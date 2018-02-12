Playlist & itw 12/02/18 au 16/02/18
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 16 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|NILS FRAHM
|KALEIDOSCOPE
|ALL MELODY
|PROFLIGATE
|A CIRCLE OF
|SOMEWHERE ELSE
|THE JAMES HUNTER SIX
|WHATEVER IT TAKES
|WHATEVER IT TAKES
|CALIBRO 35
|ARCHIZOOM
|DECADE
|SANTOROS
|WHISPER
|BAD HABITS
|SHANNON AND THE CLAMS
|BACKSTREETS
|ONION
|COTILLON
|I LIKE PEOPLE
|THE AFTERNOONS
|ZOMBIE ZOMBIE
|LIVITY
|LIVITY
|CAR SEAT HEADREST
|CUTE THING
|THE HOOD
|MEAT WAVE
|TO BE SWAYED
|THE INCESSANT
|DUCK DUCK GREY DUCK
|BEL OISEAU
|TRAFFIC JAM
|SELOMON SHIBESHI
|ENDIET ZEN
|SOUL FULLED STOMPERS FROM 1960’S-70’S ETHIOPIA
|MAUSKAUVIC DANCE BAND
|ANALOG FRUIT
|WAX CHATTELS
|STAY DISAPPOINTED
|EP
JEUDI 15 FEVRIER 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|AMEN DUNES
|BLUE ROSE
|FREEDOM
|BEACH HOUSE
|LEMON GLOW
|EZRA FURMAN
|GOD LIFTS UP THE LOWLY
|TRANSANGELIC EXODUS
|DRINKS
|REAL OUTSIDE
|HIPPO LITE
|TILAHUN GESSESSE
|AYKEDASHIM LIBE
|SOUL FULLED STOMPERS FROM 1960’S-70’S ETHIOPIA
|FRANCIS BEBEY
|SANZA TRISTESSE
|PSYCHEDELIC SANZA 1982-1984
|TH DA FREAK
|BIENVENIDOS AT SATORI PARK
|THE HOOD
|PRETTIST EYES
|DON’T CALL
|POOLS
|WATER FROM YOUR EYES
|ALL A DANCE
|ALL A DANCE
|DUCK DUCK GREY DUCK
|FACE OF LOVE
|TRAFFIC JAM
|HOLY MOTORS
|SILENTLY
|SLOW SUNDOWN
|PROFLIGATE
|LOSE A TITLE
|SOMEWHERE ELSE
|COTILLON
|FANG
|THE AFTERNOONS
|TRACY BRYANT
|FOREVER CERTAIN
|A PLACE FOR NOTHING IN ITS PLACE
MERCREDI 14 FEVRIER
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CAMERON BUTLER
|GET RIGHT
|PINK NIRVANA
|VEX RUFFIN
|THE CALLING
|CONVEYOR
|DEAD MEADOW
|KEEP YOUR HEAD
|THE NOTHING THEY NEED
|FACS
|SKYLARKING
|NEGATIVE HOUSES
|HOLY MOTORS
|I WILL TRY
|SLOW SUNDOWN
|SHANNON AND THE CLAMS
|THE BOY
|ONION
|BETON
|DIRECTIONS FT WEVIE STONDER
|KEEP BREATHIN
|JONATHAN FITOUSSI & CLEMENS HOURRIERE
|LABYRINTHS
|ESPACES TIMBRES
|WOLF MOUNTAINS
|STOMP
|SUPERHEAVY
|A PLACE TO BURY STRANGERS
|WE’VE COME SO FAR
|TRANSFIXIATION
|TOTAL CONTROL
|LUXURY VACUUM
|LAUGHING AT THE SYSTEM
MARDI 13 FEVRIER
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PETER KERNEL AND THE WICKED ORCHESTRA
|AGAIN, WE’RE NOT GONNA BE THE SAME AGAIN
|ST
|MOON GOGO
|CHULGANG
|JOY
|SAZ’ISO
|TANA
|AT LEAST WAVE YOUR HANDKERCHIEF AT ME
|ALESSANDRO CORTINI
|PERDERE
|AVANTI
|SUNFLOWERS
|MONOMANIA
|CASTLE SPELL
|MATTIEL
|SALTY WORDS
|MATTIEL LP
|YVES BERNARD
|DERAPAGE ETHYLIQUE
|L’OREILLE
|THE SHIFTERS
|ALGERIA
|ST
|CHIEMI ERI
|OTEMO YAN
|CHIEMI ERI
|MYCIAA
|BETWEEN THE WALLS
|DE LA VIOLENCE ORDINAIRE
|PYE AUDIO CORNER
|DO YOU HEAR THEM
|THE SPIRAL
|NISANTASHI PRIMARY SCHOOL
|PAST YESTERDAY
|EP
LUNDI 12FEVRIER 2018
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JPEG MAFIA
|THUG TEARS
|VETERAN
|PROFLIGATE
|A CIRCLE OF
|SOMEWHERE ELSE
|CALIBRO 35
|SUPER STUDIO ²
|DECADE
|ARTUAN DE LIERRE
|CODEX PART1
|CODEX
|MOON GOGO
|STARR
|JOY
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|HANNA WILLIAMS AND THE AFFIRMATIOND
|TAME IN THE WATER
|LATE NIGHTS & HEARTBREAK
|MYCIAA
|CHAQUE SECONDE COMPTE
|L’AN 2000
|NONSENSE
|ILLUSIONS
|PIERRE VASSILIU
|EN VADROUILLE A MONTPELLIER
|FACE B 1965-1981
|CANARI
|L’AUBE
|DESAMORCEUR
|KAVIAR SPECIAL
|DEAD END
|VORTEX
|THE SCANERS
|THE DRIES
|ST
|DUCK DUCK GREY DUCK
|BEL OISEAU
|TRAFFIC JAM
|VOX LOW
|NOW WE’RE READY TO SPEND
|ST