Playlist & itw 11/09/17 au 15/09/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LE GROTTO
|DON’T TELL ME YOUR HOROSCOP
|BUMP THE LAMP
|KIM GRAY
|PEROXIDE BLONDES
|COMPULSION
|GABE KNOX
|ESPERENTO
|EP-B
|ZOMBIE ZOMBIE
|LIVITY
|LIVITY
|PEARL AND THE OYSTERS
|VITAMIN D
|ST
|GHOSTPOET
|MANY MOODS AT MIDNIGHT
|DARK DAYS+CANAPE
|APOLLO BROWN AND PLANET ASIA
|THE AURA
|ANCHOVIES
|LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
|SPECIAL NIGHT
|SPECIAL NIGHT
|MARIETTA
|LA CARTE
|LA PASSAGERE
|BABY JESUS
|HOLD MY HAND
|TAKE OUR SONS AWAY
|TOM BROSSEAU
|TODAY IS A BRIGHT NEW DAY
|TREASURES UNTOLD
|ARIEL PINK
|BUBBLEGUM DREAMS
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|THE JOHN PAULS
|OH SHIT !
|FORGET TO REMEMBER TO FORGET
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT…ON IS THE PARTY
JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KING KRULE
|DUM SURFER
|THE OOZ
|THE BABE RAINBOW
|SUNFLOWER SUTRA
|ST
|THE SURFING MAGAZINES
|ONE OF THESE DAYS
|ST
|FLAMINGODS
|BHIMA
|KEWALI
|THE MOONLANDINGZ
|THIS CITIES UNDONE
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|EL MICHELS AFFAIR
|IRON MAIDEN
|EP
|THE BLAZE VELLUTO COLECTION
|MATHILDA
|WEATHERMAN
|LES MARQUISES
|VALLEES CLOSES
|A NIGHT OF COLLAPSES
|BALLADUR
|TU MENS
|SUPER BRAVO
|HO99O9
|HYDROLICS
|UNITED STATE OF HORROR
|LOS TONES
|SINKIN IN
|WHAT HAPPEN
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TERRY
|GIVE UP THE CROWN
|REMEMBER TERRY
|TEENANGER
|IT WORKS WITH MY BODY
|TEENANGER
|SLEAFORD MODS
|B.H.S
|ENGLISH TAPAS
|GABE KNOX
|DAS AUTO
|EP-B
|KING GIZZARD AND MILD HIGH CLUB
|THE SPIDER
|SKETCHES OF BRUNSWICK
|ALI DANIEL
|A PEINE DEFIGUREE
|ET SES AMI.E.S
|MICHAEL NAU
|DONE WONDER
|SOME TWIST
|THE SURFING MAGAZINES
|PEEPING DOM
|ST
|TOM BROSSEAU
|YOU WIN AGAIN
|TREASURES UNTOLD
|LITTLE BARRIE
|COPTER
|DEATH EXPRESS
|ARIEL PINK
|DEDICATED TO BONNY JAMESON
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|BLIND DELON
|EDOUARD
|ST
|DMITRY EVGRAFOV
|COMPREHENSION OF LIGHT
|ST
|PAT THOMAS
|EYE COLO
|COMING HOME
MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|BAXTER DURY
|MIAMI
|PRINCE OF TEARS
|LCD SOUNDSYSTEM
|CHANGE YR MIND
|AMERICAN DREAM
|ALLAH LAS
|THE EARTH WON’T HOLD ME
|COVERS#1
|EL GOODO
|IT MAKES ME WONDER
|BY ORDER OF THE MOOSE
|THE FRIGHTNRS
|LOOKIN’ FOR MY LOVE
|MORE TO SAY
|ACTION BRONSON
|CHAIRMAN’S INTENT
|BLUE CHIP 7000
|LITTLE BARRIE
|BETTER CAUL SAUL
|ST
|L.A WITCH
|BRIAN
|ST
|PETER KERNEL AND THEIR WICKED ORCHESTRA
|SUPERNATURALS EMPERORS
|ST
|COLLEEN
|SEPARATING
|A FLAME MY LOVE, A FREQUENCY
KAREN GWYER WHY DOES YOUR FATHER LOOK SO NERVOUS REMBO
|CARLA DAL FORNO
|THE GARDEN
|THE GARDEN
|BBOYS
|FEAR IT
|DADA
|SPECTRES
|WELCOMING THE FLOWERS
|ONDITION
|RAYS
|DROP DEAD
|ST
|CORRIDOR
|UN LONG CANAL
|SUPERMERCADO
LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CIRCA TAPES
|CORRAVO
|LOVE AND VENOM
|APOLLO BROWN AND PLANET ASIA
|THE AURA
|ANCHOVIES
|GHOSTPOET
|END TIME
|DARK DAYS+CANAPE
|JOEY AGRESTA
|I WANT TO LIVE AGAIN
|LET’S NOT TALK ABOUT MUSIC
|THE SURFING MAGAZINES
|VOICCES CARRY THROUGH THE MIST
|ST
|TOM BROSSEAU
|DREAMING WITH TEARS IN MY EYES
|TREASURES UNTOLD
|CASEY
|PURGER MA PEINE
|LIBEREZ LA BÊTE
|KAREN GWYER
|WHY IS THERE A LONG LINE IN FRONT OF THE FACTORY
|REMBO
|KING GIZZARD AND MILD HIGH CLUB
|TEZETA
|SKETCHES OF BRUNSWICK
|ARIEL PINK
|FEELS LIKE HEAVEN
|DEDICATED TO BOBBY JAMESON
|THE MEMORIES
|JESSICA JEANS
|ROYAL UNITED SONG SERVICE
|ZOMBIE ZOMBIE
|LIVITY
|LIVITY