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Playlist & itw 20/11/17 au 24/11/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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LUNDI 20 NOVEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
THE WILLOWZ DON’T LET THEM SEE FIFTH
MIKE KROL RED MINIVAN MIKE KROL IS NEVER DEAD THE FIRST TWO RECORDS
TARA KING TH ABOARD THE ASTERION STELLAR FANTASIES
R.MISSING DEEPER HOLES UNSUMMERING
LAKUTA BATA BOY COMPIL TRANSMUSICALES 2017
LE VILLEJUIF UNDERGROUND VILLEJUIF UNDERGROUND EP
MNEMOTECHNICS WEAPONS WEAPONS
HO99O9 BLEED WAR UNITED STATES OF HORROR
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MARDI 21 NOVEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
TRACY BRYANT FOREVER CERTAIN APLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN IT’S PLACE
CASABLANCA DRIVER DAS AUTOBAHN EP
SNAPPED ANKLES I WANT MY MINUTES BACK COMPIL TRANSMUSICALES 2017
SAPIN HIROSHIMA DARK IS THE NIGHT…ON IS THE PARTY
39TH AND THE NORTONS THE DREAMERS THE DREAMERS
ETIENNE JAUMET ORAGE DANS LA CREUSE MUSIQUE AMBIANTE FRANCAISE VOL1
JOHN MAUS THE COMBINE SCREEN MEMORIES
HOBOKEN DIVISION 436, PROCCTER ST THE MESMERIZING MIX UP OF THE DILIGENT JOHN HENRY
LE VILLEJUIF UNDERGROUND VISIONS FOR SHANNON HEAVY BLACK MATTER
TH DA FREAK FUCK MY SONGS AND ALL MY THOUGHTS INFANDOUS
KING KRULE EMERGENCY BLIMP THE OOZ
SHOPPING THE HYPE EP
CURTIS HARDING FACE YOUR GEAR FACE YOUR FEAR
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MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
SHARAF BAND FT XAAWO HIIRANN KADEED BADANAA NAFTAYDANI SWEET AS BROKEN DATES LOST SOMALI TAPES
MAUSKOVIC DANCE BAND IT’S ALL MAUSKOVIC EP
PETIT FANTOME VIVONS CACHES UN MOUVEMENT POUR LE VENT
COURTNEY BARNETT & KURT VILE LET IT GO LOTTA SEA LICE
LE VILLEJUIF UNDERGROUND C.C.C HEAVY BLACK MATTER
CORRIDOR DU MOYEN AGE A L’AGE MOYEN SUPERMERCADO
GOLDEN BOOTS SOMEBODY’S KNOCKIN’ (TERRI GIBBS) H.A.L.T
CLAIRMONT THE SECOND STORIES LIL MONT FROM THE AVE
KILLAH PRIEST SATIVA DON’T SIT ON THE SPEAKERS VOL1
DERADOORIAN NIA IN THE DARK ETERNAL RECURRENCE
SMERZ HALF LIFE SINGLE
LARS FINBERG BORN SHOPPING MOONLIGHT OVER BAKERSFIELD
THE JOHN PAULS THE HOUSE HUSBAND STOMP FORGET TO REMEMBER TO FORGET
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JEUDI 23 NOVEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
LE VILLEJUIF UNDERGROUND LE VILLEJUIF UNDERGROUND EP
ESCAPE-ISM WALKING IN THE DARK INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
TH DA FREAK FUCK MY SONGS AND ALL MY THOUGHTS INFANDOUS
HENRI CARAGUEL MAUBUISSON BACK TO MY BEST BEACHES
MNEMOTECHNICS OMENS WEAPONS
JESSICA 93 MENTAL INSTITUTION GUILTY SPECIES
MATTIEL SEND IT ON OVER MATTIEL LP
WILL SAMSON WELCOME OXYGEN WELCOME OXYGEN
BELLY MUMBLE RAP MUMBLE RAP
INJURY RESERVE ALL THIS MONEY FLOSS
J FERNANDEZ MEMORIZE NOW MEMORIZE NOW
EXPLODED VIEW MIRROR OF THE MADMAN SUMMER CAME EARLY
CYRIL CYRIL COLOSSE DE RHODES EP
DON NIÑO EVERYTHING COLLAPSED ALL RIGHT IN THE BACK YARD OF YOUR MIND
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