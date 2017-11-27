Playlist & itw 27/11/17 au 30/11/17
Nom : Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !
Horaire : 16h/18h
Quand : du lundi au vendredi
Quoi : du bla bla, des invités conspirationnistes , musique sans parole, cinéma, livre,live, BD, film érotico-cosmologique
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|GRATUIT
|JE M’ELANCE LENT
|LA
|THE SHINS
|PORT OF MORROW
|PORT OF MORROW
|THE WAR ON DRUGS
|RED EYES
|LOST IN THE DREAM
|JAY REATARD
|I’M WATCHING YOU
|MATADOR SINGLES’08
|DELANEY DAVIDSON
|WAYFARING STRANGER
|GHOST SONGS
|ALLAH LAS
|ARTIFACT
|WORSHIP THE SUN
|JOHNNY HALLIDAY
|24000 BAISERS
|EP
|FRANCIS BEBEY
|SENZA TRISTESSE
|PSYCHEDELIC SANZA 1982-84
|MELODY’S ECHO CHAMBER
|SOMETIME ALONE, ALONE
|ST
|ARCHIE BRONSON OUTFIT
|MAGNETIC WARRIOR
|COCONUT
|LONDON O’CONNOR
|NOBODY HANG OUT ANYMORE
|O/_\
|CLAIRMONT THE SECOND
|WEZIDE
|LIL MONT FROM THE AVE
|LA LUZ
|I CAN’T SPEAK
|WEIRDO SHRINE
|MATTIEL
|JUST A NAME
|MATTIEL LP
MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
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Nous recevons l’association Impression pour la présentation de la MIRE#1, première publication de monographie de jeune artiste. Pour ce lancement nous découvrons le travail de la plasticienne Hélène Delépine.
LA MIRE#1
PLAYLIST/
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PRETTIEST EYES
|DON’T CALL
|POOLS
|SONIC JESUS
|TRANSPOSE
|EP
|OCS
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|MEMORY OF A CUT OFF HEAD
|MOLLY BURCH
|PLEASE FORGIVE ME
|PLEASE BE MINE
|LCD SOUNDSYSTEM
|OH BABY
|AMERICAN DREAM
|CHROMATICS
|NITE
|NITE
|THE FRIGHTNRS
|ALL MY TEARS
|MORE TO SAY VERSIONS
|PEARL AND THE OYESTERS
|VITAMINE D
|ST
|BAXTER DURY
|PORCELAIN
|PRINCE OF TEARS
|DAVID BAZAN
|JINGLE BELLS
|DARK SACRED NIGHT
|PETIT FANTOME
|LIBERATIONS TERRIBLES
|UN MOUVEMENT POUR LE VENT
|THE SKY MATA
|LUCILLE
|ST
MARDI 28 NOVEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CURTIS HARDING
|FACE YOUR FEAR
|FACE YOUR FEAR
|FOREVER PAVOT
|LES CORDES
|LA PANTOUFLE
|ANNA ST LOUIS
|SUN
|FIRST SONGS
|INSECURE MEN
|SUBARU NIGHT
|EP
|ESCAPE-ISM
|WALKING IN THE DARK
|INTRODUCTION TO ESCAPE-ISM
|BEE BEE SEA
|D.I.WHY WHY WHY
|SONIC BOOMERANG
|KING KRULE
|LOGOS
|THE OOZ
|JOHN MAUS
|TEENAGE WITCH
|SCREEN MEMORIES
|ANGEL OLSEN
|ALL RIGHT NOW
|PHASES
|TIMBER TIMBRE
|WESTERN QUESTIONS
|SINCERLY FUTUR POLLUTION
|LA MVERTE
|CRASH COURSE
|THE INNER OUT
|MAUSKOVIC DANCE BAND
|ANALOG FRUIT
|EP
LUNDI 27 NOVEMBRE 2017
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|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CYRIL CYRIL
|LE COLOSSE DE RHODES
|EP
|ZOMBIE ZOMBIE
|ILS EXISTENT…
|LIVITY
|NORMA TANEGA
|DON TOUCH
|////
|SHANNON LAY
|GIVE IT UP
|LIVING WATER
|BORN IDIOT
|MORNING DRAMA
|AFTERSCHOOL
|FOREVER PAVOT
|LA SOUPE A LA GROLLE
|LA PANTOUFLE
|THE SOAP OPERA
|TO ALL THE NEWBIES
|READY TO HATCH
|BELLY
|BOBBY BROWN
|MUMBLE RAP
|LONESOME SHACK
|TO THE FLOOR
|THE SWITCHER
|HAND HABITS
|IN BETWEEN
|WILDLY IDLE
|MATTIEL
|SALTY WORDS
|MATTIEL LP
|NIGHTBIRDS
|THEORY OF RELATIVITY
|MUSIQUE AMBIANTE FRANCAISE VOL1
|DEAD VIBRATIONS
|CHEMICAL HUG
|ST
|SLEAFORD MODS
|B.H.S
|ENGLISH TAPAS