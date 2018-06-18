Playlist & itw 18/06/18 au 22/06/18
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
Voici la dernière playlist pour la dernière semaine de cette saison 2017/18.
On se retrouve à la rentrée toujours entre 16h et 18h sur BeaubFM.
Je vous laisse une idée cadeau au cas ou : Alain Goraguer : Musique classée X
Bises, profitez bien.
LUNDI 18 JUIN 2018
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MELODY’S ECHO CHAMBER
|QUAND LES LARMES D’UN ANGE FONT DANSER LA NEIGE
|BON VOYAGE
|RF SHANNON
|BLACK MADONNA, SO DIVINE
|TRICKSTER BLUES
|CRABE
|UN OISEAU QUI TUE DANS MON ROSE PROFOND
|LE TEMPS F33L
|WAX CHATTELS
|IN MY MOUTH
|ST
|JESUSLESFILLES
|MOTOCYCLE
|DANIEL
|WARMDUSHER
|1000 WHISPERS
|WHALE CITY
|SHANNON SHAW
|FREDDIES’N’TEDDIES
|SHANNON IN NASHVILLE
|KEVIN MORBY
|COME TO ME NOW
|CITY MUSIC
|BLEU NUIT
|FEMININ MASCULIN
|EP
|PROTOMARTYR
|WHEEL OF FORTUNE
|CONSOLATION
|MNNQNS
|IF ONLY THEY COULD
|ADVERTISEMENT
|BRISA ROCHE
|PATIENCE
|FATHER
|IKEBE SHAKEDOWN
|SHE’S KNOCKING
|THE WAY HOME
|ERNIE HAWKS AND THE SOUL INVESTIGATORS
|COLD TURKEY TIME
|SCORPIO MAN
|LES DROGUES FORTES
|PROBLEMES
|LES DROGUES FORTES CHANTENT NOEL
MARDI 19 JUIN 2018
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE LIMIÑANAS
|DIMANCHE
|SHADOW PEOPLE
|PIERRE VASSILIU
|EN VADROUILLE A MONTPELLIER
|FACE B 1965-1981
|FRANKY GOES TO POINT A PITRE
|CAMEROUN DIAZ
|PLAISIR COUPABLE
|YONATAN GAT
|MEDICINE
|UNIVERSALIST
|STRATOCASTORS
|BONJOUR GERBER
|LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
|USE
|DANSER UN SLOW AVEC UN FLIC
|SELFLIC
|MYCIAA
|L’HISTOIRE
|DE LA VIOLENCE ORDINAIRE
|GRATUIT
|LE CHEVAL
|SUR LES BRAS MORTS
|ESSAIE PAS
|FUTUR PARLE
|NEW PATH
|BRISA ROCHE
|CYPRESS
|FATHER
|MEAT WAVE
|NO LIGHT
|THE INCESSANT
|ALBINOS CONGO
|DESESPERADOS
|MAXI BEST OF ZUMMER ZONGS
|BEACH HOUSE
|L’INCONNUE
|7
|VIVE LA VOID
|BLACKTOP
|ST
MERCREDI 20 JUIN 2018
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SHANNON SHAW
|GOODBYE SUMMER
|SHANNON IN NASHVILLE
|TESOME METEKU
|ASHABE
|SOUL FULLED STOMPERS FROM 1960’S -70’S ETHIOPIA
|ROLLING BLACKOUT COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWN
|PARQUET COURTS
|VIOLENCE
|WIDE AWAKE
|AGAR AGAR
|SORRY ABOUT THE CARPET
|ST
|CHOSES SAUVAGES
|ARIANE
|ST
|SONIDO GALLO NEGRO
|CATEMACO
|MAMBO COSMICO
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|YOU’RE KIND OF GIRL
|FAITHFULL MAN
|STxLIAM
|BONJOUR, HI
|FRANGLOPHONE
|BELLY
|BOBBY BROWN
|MUMBLE RAP
|WARMDUSHER
|STRAIGHT ON THE TOP
|WHALE CITY
|JESUSLESFILLES
|PARASOL
|DANIEL
JEUDI 21 JUIN 2018
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|IKEBE SHAKEDOWN
|OUT OF THE SHADOWS
|THE WAY HOME
|WOODY MURDER MYSTERY
|JUSQU’AU MATIN
|LOST IN BEAUCAIRE
|MICKAEL RAULT
|I’LL BE THERE
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|MATTIEL
|JUST A NAME
|MATTIEL LP
|BLEU NUIT
|FEMININ MASCULIN
|EN ATTENDANT ANNA
|THE VIOLENCE INSIDE
|LOST AND FOUND
|IRENE DRESSEL
|LUTKA
|EXPLORER2
|JONATHAN FITOUSSI&CLEMENS HOURIERE
|LABYRINTHS
|ESPACES TIMBRES
|CONFIDENCE MAN
|DON’T YOU KNOWN I’M IN A BAND
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|CHROMATICS
|CHERRY
|CHERRY
|JPEG MAFIA
|REAL NEGA
|VETERAN
|CLAIRMONT THE 2ND
|MA HOMIE GAWD
|LIL MONT FROM THE AVE
|PETIT FANTOME
|EASY COME EASY GO
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|PONCTUATION
|TROIS SEMAINE
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
VENDREDI 22 JUIN 2018
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LA LUZ
|CALIFORNIA FINALLY
|FLOATING FEATURES
|WOODY MURDER MYSTERY
|SURFACE LACTEE
|LOST IN BEAUCAIRE
|HELENA HAUFF
|QUALM/NO QUALMS
|QUALM
|RIVAL CONSOLES
|PERSONA
|PERSONA
|MOURN
|SUN
|SOPRESA FAMILIA
|PROTOMARTYR
|WHEEL OF FORTUNE FT KELLEY DEAL
|CONSOLATION
|USE
|ELLE SEULE
|SELFLIC
|WAX CHATTELS
|STAY DISAPPOINTED
|ST
|FASCINATOR
|YOUR MONEY IT’S UGLY
|WATER SIGN
|VIDEOTAPEMUSIC
|HONG KONG NIGHT VIEW
|SOUVENIR
|SHANNON SHAW
|FREDDIE’S’N’TEDDIES
|SHANNON IN NASHVILLE
|IKEBE SHAKEDOWN
|SUPERMOON
|THE WAY HOME