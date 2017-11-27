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Playlist & itw 27/11/17 au 30/11/17

Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique

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JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
GRATUIT JE M’ELANCE LENT LA
THE SHINS PORT OF MORROW PORT OF MORROW
THE WAR ON DRUGS RED EYES LOST IN THE DREAM
JAY REATARD I’M WATCHING YOU MATADOR SINGLES’08
DELANEY DAVIDSON WAYFARING STRANGER GHOST SONGS
ALLAH LAS ARTIFACT WORSHIP THE SUN
JOHNNY HALLIDAY 24000 BAISERS EP
FRANCIS BEBEY SENZA TRISTESSE PSYCHEDELIC SANZA 1982-84
MELODY’S ECHO CHAMBER SOMETIME ALONE, ALONE ST
ARCHIE BRONSON OUTFIT MAGNETIC WARRIOR COCONUT
LONDON O’CONNOR NOBODY HANG OUT ANYMORE O/_\
CLAIRMONT THE SECOND WEZIDE LIL MONT FROM THE AVE
LA LUZ I CAN’T SPEAK WEIRDO SHRINE
MATTIEL JUST A NAME MATTIEL LP
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MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017

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Nous recevons l’association Impression pour la présentation de la MIRE#1, première publication de monographie de jeune artiste. Pour ce lancement nous découvrons le travail de la plasticienne Hélène Delépine.

LA MIRE#1

PLAYLIST/

GROUPE TITRE ALBUM
PRETTIEST EYES DON’T CALL POOLS
SONIC JESUS TRANSPOSE EP
OCS MEMORY OF A CUT OFF HEAD MEMORY OF A CUT OFF HEAD
MOLLY BURCH PLEASE FORGIVE ME PLEASE BE MINE
LCD SOUNDSYSTEM OH BABY AMERICAN DREAM
CHROMATICS NITE NITE
THE FRIGHTNRS ALL MY TEARS MORE TO SAY VERSIONS
PEARL AND THE OYESTERS VITAMINE D ST
BAXTER DURY PORCELAIN PRINCE OF TEARS
DAVID BAZAN JINGLE BELLS DARK SACRED NIGHT
PETIT FANTOME LIBERATIONS TERRIBLES UN MOUVEMENT POUR LE VENT
THE SKY MATA LUCILLE ST
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MARDI 28 NOVEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
CURTIS HARDING FACE YOUR FEAR FACE YOUR FEAR
FOREVER PAVOT LES CORDES LA PANTOUFLE
ANNA ST LOUIS SUN FIRST SONGS
INSECURE MEN SUBARU NIGHT EP
ESCAPE-ISM WALKING IN THE DARK INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
BEE BEE SEA D.I.WHY WHY WHY SONIC BOOMERANG
KING KRULE LOGOS THE OOZ
JOHN MAUS TEENAGE WITCH SCREEN MEMORIES
ANGEL OLSEN ALL RIGHT NOW PHASES
TIMBER TIMBRE WESTERN QUESTIONS SINCERLY FUTUR POLLUTION
LA MVERTE CRASH COURSE THE INNER OUT
MAUSKOVIC DANCE BAND ANALOG FRUIT EP
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LUNDI 27 NOVEMBRE 2017

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GROUPE TITRE ALBUM
CYRIL CYRIL LE COLOSSE DE RHODES EP
ZOMBIE ZOMBIE ILS EXISTENT… LIVITY
NORMA TANEGA DON TOUCH ////
SHANNON LAY GIVE IT UP LIVING WATER
BORN IDIOT MORNING DRAMA AFTERSCHOOL
FOREVER PAVOT LA SOUPE A LA GROLLE LA PANTOUFLE
THE SOAP OPERA TO ALL THE NEWBIES READY TO HATCH
BELLY BOBBY BROWN MUMBLE RAP
LONESOME SHACK TO THE FLOOR THE SWITCHER
HAND HABITS IN BETWEEN WILDLY IDLE
MATTIEL SALTY WORDS MATTIEL LP
NIGHTBIRDS THEORY OF RELATIVITY MUSIQUE AMBIANTE FRANCAISE VOL1
DEAD VIBRATIONS CHEMICAL HUG ST
SLEAFORD MODS B.H.S ENGLISH TAPAS
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