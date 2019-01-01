Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > Les Actus du 89 > Nouveautés Musicales > NOUVEAUTÉS MUSICALES - (...)

NOUVEAUTÉS MUSICALES - JUIN 2019

Tous les jeudis de 13h à 14h, les animateurs vous présentent les nouveautés musicales de la radio.
Redécouvrez la sélection sur cette page

EMISSION DU JEUDI 27 JUIN

- BENCH PRESS / Not The Past, Can’t Be The Future
- PIPE-EYE / Inside/Outside
- DUM DUM BOYS / Playing All Your Favorite Songs
- COMPILATION / Voulez-Vous Chacha ?
- COMPILATION / Digital Kabar
- BACK FROM THE WAVE / Les Nuits Cosmiques
- CATE LE BON / Reward
- YIN YIN / One Inch Punch

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

EMISSION DU JEUDI 20 JUIN

- COMPILATION / Italia Twist
- MODEL ZERO /S/T
- CRUMB / Jinx
- STANLEY BRINKS AND THE WAVE PICTURES / Tequila Island
- IT’S SUNDAY / Tissue Issues
- ABORTED TORTOISE / Do Not Resuscitate
- THE COSMICS / S/T
- BEAK> / Life Goes On
- COMPILATION / Jambù
- VA / Self Discovery For Social Survival
- VIDAL BENJAMIN / Pop Sympathie
- STEVE GUNN /7"
- TRACY BRYANT / 7"
- KATE TEMPEST / The Book of Traps and Lessons

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
EMISSION DU JEUDI 13 JUIN

- DOUG TUTTLE / Dream Road
- PINCH POINTS / Moving Parts
- HEALING GEMS / Jungle Flower
- ROLANDO BRUNO Y EL GRUPO AREVALO / El Mundo Esta Cumbiando
- LES GRYS GRYS / ST
- MATTIEL / Satis-Factory
- FRENCH VANILLA / How Am I Not Myself
- SIZ - Liquid
- DUMB - Club Nites
- FROTH / Duress
- SESSA / Grandeza
- JAKE XERXES FUSSELL / Out Of Sight
- PRETTIEST EYES / Vol.3
- BACAO RHYTHM & STEEL BAND / 7"
- NEUTRALS / Kebab Disco
- SADGIRL / Water
- POTTERY / N°1
- KAREN MARKS / Cold Café
- VANISHING TWIN / The Age Of Immunology
- PLAID / Polymer
- TROPICAL FUCK STORM / Can’t Stop

Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page