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Playlist & itw 18/06/18 au 22/06/18

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

Voici la dernière playlist pour la dernière semaine de cette saison 2017/18.
On se retrouve à la rentrée toujours entre 16h et 18h sur BeaubFM.
Je vous laisse une idée cadeau au cas ou : Alain Goraguer : Musique classée X
Bises, profitez bien.

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LUNDI 18 JUIN 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
MELODY’S ECHO CHAMBER QUAND LES LARMES D’UN ANGE FONT DANSER LA NEIGE BON VOYAGE
RF SHANNON BLACK MADONNA, SO DIVINE TRICKSTER BLUES
CRABE UN OISEAU QUI TUE DANS MON ROSE PROFOND LE TEMPS F33L
WAX CHATTELS IN MY MOUTH ST
JESUSLESFILLES MOTOCYCLE DANIEL
WARMDUSHER 1000 WHISPERS WHALE CITY
SHANNON SHAW FREDDIES’N’TEDDIES SHANNON IN NASHVILLE
KEVIN MORBY COME TO ME NOW CITY MUSIC
BLEU NUIT FEMININ MASCULIN EP
PROTOMARTYR WHEEL OF FORTUNE CONSOLATION
MNNQNS IF ONLY THEY COULD ADVERTISEMENT
BRISA ROCHE PATIENCE FATHER
IKEBE SHAKEDOWN SHE’S KNOCKING THE WAY HOME
ERNIE HAWKS AND THE SOUL INVESTIGATORS COLD TURKEY TIME SCORPIO MAN
LES DROGUES FORTES PROBLEMES LES DROGUES FORTES CHANTENT NOEL
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MARDI 19 JUIN 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
THE LIMIÑANAS DIMANCHE SHADOW PEOPLE
PIERRE VASSILIU EN VADROUILLE A MONTPELLIER FACE B 1965-1981
FRANKY GOES TO POINT A PITRE CAMEROUN DIAZ PLAISIR COUPABLE
YONATAN GAT MEDICINE UNIVERSALIST
STRATOCASTORS BONJOUR GERBER LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
USE DANSER UN SLOW AVEC UN FLIC SELFLIC
MYCIAA L’HISTOIRE DE LA VIOLENCE ORDINAIRE
GRATUIT LE CHEVAL SUR LES BRAS MORTS
ESSAIE PAS FUTUR PARLE NEW PATH
BRISA ROCHE CYPRESS FATHER
MEAT WAVE NO LIGHT THE INCESSANT
ALBINOS CONGO DESESPERADOS MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
BEACH HOUSE L’INCONNUE 7
VIVE LA VOID BLACKTOP ST
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MERCREDI 20 JUIN 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
SHANNON SHAW GOODBYE SUMMER SHANNON IN NASHVILLE
TESOME METEKU ASHABE SOUL FULLED STOMPERS FROM 1960’S -70’S ETHIOPIA
ROLLING BLACKOUT COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWN
PARQUET COURTS VIOLENCE WIDE AWAKE
AGAR AGAR SORRY ABOUT THE CARPET ST
CHOSES SAUVAGES ARIANE ST
SONIDO GALLO NEGRO CATEMACO MAMBO COSMICO
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS YOU’RE KIND OF GIRL FAITHFULL MAN
STxLIAM BONJOUR, HI FRANGLOPHONE
BELLY BOBBY BROWN MUMBLE RAP
WARMDUSHER STRAIGHT ON THE TOP WHALE CITY
JESUSLESFILLES PARASOL DANIEL
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JEUDI 21 JUIN 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
IKEBE SHAKEDOWN OUT OF THE SHADOWS THE WAY HOME
WOODY MURDER MYSTERY JUSQU’AU MATIN LOST IN BEAUCAIRE
MICKAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT
MATTIEL JUST A NAME MATTIEL LP
BLEU NUIT FEMININ MASCULIN
EN ATTENDANT ANNA THE VIOLENCE INSIDE LOST AND FOUND
IRENE DRESSEL LUTKA EXPLORER2
JONATHAN FITOUSSI&CLEMENS HOURIERE LABYRINTHS ESPACES TIMBRES
CONFIDENCE MAN DON’T YOU KNOWN I’M IN A BAND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
CHROMATICS CHERRY CHERRY
JPEG MAFIA REAL NEGA VETERAN
CLAIRMONT THE 2ND MA HOMIE GAWD LIL MONT FROM THE AVE
PETIT FANTOME EASY COME EASY GO UN MOUVEMENT POUR LE VENT
PONCTUATION TROIS SEMAINE MON HERBIER DU MONDE ENTIER
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VENDREDI 22 JUIN 2018

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GROUPE TITRE ALBUM
LA LUZ CALIFORNIA FINALLY FLOATING FEATURES
WOODY MURDER MYSTERY SURFACE LACTEE LOST IN BEAUCAIRE
HELENA HAUFF QUALM/NO QUALMS QUALM
RIVAL CONSOLES PERSONA PERSONA
MOURN SUN SOPRESA FAMILIA
PROTOMARTYR WHEEL OF FORTUNE FT KELLEY DEAL CONSOLATION
USE ELLE SEULE SELFLIC
WAX CHATTELS STAY DISAPPOINTED ST
FASCINATOR YOUR MONEY IT’S UGLY WATER SIGN
VIDEOTAPEMUSIC HONG KONG NIGHT VIEW SOUVENIR
SHANNON SHAW FREDDIE’S’N’TEDDIES SHANNON IN NASHVILLE
IKEBE SHAKEDOWN SUPERMOON THE WAY HOME
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