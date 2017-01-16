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Playlist & itw 16/01/17 au 20/01/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredie
Quoi : du bla bla, des invités, musique, cinéma, livre,live, BD, film

MARDI 17 JANVIER 2017

GROUPE TITRE ALBUM
GOLDFFINCH HIBERNATION NOVA
ADRIAN YOUNGE THE NIGHT THE ELECTRONIQUE VOID
MNEMOTECHNIC OMENS WEAPONS
BRYAN’S MAGIC TEARS HAPPYAND TIRED ST
MARGARET CATCHER ZOUKI ZOUKI SINGULARITY
MICHAEL NAU YOUR JEWEL MOWING
THE SHACKS HANDS IN YOUR POCKETS EP
YALTA CLUB INSTANT GOD HYBRIS
REINIER BUMPING ON EAST COAST TAPE DECK VIBERATIONS
DOLLKRAUT OBLIVIAN HOLY GHOST PEOPLE
TIMBER TIMBRE SEWER BLUES SINCERELY, FUTURE POLLUTION
THEODORE NEMY AND HIS BAND COME BACK WAKE UP YOU ! THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK 1972-77
GROUP DOUEH & CHEVEU BORD DE MER DAHKLA SAHARA SESSION
URANIUM CLUB THAT CLOWN’S GOT A GUN ALL OF THEM NATURALS…

LUNDI 16 JANVIER 2017

La fédération Hiero nous présente sa programmation musicale du premier trimestre 2017
GROUPE TITRE ALBUM
USE PLUSIEURS COLLISIONS PAR MINUTE CHIEN D’LA CASSE
DUCHESS SAYS I’ AM AN IDEA SCIENCES NOUVELLES
TOY ANOTHER DIMENSION CLEAR SHOT
KIM GREY YESTERDAY SMOKE PERFUME
DANNY AND THE DARLEANS BUG OUT BAG BUG OUT
FEDERALE RUN, MAN, RUN ALL THE COLORS OF THE DARK
THE SHACKS LEFT IT WITH THE MOON EP
WAVE PICTURES BAMBOO DINER RAG BAMBOO DINNER IN THE RAIN
IDIOT GLEE BABY (I Could Be Your Bone) ST
YALTA CLUB LOVE HYBRIS
Plus d'infos :

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