TOP 70 du 15 avril au 15 mai 2017

Retrouvez les 70 artistes les plus diffusés pendant un mois sur nos ondes durant les émissions des salariés, à savoir Super 8, L’eau à la bouche et Vaut mieux être sourd que d’entendre ça !

16 avril au 15 mai 2017

C Artiste Album Label / Distributeur

1 MAC DE MARCO THIS OLD DOG CAPTURED TRACKS

2 WOODS LOVE IS LOVE WOODSIST

3 FUTURE ISLANDS THE FAR FIELD 4AD

4 BLAZE VELLUTO COLLECTION (THE) WEATHERMAN AUTOPROD

5 ROLING BLACKOUT COAST FEVER THE FRENCH PRESS SUB POP

6 TIMBER TIMBRE SINCERELY, FUTURE POLLUTION CITY SLANG

7 EL MICHELS AFFAIR RETURN TO THE 37TH CHAMBER BIG CROWN RDS

8 PVT NEW SPIRIT FELTE

9 BISON BISOU BODYSICK A TANT REVER DU ROI

10 IDLES BRUTALISM BALLEY RECORDS

11 LAME CITIES CASBAH RECORDS

12 MOLLY BURCH PLEASE BE MINE CAPTURED TRACKS

13 MOONLANDINGZ (THE) INTERPLANETERY CLASS CLASSICS PIAS

14 MOLLY NILSSON IMAGINATIONS NIGHT SCHOOL RECORDS

15 MOUNTAIN BIKE TOO SORRY FOR ANY SORROW TEENAGE MENOPAUSE

16 RAOUL VIGNAL THE SILVER VEIL TALITRES

17 SNEAKS IT’S A MYTH MERGE

18 GROUP DOUEH & CHEVEU DAHKLA SAHARA SESSION BORN BAD RECORDS

19 JOHN -PAULS (THE) FORGET TO REMEMBER TO FORGET

20 JONWAYNE RAP ALBUM TWO AUTHORS RECORDING/THE ORDER LABEL

21 KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD FLYING MICROTONAL BANANA FLIGHTLESS

22 SWEAT LIKE AN APE ! DANCE TO THE RING IN OUR EARS PLATINUM RECORDS

23 VEX RUFFIN CONVEYOR STONETHROW RECORDS

24 WORKHOUSE NO SUN TENTH COURT

25 BROTHER ALI ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE RHYMESAYERS

26 CANNIBALE NO MERCY FOR LOVE BORN BAD RECORDS

27 CFM DICHOTOMY DESATURATED IN THE RED

28 CHURROS BATIMENT COUTEAU AUTOPROD

29 DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK NEM KALDI BONGO JOE / CATAPULTE

30 HAPPYNESS WRITE IN MOSHI MOSHI RECORDS

31 HOMEBOY SANDMAN VEINS STONES THROW RECORDS

32 JOHN ANDREWS & THE YAWNS BAD POSTURE WOODSIST

33 JUNIORE OUH LA LA LE PHONOGRAPHE

34 KELLY LEE OWENS S/T SMALLTOWN SUPERSOUND

35 LAS ROSAS EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT ERNEST JENNING RDS

36 LOS TONES WHAT HAPPENED GROOVY RECORDS

37 MARBLED EYE EPII MELTERS

38 NATHAN FAKE PROVIDENCE NINJA TUNE

39 ORVAL CARLOS SIBELIUS ORDRE ET PROGRES BORN BAD RECORDS

40 PERCOLATOR SIESTRA PERMAFROST

41 RAYS RAYS TROUBLE IN MIND

42 URANIUM CLUB ALL OF THEM NATURAL… STATIC SHOCK RECORS

43 BELA TAR DARIA AUTOPROD

44 BOOTCHY TEMPLE CHILDISH BAZAR HOWLIN BANANA

45 CATHEDRALE TOTAL RIFT JUVENILE DELINQUENT

46 COMPILATION WAKE UP YOU !THE RISE AND FALL OF NIGERIAN ROCK 1972-77 NOW AGAIN RECORDS

47 DOPE LEMON HONEY BONES EMI

48 FROTH OUTSIDE (BRIEFLY) WICHITA RECORDING

49 FRUSTRATION EMPIRES OF SHAMES BORN BAD RECORDS

50 HALASAN BAZAR BURNS REQUIEM POUR UN TWISTER

51 HAND HABITS WILDLY IDLE (HUMBLE BEFORE THE VOID WOODSIST

52 JULIA LUCILLE CHTONIC REELED SCALES REC

53 LUSINE SENSORIMOTOR GHOSTLY

54 NLF3 WAVES OF BLACK AND WHITE PROHIBITED RECORDS

55 NOVELLER A PINK SUNSET FOR NO ONE AUTOPROD

56 SHADOW BAND WILDERNESS OF LOVE MEXICAN SUMMER

57 SLEAFORD MODS ENGLISH TAPAS ROUGH TRADE

58 SOAKED DON’T WANNA WAKE UP TODAY YIPPEE KI YAY / BURGER

59 SPARKLING THIS IS NOT THE PARADISE THEY TOLD US WE WOULD LIVE IN POP UP

60 AGENT SIDE GRINDER ALKIMIA PROGRESS PRODUCTIONS

61 ANNA MAY HOWLIN BANANA

62 B BOYS NO WORRY NO MIND CAPTURED TRACKS

63 BALLADUR SUPER BRAVO LE TURC MECANIQUE

64 BLANCK MASS WORLD EATER SACRED BONES

65 BONOBO MIGRATIONS NINJA TUNE

66 BORN IDIOT AFTERSHCOOL AUTOPROD

67 BRYAN’S MAGIC TEARS ST XVIII RECORDS

68 BUMPKIN ISLAND ALL WAS BRIGHT PATCHROCK

69 BUTTERTONES (THE) GRAVEDIGGING INNOVATIVE LEISURE