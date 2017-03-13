Playlist & itw 13/03/17 ->17/03/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film
VENDREDI 17 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MOON DUO
|CULT OF MOLOCH
|OCCULT ARCHITECTURE VOL1
|AQUASERGE
|C’EST PAS TOUT MAIS
|LAISSE CA ÊTRE
|SLEAFORD MODS
|CARLTON TOUTS
|ENGLISH TAPAS
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGARBABY
|ALAWALAWA
|CHAD VAN GAALEN
|CAN YOU BELIEVE IT
|DIAPER ISLAND
|MAC DE MARCO
|BROTHER
|SALAD DAYS
|ROLANDO BRUNO
|EL BUJITO RAMON
|BAILAZO
|GARETH DICKSON
|THE SOLID WORLD
|ORWELL COURT
|NATHAN FAKE
|REMAIN
|PROVIDENCE
|DOLLKRAUT
|VALIUM
|HOLY GHOST PEOPLE
|FEDERALE
|CHANGO
|ALL THE COLORS OF THE DARK
|DAMAGED BUG
|RICK’S JUMMY
|BUNKER FUNK
|THE HYGRADES
|IN THE JUNGLE
|WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK VOL2 1972-77
JEUDI 16 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|NATHAN FAKE
|HOURS DAYS MONTHS SEASONS
|PROVIDENCE
|SEBASTIEN CHENUT
|MOTOR OF LOVE
|MOTOR OF LOVE
|SUN KIL MOON
|SARAH LAWRENCE COLLEGE SONG
|COMMON AS LIGHT & LOVE ARE RED VALLEYS OF BLOOD
|DAMAGED BUG
|MOOD SLIME
|BUNKER FUNK
|IL EST VILAINE
|SURF RIDER
|EP
|DOLLKRAUT
|RED GIRL
|HOLY GHOST PEOPLE
|LAS ROSAS
|Mr WRONG
|EVERYONE GET EXACTLY WHAT THEY WANT
|IDLES
|1049 GOTHO
|BRUTALISM
|GROUP DOUEH & CHEVEU
|JE PENCHE
|DAHKLA SAHARA SESSION
|GARETH DICKSON
|RED ROAD
|ORWELL COURT
|JONWAYNE
|TED TALK
|RAP ALBUM TWO
|CAMERON BUTLER
|AWAY (FLY)
|OUT THE ASHES
MARDI 14 MARS 2017
Aujourd’hui nous recevons Caroline Chabaud de l’association "Mes mains en or". Cette structure nous propose des livres tactiles, en braille pour les enfants souffrant de déficiences visuelles. Ce projet est en constante évolution et à besoin de votre soutien afin de développer des outils numériques.
ITW de Caroline de l’association Mes mains en or
INFO/http://mesmainsenor.com/wordpress/
Le numérique accessible aux enfants aveugles
PLAYLIST/
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MEAT WAVE
|KILLING THE INCESSANT
|THE INCESSANT
|SINGAPOURE SLING
|BOP BOP BOP
|SONGS ABOUT NOTHING
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|I’M COMING HOME
|SPECIAL NIGHT
|THE JAY VONS
|DID YOU SEE HER
|SWEAT LIKE AN APE !
|HIGH MOON
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|BALLADUR
|JALAN
|SUPERBRAVO
|ADRIAN YOUNGE
|BLACK NOISE
|THE ELECTRONIQUE VOID
|INJURY RESERVE
|EENEY MINY MONEY
|FLOSS
|JULIEN GASC
|LA CURE
|KISS ME YOU FOOL
|HAND HABITS
|FLOWER GLASS
|WILDLY IDLE (HUMBLE BEFORE THE VOID)
|GARETH DICKSON
|THE SOLID WORLD
|ORWELL COURT
LUNDI 13 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SWEAT LIKE AN APE !
|DOWNTOWN DISSAPOINTMENT
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|BLIND BUTCHER
|ALAWALAWA
|ALAWALAWA
|SLEAFORD MODS
|DRAYTON MANORED
|ENGLISH TAPAS
|DAMAGED BUG
|BUNKER FUNK
|BUNKER FUNK
|URANIUM CLUB
|GOD’S CHET
|ALL OF THEM NATURALS
|YOUR OLD DROOG
|BANGLADESH FT HEEMS
|PACKS
|DUNGEN
|TROLLKARLEN OCH FAGELDRÄKTEN
|HÄXAN
|SHADOW BAND
|EAGLE UNSEEN
|WILDERNESS OF LOVE
|PARRA 4 CUVA
|SACRED FATHERS
|DARWIS
|DOLLKRAUT
|HAVE I TOLD YOU
|HOLY GHOST PEOPLE
|JACASZEK
|TO VIOLETS
|TIM DARCY
|FOUND MY LIMIT
|SATURDAY NIGHT