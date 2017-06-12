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Playlist & itw 12/06/17 au 16/06/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

MERCREDI 14 JUIN 2017

MARDI 13 JUIN 2017

GROUPE TITRE ALBUM
ARIEL PINK ANOTHER WEEKEND ODE TO THE GOAT
CORRIDOR UN LONG CANAL SUPERMERCADO
FUTURE ISLANDS BEAUTY ON THE ROAD THE FAR FIELD
MOLLY NILSSON THINK PINK IMAGINATIONS
FOREIGN DIPLOMATS QUEEN+KING PRINCESS FLASH
THE BABE RAINBOW PEACE BLOSSOM BOOGY ST
VACATIONS YOUNG VIBES & DAYS
M ROSS PERKINS EVER EVER EVER ST
THE COMO MAMAS I CAN’T THING HIM ENOUGH MOVE UPSTAIRS
CHRYSTA BELL & DAVID LYNCH BACK SEAT
ESCOBAR PARTNER IN CRIME BIRD OF PREY
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD ALTERED BEAST IV MURDER
CFM VOYEURS DICHOTOMY DESATURATED
LA CANAILLE JOUR DE FÊTE 11081973

LUNDI 12 JUIN 2017

GROUPE TITRE ALBUM
CIGARETTES AFTER SEX K ST
BEACH HOUSE CHARIOT B SIDES AND RARETIES
GUNNAR HASLAM TRANSDISCIPLINARY KALAATSAKIA
DANNY BROWN KOOL AID SILICON VALLEY
EL MICHELS AFFAIR WU TANG CLAN AINT NUTHING TA F WIT RETURN TO THE 37TH CHAMBER
PETIT FANTOME MA NAISSANCE UN MOUVEMENT POUR LE VENT
KEVIN MORBY CITY MUSIC CITY MUSIC
ESCOBAR BEFORE YOU DIE BIRD OF PREY
RENDEZ VOUS EUROSHIMA COMPIL AUCARD DE TOURS 2017
LEA PORCELAIN A FARAWAY LAND HYMNS TO THE NIGHT
MARBLED EYE FORMER EPII
LAS ROSAS Mr WRONG
Plus d'infos :

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