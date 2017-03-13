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Playlist & itw 13/03/17 ->17/03/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film

VENDREDI 17 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
MOON DUO CULT OF MOLOCH OCCULT ARCHITECTURE VOL1
AQUASERGE C’EST PAS TOUT MAIS LAISSE CA ÊTRE
SLEAFORD MODS CARLTON TOUTS ENGLISH TAPAS
BLIND BUTCHER STAUBSAUGARBABY ALAWALAWA
CHAD VAN GAALEN CAN YOU BELIEVE IT DIAPER ISLAND
MAC DE MARCO BROTHER SALAD DAYS
ROLANDO BRUNO EL BUJITO RAMON BAILAZO
GARETH DICKSON THE SOLID WORLD ORWELL COURT
NATHAN FAKE REMAIN PROVIDENCE
DOLLKRAUT VALIUM HOLY GHOST PEOPLE
FEDERALE CHANGO ALL THE COLORS OF THE DARK
DAMAGED BUG RICK’S JUMMY BUNKER FUNK
THE HYGRADES IN THE JUNGLE WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK VOL2 1972-77

JEUDI 16 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
NATHAN FAKE HOURS DAYS MONTHS SEASONS PROVIDENCE
SEBASTIEN CHENUT MOTOR OF LOVE MOTOR OF LOVE
SUN KIL MOON SARAH LAWRENCE COLLEGE SONG COMMON AS LIGHT & LOVE ARE RED VALLEYS OF BLOOD
DAMAGED BUG MOOD SLIME BUNKER FUNK
IL EST VILAINE SURF RIDER EP
DOLLKRAUT RED GIRL HOLY GHOST PEOPLE
LAS ROSAS Mr WRONG EVERYONE GET EXACTLY WHAT THEY WANT
IDLES 1049 GOTHO BRUTALISM
GROUP DOUEH & CHEVEU JE PENCHE DAHKLA SAHARA SESSION
GARETH DICKSON RED ROAD ORWELL COURT
JONWAYNE TED TALK RAP ALBUM TWO
CAMERON BUTLER AWAY (FLY) OUT THE ASHES

MARDI 14 MARS 2017

Aujourd’hui nous recevons Caroline Chabaud de l’association "Mes mains en or". Cette structure nous propose des livres tactiles, en braille pour les enfants souffrant de déficiences visuelles. Ce projet est en constante évolution et à besoin de votre soutien afin de développer des outils numériques.

ITW de Caroline de l’association Mes mains en or

INFO/http://mesmainsenor.com/wordpress/
Le numérique accessible aux enfants aveugles

PLAYLIST/

GROUPE TITRE ALBUM
MEAT WAVE KILLING THE INCESSANT THE INCESSANT
SINGAPOURE SLING BOP BOP BOP SONGS ABOUT NOTHING
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS I’M COMING HOME SPECIAL NIGHT
THE JAY VONS DID YOU SEE HER
SWEAT LIKE AN APE ! HIGH MOON DANCE TO THE RING IN OUR EARS
BALLADUR JALAN SUPERBRAVO
ADRIAN YOUNGE BLACK NOISE THE ELECTRONIQUE VOID
INJURY RESERVE EENEY MINY MONEY FLOSS
JULIEN GASC LA CURE KISS ME YOU FOOL
HAND HABITS FLOWER GLASS WILDLY IDLE (HUMBLE BEFORE THE VOID)
GARETH DICKSON THE SOLID WORLD ORWELL COURT

LUNDI 13 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
SWEAT LIKE AN APE ! DOWNTOWN DISSAPOINTMENT DANCE TO THE RING IN OUR EARS
BLIND BUTCHER ALAWALAWA ALAWALAWA
SLEAFORD MODS DRAYTON MANORED ENGLISH TAPAS
DAMAGED BUG BUNKER FUNK BUNKER FUNK
URANIUM CLUB GOD’S CHET ALL OF THEM NATURALS
YOUR OLD DROOG BANGLADESH FT HEEMS PACKS
DUNGEN TROLLKARLEN OCH FAGELDRÄKTEN HÄXAN
SHADOW BAND EAGLE UNSEEN WILDERNESS OF LOVE
PARRA 4 CUVA SACRED FATHERS DARWIS
DOLLKRAUT HAVE I TOLD YOU HOLY GHOST PEOPLE
JACASZEK TO VIOLETS
TIM DARCY FOUND MY LIMIT SATURDAY NIGHT
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