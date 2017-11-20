Playlist & itw 20/11/17 au 24/11/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE WILLOWZ
|DON’T LET THEM SEE
|FIFTH
|MIKE KROL
|RED MINIVAN
|MIKE KROL IS NEVER DEAD THE FIRST TWO RECORDS
|TARA KING TH
|ABOARD THE ASTERION
|STELLAR FANTASIES
|R.MISSING
|DEEPER HOLES
|UNSUMMERING
|LAKUTA
|BATA BOY
|COMPIL TRANSMUSICALES 2017
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|VILLEJUIF UNDERGROUND
|EP
|MNEMOTECHNICS
|WEAPONS
|WEAPONS
|HO99O9
|BLEED WAR
|UNITED STATES OF HORROR
MARDI 21 NOVEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|TRACY BRYANT
|FOREVER CERTAIN
|APLACE FOR NOTHING AND EVERYTHING IN IT’S PLACE
|CASABLANCA DRIVER
|DAS AUTOBAHN
|EP
|SNAPPED ANKLES
|I WANT MY MINUTES BACK
|COMPIL TRANSMUSICALES 2017
|SAPIN
|HIROSHIMA
|DARK IS THE NIGHT…ON IS THE PARTY
|39TH AND THE NORTONS
|THE DREAMERS
|THE DREAMERS
|ETIENNE JAUMET
|ORAGE DANS LA CREUSE
|MUSIQUE AMBIANTE FRANCAISE VOL1
|JOHN MAUS
|THE COMBINE
|SCREEN MEMORIES
|HOBOKEN DIVISION
|436, PROCCTER ST
|THE MESMERIZING MIX UP OF THE DILIGENT JOHN HENRY
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|VISIONS FOR SHANNON
|HEAVY BLACK MATTER
|TH DA FREAK
|FUCK MY SONGS AND ALL MY THOUGHTS
|INFANDOUS
|KING KRULE
|EMERGENCY BLIMP
|THE OOZ
|SHOPPING
|THE HYPE
|EP
|CURTIS HARDING
|FACE YOUR GEAR
|FACE YOUR FEAR
MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SHARAF BAND FT XAAWO HIIRANN
|KADEED BADANAA NAFTAYDANI
|SWEET AS BROKEN DATES LOST SOMALI TAPES
|MAUSKOVIC DANCE BAND
|IT’S ALL MAUSKOVIC
|EP
|PETIT FANTOME
|VIVONS CACHES
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|COURTNEY BARNETT & KURT VILE
|LET IT GO
|LOTTA SEA LICE
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|C.C.C
|HEAVY BLACK MATTER
|CORRIDOR
|DU MOYEN AGE A L’AGE MOYEN
|SUPERMERCADO
|GOLDEN BOOTS
|SOMEBODY’S KNOCKIN’ (TERRI GIBBS)
|H.A.L.T
|CLAIRMONT THE SECOND
|STORIES
|LIL MONT FROM THE AVE
|KILLAH PRIEST
|SATIVA
|DON’T SIT ON THE SPEAKERS VOL1
|DERADOORIAN
|NIA IN THE DARK
|ETERNAL RECURRENCE
|SMERZ
|HALF LIFE
|SINGLE
|LARS FINBERG
|BORN SHOPPING
|MOONLIGHT OVER BAKERSFIELD
|THE JOHN PAULS
|THE HOUSE HUSBAND STOMP
|FORGET TO REMEMBER TO FORGET
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|EP
|ESCAPE-ISM
|WALKING IN THE DARK
|INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
|TH DA FREAK
|FUCK MY SONGS AND ALL MY THOUGHTS
|INFANDOUS
|HENRI CARAGUEL
|MAUBUISSON
|BACK TO MY BEST BEACHES
|MNEMOTECHNICS
|OMENS
|WEAPONS
|JESSICA 93
|MENTAL INSTITUTION
|GUILTY SPECIES
|MATTIEL
|SEND IT ON OVER
|MATTIEL LP
|WILL SAMSON
|WELCOME OXYGEN
|WELCOME OXYGEN
|BELLY
|MUMBLE RAP
|MUMBLE RAP
|INJURY RESERVE
|ALL THIS MONEY
|FLOSS
|J FERNANDEZ
|MEMORIZE NOW
|MEMORIZE NOW
|EXPLODED VIEW
|MIRROR OF THE MADMAN
|SUMMER CAME EARLY
|CYRIL CYRIL
|COLOSSE DE RHODES
|EP
|DON NIÑO
|EVERYTHING COLLAPSED ALL RIGHT
|IN THE BACK YARD OF YOUR MIND