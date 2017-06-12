Playlist & itw 12/06/17 au 16/06/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
MERCREDI 14 JUIN 2017
MARDI 13 JUIN 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|ARIEL PINK
|ANOTHER WEEKEND
|ODE TO THE GOAT
|CORRIDOR
|UN LONG CANAL
|SUPERMERCADO
|FUTURE ISLANDS
|BEAUTY ON THE ROAD
|THE FAR FIELD
|MOLLY NILSSON
|THINK PINK
|IMAGINATIONS
|FOREIGN DIPLOMATS
|QUEEN+KING
|PRINCESS FLASH
|THE BABE RAINBOW
|PEACE BLOSSOM BOOGY
|ST
|VACATIONS
|YOUNG
|VIBES & DAYS
|M ROSS PERKINS
|EVER EVER EVER
|ST
|THE COMO MAMAS
|I CAN’T THING HIM ENOUGH
|MOVE UPSTAIRS
|CHRYSTA BELL & DAVID LYNCH
|BACK SEAT
|ESCOBAR
|PARTNER IN CRIME
|BIRD OF PREY
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|ALTERED BEAST IV
|MURDER
|CFM
|VOYEURS
|DICHOTOMY DESATURATED
|LA CANAILLE
|JOUR DE FÊTE
|11081973
LUNDI 12 JUIN 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CIGARETTES AFTER SEX
|K
|ST
|BEACH HOUSE
|CHARIOT
|B SIDES AND RARETIES
|GUNNAR HASLAM
|TRANSDISCIPLINARY
|KALAATSAKIA
|DANNY BROWN
|KOOL AID
|SILICON VALLEY
|EL MICHELS AFFAIR
|WU TANG CLAN AINT NUTHING TA F WIT
|RETURN TO THE 37TH CHAMBER
|PETIT FANTOME
|MA NAISSANCE
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|KEVIN MORBY
|CITY MUSIC
|CITY MUSIC
|ESCOBAR
|BEFORE YOU DIE
|BIRD OF PREY
|RENDEZ VOUS
|EUROSHIMA
|COMPIL AUCARD DE TOURS 2017
|LEA PORCELAIN
|A FARAWAY LAND
|HYMNS TO THE NIGHT
|MARBLED EYE
|FORMER
|EPII
|LAS ROSAS
|Mr WRONG