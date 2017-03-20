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Playlist & itw 20/03/17 au 24/03/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi

JEUDI 23 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
EMPEREUR NO SHELTER EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
CHEVEU BORD DE MER DAHKLA SAHARA SESSION
KELLY LEE OWENS BIRD KELLY LEE OWENS
DOLLKRAUT BEGGARMAN HOLY GHOST PEOPLE
HALASAN BAZAR STRETCHING OUT BURNS
MOLLY BURCH TRY PLEASE BE MINE
THE COMO MAMAS MOVE UPSTAIRS MOVE UPSTAIRS
THE ALCHEMIST OUT THE FRAME RAPPER’S BEST FRIEND 4 AN INSTRUMENTAL SERIES
DEEM SPENCER IWYBOFT SUNFLOWER
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK NEM KALDI NEM KALDI
BLACK SNAKE MOAN FUNERAL SEASON BLUES SPIRITUAL AWAKENING
STUPEFLIP UNDERSTUP STUP VIRUS
INJURY RESERVE EENEY MINY MONEY FLOSS

MERCREDI 22 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
MOLLY BURCH LONELIEST HEART PLEASE BE MINE
THE ALCHEMIST TERRY RAPPER’S BEST FRIEND 4 AN INSTRUMENTAL SERIES
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS PRECIOUS LOVE SPECIAL NIGHT
THE MADCAPS COME SLOW DOWN
MOLLY NILSON MONA LISA’S SMILE IMAGINATIONS
SEBASTIEN CHENUT BOARDS OF DESIRE MOTOR OF LOVE
KEVIN MORBY COME TO ME NOW CITY MUSIC
IDLES 1049 GOTHO BRUTALISM
CHARLES BRADLEY CHANGES CHANGES
WILLIAM Z VILLAIN ANOBODY GONNA MOVE ST
HALASAN BAZAR HONEST PEOPLE BURNS
SURF CURSE ALL IS LOST NOTHING YET

MARDI 21 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
JONNY TEARDROP SAVE MY HEAD NO PROBLEMO
MNNQNS NEXT TIME I TRY CAPITAL
LONDON O’CONNOR NOBODY HANGS OUT ANYMORE O/_\
ATOMtm RIDING THE VOID HD
STUPEFLIP THE SOLUTION STUP VIRUS
BEASTY BOYS SAY IT HOT SAUCE COMMITTE PART2
BADBADBADNOTGOOD SIX DEGREES (FT DANNY BROWN) SOUR SOUL
FROTH CONTACT OUTSIDE (BRIEFLY)
NLF3 THREE DANCES PINK RENAISSANCE
THE MADCAPS SLOW DOWN SLOW DOWN
JUNIORE PANIQUE OUH LA LA
VIDEODROME VIDEODRAME VIDEODRAME
MNEMOTECHNIC OMENS WEAPONS
SAM FLESH IN HELL YOU COULD BE A SONG NUNNA DAUL ISUNYI

LUNDI 20 MARS 2017

GROUPE TITRE ALBUM
JUNIORE TOUT (SINON RIEN) OUH LA LA
NLF3 FIELDS WAVES OF BLACK AND WHITE
FRANCESCA LAGO OUT INE THE BLUE MIRRORS AGAINST THE SUN
KELLY LEE OWENS ANXI (FT JENNY HVAL) KELLY LEE OWENS
DUNGEN TROLLKARLEN OCH FAGELDRÄKTEN HÄXAN
H-BURNS I WASN’T TRYING TO BE YOUR MAN KID WE OWN THE SUMMER
HALASAN BAZAR GET SICK AND DIE BURNS
EMPEREUR EVERYDAY’S DEATH RESURRECTION SHOW EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
SPECTRES DISSOLVE CONDITION
THE MADCAPS LE PASSE MURAILLE SLOW DOWN
SWEAT LIKE AN APE ! KRISTOFFER’S WILD SUNDAY NIGHT DANCE TO THE RING IN OUR EARS
PVT SPIRIT OF THE PLAINS NEW SPIRIT
STUPEFLIP CREEPY SLUGS ANTIDOTE
INJURY RESERVE OH SHIT !!! FLOSS
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