Playlist & itw 15/05/17 au 19/05/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
VENDREDI 19 MAI 2017
|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|LE SUPER HOMARD
| MAPLE KEY
|MAPLE KEY
|EDEN AHBEZ
| EDEN’S ISLAND
|EDEN’S ISLAND
|CASEY GOLDEN
| LOST IN THE SPACE
|ST
|CORRIDOR
| DU MOYEN AGE A L’AGE MOYEN
|SUPERMERCADO
|LE PRINCE HARRY
| CHAT BOT
|SYNTHETIC LOVE
|SUNFLOWERS
| TALK SHIT/PEOPLE SUCK
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COW-BOY
|SIEVEHEAD
| INVOCATION
|WORTHLESS SOUL
|FRUSTRATION
| MOTHER EARTH IN RAGS
|EMPIRES OF SHAME
|INVADERS
| THE HAPPY WORKER
|CARNIVAL OF SOUNDS
|BROTHER ALI
| OWN LIGHT (WHAT HEARTS ARE FOR)
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|ROLANDO BRUNO
| EL BUJITO RAMON
|BAILAZO
|CATERINA BARBIERI
| INFORMATION NEEDED TO CREATE AN ENTIRE BODY
|PATTERNS OF CONSCIOUNESS
|FUTURE ISLANDS
| ANCIENT WATER
|THE FAR FIELD
|FUTURE ISLANDS
| BEAUTY ON THE ROAD
|THE FAR FIELD
|DO MAKE SAY THINK
| AND BOUNDLESS
|STUBBORN PERSISTANT ILLUSIONS
|EMPEREUR
| MANDALAZ
|EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
JEUDI 18 MAI 2017
|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|DO MAKE SAY THINK
| WAR ON TORPOR
|STUBBORN PERSISTANT ILLUSIONS
|SLOWDIVE
| STAR ROVING
|SLOWDIVE
|JOEY AGRESTA
| I SEE A LIGHT
|LET’S NOT TALK ABOUT MUSIC
|BORN IDIOT
| MORNING DRAMA
|AFTERSCHOOL
|BEACH HOUSE
| CHARIOT
|ST
|BROTHER ALI
| NEVER LEARN
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|KRS ONE
| YOU LIKE ME
|THE WORLD IS MINE
|FRUSTRATION
| TOO MANY QUESTIONS
|RELAX
|TIMBER TIMBRE
| WESTERN QUESTIONS
|SINCERELY, FUTURE POLLUTION
|MOLLY NILSSON
| THINK PINK
|IMAGINATIONS
|DREAM MACHINE
| THE ILLUSION
|THE ILLUSION
MERCREDI 17 MAI 2017
? JE NE L’AI PAS ENREGISTREE...
MARDI 16 MAI 2017
|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|JOHN ANDREWS & THE YAWNS
| DRIVERS
|BAD POSTURE
|WAVVES
| DAISY
|YOU’RE WELCOME
|DANNY BROWN
| KOOL AID
|SILICON VALLEY : THE SOUNDTRACK
|HO99O9
| WAR IS HELL
|UNITED STATES OF HORROR
|MICHAEL NAU
| I ROOT
|SOME TWIST
|SUNFLOWERS
| TALK SHIT/PEOPLE SUCK
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COW-BOY
|LOS TONES
| BATTERY ACID
|WHAT HAPPENED
|LE ROI ANGUS
| LA WAX
|ST
|POND
| THE WEARHER
|THE WEATHER
|FRUSTRATION
| CAUSE YOU RAN AWAY
|EMPIRES OF SHAME
|DIAMANTS ETERNELS
| DRYNESS FOR THE BEST
|ST
|DREAM MACHINE
| ALL FOR A CHANCE
|THE ILLUSION
|EL MICHELS AFFAIR
| SHADOW BOXING
|RETURN TO THE 37TH CHAMBER
LUNDI 15 MAI 2017
|GROUPE
| TITRE
|ALBUM
|MAC DE MARCO
| FOR THE FIRST TIME
|THIS OLD DOG
|DOLLKRAUT
| HAVE I TOLD YOU
|HOLY GHOST PEOPLE
|BOOTCHY TEMPLE
| ONCE IN A WHILE
|CHILDISH BAZAR
|ALLAH LAS
| STRANGE HEAT
|CALICO REVIEW
|THE BUTTERTONES
| NEON COWBOY
|GRAVEDIGGING
|THE OLYMPIANS
| MERCURY’S ODYSSEY
|ST
|WAILING TREES
| TELL IT TO THE WORLD
|CHANGE WE NEED
|KRS ONE
| OUT FOR FAME
|THE WORLD IS MINE
|VEX RUFFIN
| 3AM
|CONVEYOR
|FRUSTRATION
| EXCESS
|EMPIRES OF SHAME
|URANIUM CLUB
| GOD’S CHEST
|ALL OF THEM NATURALS
|MOGWAI
| COOLVERINE
|EVERY COUNTRY’S SUN
|SUNFLOWERS
| THE WITCH
|THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COW-BOY
|THEE OH SEES
| JAMMED EXIT
|AN ODD ENTRANCE