIN D ST
GHOSTPOET MANY MOODS AT MIDNIGHT DARK DAYS+CANAPE
APOLLO BROWN AND PLANET ASIA THE AURA ANCHOVIES
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS SPECIAL NIGHT SPECIAL NIGHT
MARIETTA LA CARTE LA PASSAGERE
BABY JESUS HOLD MY HAND TAKE OUR SONS AWAY
TOM BROSSEAU TODAY IS A BRIGHT NEW DAY TREASURES UNTOLD
ARIEL PINK BUBBLEGUM DREAMS DEDICATED TO BOBBY JAMESON
THE JOHN PAULS OH SHIT ! FORGET TO REMEMBER TO FORGET
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT…ON IS THE PARTY
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JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
KING KRULE DUM SURFER THE OOZ
THE BABE RAINBOW SUNFLOWER SUTRA ST
THE SURFING MAGAZINES ONE OF THESE DAYS ST
FLAMINGODS BHIMA KEWALI
THE MOONLANDINGZ THIS CITIES UNDONE INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
EL MICHELS AFFAIR IRON MAIDEN EP
THE BLAZE VELLUTO COLECTION MATHILDA WEATHERMAN
LES MARQUISES VALLEES CLOSES A NIGHT OF COLLAPSES
BALLADUR TU MENS SUPER BRAVO
HO99O9 HYDROLICS UNITED STATE OF HORROR
LOS TONES SINKIN IN WHAT HAPPEN
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
TERRY GIVE UP THE CROWN REMEMBER TERRY
TEENANGER IT WORKS WITH MY BODY TEENANGER
SLEAFORD MODS B.H.S ENGLISH TAPAS
GABE KNOX DAS AUTO EP-B
KING GIZZARD AND MILD HIGH CLUB THE SPIDER SKETCHES OF BRUNSWICK
ALI DANIEL A PEINE DEFIGUREE ET SES AMI.E.S
MICHAEL NAU DONE WONDER SOME TWIST
THE SURFING MAGAZINES PEEPING DOM ST
TOM BROSSEAU YOU WIN AGAIN TREASURES UNTOLD
LITTLE BARRIE COPTER DEATH EXPRESS
ARIEL PINK DEDICATED TO BONNY JAMESON DEDICATED TO BOBBY JAMESON
BLIND DELON EDOUARD ST
DMITRY EVGRAFOV COMPREHENSION OF LIGHT ST
PAT THOMAS EYE COLO COMING HOME
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MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
BAXTER DURY MIAMI PRINCE OF TEARS
LCD SOUNDSYSTEM CHANGE YR MIND AMERICAN DREAM
ALLAH LAS THE EARTH WON’T HOLD ME COVERS#1
EL GOODO IT MAKES ME WONDER BY ORDER OF THE MOOSE
THE FRIGHTNRS LOOKIN’ FOR MY LOVE MORE TO SAY
ACTION BRONSON CHAIRMAN’S INTENT BLUE CHIP 7000
LITTLE BARRIE BETTER CAUL SAUL ST
L.A WITCH BRIAN ST
PETER KERNEL AND THEIR WICKED ORCHESTRA SUPERNATURALS EMPERORS ST
COLLEEN SEPARATING A FLAME MY LOVE, A FREQUENCY

KAREN GWYER WHY DOES YOUR FATHER LOOK SO NERVOUS REMBO

CARLA DAL FORNO THE GARDEN THE GARDEN
BBOYS FEAR IT DADA
SPECTRES WELCOMING THE FLOWERS ONDITION
RAYS DROP DEAD ST
CORRIDOR UN LONG CANAL SUPERMERCADO
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LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
CIRCA TAPES CORRAVO LOVE AND VENOM
APOLLO BROWN AND PLANET ASIA THE AURA ANCHOVIES
GHOSTPOET END TIME DARK DAYS+CANAPE
JOEY AGRESTA I WANT TO LIVE AGAIN LET’S NOT TALK ABOUT MUSIC
THE SURFING MAGAZINES VOICCES CARRY THROUGH THE MIST ST
TOM BROSSEAU DREAMING WITH TEARS IN MY EYES TREASURES UNTOLD
CASEY PURGER MA PEINE LIBEREZ LA BÊTE
KAREN GWYER WHY IS THERE A LONG LINE IN FRONT OF THE FACTORY REMBO
KING GIZZARD AND MILD HIGH CLUB TEZETA SKETCHES OF BRUNSWICK
ARIEL PINK FEELS LIKE HEAVEN DEDICATED TO BOBBY JAMESON
THE MEMORIES JESSICA JEANS ROYAL UNITED SONG SERVICE
ZOMBIE ZOMBIE LIVITY LIVITY
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