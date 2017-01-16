Playlist & itw 16/01/17 au 20/01/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredie
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film
MARDI 17 JANVIER 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GOLDFFINCH
|HIBERNATION
|NOVA
|ADRIAN YOUNGE
|THE NIGHT
|THE ELECTRONIQUE VOID
|MNEMOTECHNIC
|OMENS
|WEAPONS
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|HAPPYAND TIRED
|ST
|MARGARET CATCHER
|ZOUKI ZOUKI
|SINGULARITY
|MICHAEL NAU
|YOUR JEWEL
|MOWING
|THE SHACKS
|HANDS IN YOUR POCKETS
|EP
|YALTA CLUB
|INSTANT GOD
|HYBRIS
|REINIER
|BUMPING ON EAST COAST TAPE DECK
|VIBERATIONS
|DOLLKRAUT
|OBLIVIAN
|HOLY GHOST PEOPLE
|TIMBER TIMBRE
|SEWER BLUES
|SINCERELY, FUTURE POLLUTION
|THEODORE NEMY AND HIS BAND
|COME BACK
|WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK 1972-77
|GROUP DOUEH & CHEVEU
|BORD DE MER
|DAHKLA SAHARA SESSION
|URANIUM CLUB
|THAT CLOWN’S GOT A GUN
|ALL OF THEM NATURALS…
LUNDI 16 JANVIER 2017
La fédération Hiero nous présente sa programmation musicale du premier trimestre 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|USE
|PLUSIEURS COLLISIONS PAR MINUTE
|CHIEN D’LA CASSE
|DUCHESS SAYS
|I’ AM AN IDEA
|SCIENCES NOUVELLES
|TOY
|ANOTHER DIMENSION
|CLEAR SHOT
|KIM GREY
|YESTERDAY SMOKE
|PERFUME
|DANNY AND THE DARLEANS
|BUG OUT BAG
|BUG OUT
|FEDERALE
|RUN, MAN, RUN
|ALL THE COLORS OF THE DARK
|THE SHACKS
|LEFT IT WITH THE MOON
|EP
|WAVE PICTURES
|BAMBOO DINER RAG
|BAMBOO DINNER IN THE RAIN
|IDIOT GLEE
|BABY (I Could Be Your Bone)
|ST
|YALTA CLUB
|LOVE
|HYBRIS