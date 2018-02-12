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Playlist & itw 12/02/18 au 16/02/18

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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VENDREDI 16 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
NILS FRAHM KALEIDOSCOPE ALL MELODY
PROFLIGATE A CIRCLE OF SOMEWHERE ELSE
THE JAMES HUNTER SIX WHATEVER IT TAKES WHATEVER IT TAKES
CALIBRO 35 ARCHIZOOM DECADE
SANTOROS WHISPER BAD HABITS
SHANNON AND THE CLAMS BACKSTREETS ONION
COTILLON I LIKE PEOPLE THE AFTERNOONS
ZOMBIE ZOMBIE LIVITY LIVITY
CAR SEAT HEADREST CUTE THING THE HOOD
MEAT WAVE TO BE SWAYED THE INCESSANT
DUCK DUCK GREY DUCK BEL OISEAU TRAFFIC JAM
SELOMON SHIBESHI ENDIET ZEN SOUL FULLED STOMPERS FROM 1960’S-70’S ETHIOPIA
MAUSKAUVIC DANCE BAND ANALOG FRUIT
WAX CHATTELS STAY DISAPPOINTED EP
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JEUDI 15 FEVRIER 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
AMEN DUNES BLUE ROSE FREEDOM
BEACH HOUSE LEMON GLOW
EZRA FURMAN GOD LIFTS UP THE LOWLY TRANSANGELIC EXODUS
DRINKS REAL OUTSIDE HIPPO LITE
TILAHUN GESSESSE AYKEDASHIM LIBE SOUL FULLED STOMPERS FROM 1960’S-70’S ETHIOPIA
FRANCIS BEBEY SANZA TRISTESSE PSYCHEDELIC SANZA 1982-1984
TH DA FREAK BIENVENIDOS AT SATORI PARK THE HOOD
PRETTIST EYES DON’T CALL POOLS
WATER FROM YOUR EYES ALL A DANCE ALL A DANCE
DUCK DUCK GREY DUCK FACE OF LOVE TRAFFIC JAM
HOLY MOTORS SILENTLY SLOW SUNDOWN
PROFLIGATE LOSE A TITLE SOMEWHERE ELSE
COTILLON FANG THE AFTERNOONS
TRACY BRYANT FOREVER CERTAIN A PLACE FOR NOTHING IN ITS PLACE
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MERCREDI 14 FEVRIER

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GROUPE TITRE ALBUM
CAMERON BUTLER GET RIGHT PINK NIRVANA
VEX RUFFIN THE CALLING CONVEYOR
DEAD MEADOW KEEP YOUR HEAD THE NOTHING THEY NEED
FACS SKYLARKING NEGATIVE HOUSES
HOLY MOTORS I WILL TRY SLOW SUNDOWN
SHANNON AND THE CLAMS THE BOY ONION
BETON DIRECTIONS FT WEVIE STONDER KEEP BREATHIN
JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE LABYRINTHS ESPACES TIMBRES
WOLF MOUNTAINS STOMP SUPERHEAVY
A PLACE TO BURY STRANGERS WE’VE COME SO FAR TRANSFIXIATION
TOTAL CONTROL LUXURY VACUUM LAUGHING AT THE SYSTEM
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MARDI 13 FEVRIER

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GROUPE TITRE ALBUM
PETER KERNEL AND THE WICKED ORCHESTRA AGAIN, WE’RE NOT GONNA BE THE SAME AGAIN ST
MOON GOGO CHULGANG JOY
SAZ’ISO TANA AT LEAST WAVE YOUR HANDKERCHIEF AT ME
ALESSANDRO CORTINI PERDERE AVANTI
SUNFLOWERS MONOMANIA CASTLE SPELL
MATTIEL SALTY WORDS MATTIEL LP
YVES BERNARD DERAPAGE ETHYLIQUE L’OREILLE
THE SHIFTERS ALGERIA ST
CHIEMI ERI OTEMO YAN CHIEMI ERI
MYCIAA BETWEEN THE WALLS DE LA VIOLENCE ORDINAIRE
PYE AUDIO CORNER DO YOU HEAR THEM THE SPIRAL
NISANTASHI PRIMARY SCHOOL PAST YESTERDAY EP
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LUNDI 12FEVRIER 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
JPEG MAFIA THUG TEARS VETERAN
PROFLIGATE A CIRCLE OF SOMEWHERE ELSE
CALIBRO 35 SUPER STUDIO ² DECADE
ARTUAN DE LIERRE CODEX PART1 CODEX
MOON GOGO STARR JOY
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
HANNA WILLIAMS AND THE AFFIRMATIOND TAME IN THE WATER LATE NIGHTS & HEARTBREAK
MYCIAA CHAQUE SECONDE COMPTE
L’AN 2000 NONSENSE ILLUSIONS
PIERRE VASSILIU EN VADROUILLE A MONTPELLIER FACE B 1965-1981
CANARI L’AUBE DESAMORCEUR
KAVIAR SPECIAL DEAD END VORTEX
THE SCANERS THE DRIES ST
DUCK DUCK GREY DUCK BEL OISEAU TRAFFIC JAM
VOX LOW NOW WE’RE READY TO SPEND ST
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