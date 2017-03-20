Playlist & itw 20/03/17 au 24/03/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
JEUDI 23 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|EMPEREUR
|NO SHELTER
|EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
|CHEVEU
|BORD DE MER
|DAHKLA SAHARA SESSION
|KELLY LEE OWENS
|BIRD
|KELLY LEE OWENS
|DOLLKRAUT
|BEGGARMAN
|HOLY GHOST PEOPLE
|HALASAN BAZAR
|STRETCHING OUT
|BURNS
|MOLLY BURCH
|TRY
|PLEASE BE MINE
|THE COMO MAMAS
|MOVE UPSTAIRS
|MOVE UPSTAIRS
|THE ALCHEMIST
|OUT THE FRAME
|RAPPER’S BEST FRIEND 4 AN INSTRUMENTAL SERIES
|DEEM SPENCER
|IWYBOFT
|SUNFLOWER
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|NEM KALDI
|NEM KALDI
|BLACK SNAKE MOAN
|FUNERAL SEASON BLUES
|SPIRITUAL AWAKENING
|STUPEFLIP
|UNDERSTUP
|STUP VIRUS
|INJURY RESERVE
|EENEY MINY MONEY
|FLOSS
MERCREDI 22 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|MOLLY BURCH
|LONELIEST HEART
|PLEASE BE MINE
|THE ALCHEMIST
|TERRY
|RAPPER’S BEST FRIEND 4 AN INSTRUMENTAL SERIES
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|PRECIOUS LOVE
|SPECIAL NIGHT
|THE MADCAPS
|COME
|SLOW DOWN
|MOLLY NILSON
|MONA LISA’S SMILE
|IMAGINATIONS
|SEBASTIEN CHENUT
|BOARDS OF DESIRE
|MOTOR OF LOVE
|KEVIN MORBY
|COME TO ME NOW
|CITY MUSIC
|IDLES
|1049 GOTHO
|BRUTALISM
|CHARLES BRADLEY
|CHANGES
|CHANGES
|WILLIAM Z VILLAIN
|ANOBODY GONNA MOVE
|ST
|HALASAN BAZAR
|HONEST PEOPLE
|BURNS
|SURF CURSE
|ALL IS LOST
|NOTHING YET
MARDI 21 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JONNY TEARDROP
|SAVE MY HEAD
|NO PROBLEMO
|MNNQNS
|NEXT TIME I TRY
|CAPITAL
|LONDON O’CONNOR
|NOBODY HANGS OUT ANYMORE
|O/_\
|ATOMtm
|RIDING THE VOID
|HD
|STUPEFLIP
|THE SOLUTION
|STUP VIRUS
|BEASTY BOYS
|SAY IT
|HOT SAUCE COMMITTE PART2
|BADBADBADNOTGOOD
|SIX DEGREES (FT DANNY BROWN)
|SOUR SOUL
|FROTH
|CONTACT
|OUTSIDE (BRIEFLY)
|NLF3
|THREE DANCES
|PINK RENAISSANCE
|THE MADCAPS
|SLOW DOWN
|SLOW DOWN
|JUNIORE
|PANIQUE
|OUH LA LA
|VIDEODROME
|VIDEODRAME
|VIDEODRAME
|MNEMOTECHNIC
|OMENS
|WEAPONS
|SAM FLESH
|IN HELL YOU COULD BE A SONG
|NUNNA DAUL ISUNYI
LUNDI 20 MARS 2017
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|JUNIORE
|TOUT (SINON RIEN)
|OUH LA LA
|NLF3
|FIELDS
|WAVES OF BLACK AND WHITE
|FRANCESCA LAGO
|OUT INE THE BLUE
|MIRRORS AGAINST THE SUN
|KELLY LEE OWENS
|ANXI (FT JENNY HVAL)
|KELLY LEE OWENS
|DUNGEN
|TROLLKARLEN OCH FAGELDRÄKTEN
|HÄXAN
|H-BURNS
|I WASN’T TRYING TO BE YOUR MAN
|KID WE OWN THE SUMMER
|HALASAN BAZAR
|GET SICK AND DIE
|BURNS
|EMPEREUR
|EVERYDAY’S DEATH RESURRECTION SHOW
|EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
|SPECTRES
|DISSOLVE
|CONDITION
|THE MADCAPS
|LE PASSE MURAILLE
|SLOW DOWN
|SWEAT LIKE AN APE !
|KRISTOFFER’S WILD SUNDAY NIGHT
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|PVT
|SPIRIT OF THE PLAINS
|NEW SPIRIT
|STUPEFLIP
|CREEPY SLUGS
|ANTIDOTE
|INJURY RESERVE
|OH SHIT !!!
|FLOSS