Écoutez la radio en ligne !
Menu

Playlist & itw 15/05/17 au 19/05/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

VENDREDI 19 MAI 2017

GROUPE TITRE ALBUM
LE SUPER HOMARD MAPLE KEY MAPLE KEY
EDEN AHBEZ EDEN’S ISLAND EDEN’S ISLAND
CASEY GOLDEN LOST IN THE SPACE ST
CORRIDOR DU MOYEN AGE A L’AGE MOYEN SUPERMERCADO
LE PRINCE HARRY CHAT BOT SYNTHETIC LOVE
SUNFLOWERS TALK SHIT/PEOPLE SUCK THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COW-BOY
SIEVEHEAD INVOCATION WORTHLESS SOUL
FRUSTRATION MOTHER EARTH IN RAGS EMPIRES OF SHAME
INVADERS THE HAPPY WORKER CARNIVAL OF SOUNDS
BROTHER ALI OWN LIGHT (WHAT HEARTS ARE FOR) ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
ROLANDO BRUNO EL BUJITO RAMON BAILAZO
CATERINA BARBIERI INFORMATION NEEDED TO CREATE AN ENTIRE BODY PATTERNS OF CONSCIOUNESS
FUTURE ISLANDS ANCIENT WATER THE FAR FIELD
FUTURE ISLANDS BEAUTY ON THE ROAD THE FAR FIELD
DO MAKE SAY THINK AND BOUNDLESS STUBBORN PERSISTANT ILLUSIONS
EMPEREUR MANDALAZ EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW

JEUDI 18 MAI 2017

GROUPE TITRE ALBUM
DO MAKE SAY THINK WAR ON TORPOR STUBBORN PERSISTANT ILLUSIONS
SLOWDIVE STAR ROVING SLOWDIVE
JOEY AGRESTA I SEE A LIGHT LET’S NOT TALK ABOUT MUSIC
BORN IDIOT MORNING DRAMA AFTERSCHOOL
BEACH HOUSE CHARIOT ST
BROTHER ALI NEVER LEARN ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
KRS ONE YOU LIKE ME THE WORLD IS MINE
FRUSTRATION TOO MANY QUESTIONS RELAX
TIMBER TIMBRE WESTERN QUESTIONS SINCERELY, FUTURE POLLUTION
MOLLY NILSSON THINK PINK IMAGINATIONS
DREAM MACHINE THE ILLUSION THE ILLUSION

MERCREDI 17 MAI 2017

 ? JE NE L’AI PAS ENREGISTREE...

MARDI 16 MAI 2017

GROUPE TITRE ALBUM
JOHN ANDREWS & THE YAWNS DRIVERS BAD POSTURE
WAVVES DAISY YOU’RE WELCOME
DANNY BROWN KOOL AID SILICON VALLEY : THE SOUNDTRACK
HO99O9 WAR IS HELL UNITED STATES OF HORROR
MICHAEL NAU I ROOT SOME TWIST
SUNFLOWERS TALK SHIT/PEOPLE SUCK THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COW-BOY
LOS TONES BATTERY ACID WHAT HAPPENED
LE ROI ANGUS LA WAX ST
POND THE WEARHER THE WEATHER
FRUSTRATION CAUSE YOU RAN AWAY EMPIRES OF SHAME
DIAMANTS ETERNELS DRYNESS FOR THE BEST ST
DREAM MACHINE ALL FOR A CHANCE THE ILLUSION
EL MICHELS AFFAIR SHADOW BOXING RETURN TO THE 37TH CHAMBER

LUNDI 15 MAI 2017

GROUPE TITRE ALBUM
MAC DE MARCO FOR THE FIRST TIME THIS OLD DOG
DOLLKRAUT HAVE I TOLD YOU HOLY GHOST PEOPLE
BOOTCHY TEMPLE ONCE IN A WHILE CHILDISH BAZAR
ALLAH LAS STRANGE HEAT CALICO REVIEW
THE BUTTERTONES NEON COWBOY GRAVEDIGGING
THE OLYMPIANS MERCURY’S ODYSSEY ST
WAILING TREES TELL IT TO THE WORLD CHANGE WE NEED
KRS ONE OUT FOR FAME THE WORLD IS MINE
VEX RUFFIN 3AM CONVEYOR
FRUSTRATION EXCESS EMPIRES OF SHAME
URANIUM CLUB GOD’S CHEST ALL OF THEM NATURALS
MOGWAI COOLVERINE EVERY COUNTRY’S SUN
SUNFLOWERS THE WITCH THE INTERGALACTIC GUIDE TO FIND THE RED COW-BOY
THEE OH SEES JAMMED EXIT AN ODD ENTRANCE
Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page