NOUVEAUTÉS MUSICALES - JUIN 2019
Tous les jeudis de 13h à 14h, les animateurs vous présentent les nouveautés musicales de la radio.
Redécouvrez la sélection sur cette page
EMISSION DU JEUDI 27 JUIN
BENCH PRESS / Not The Past, Can’t Be The Future
PIPE-EYE / Inside/Outside
DUM DUM BOYS / Playing All Your Favorite Songs
COMPILATION / Voulez-Vous Chacha ?
COMPILATION / Digital Kabar
BACK FROM THE WAVE / Les Nuits Cosmiques
CATE LE BON / Reward
YIN YIN / One Inch Punch
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EMISSION DU JEUDI 20 JUIN
COMPILATION / Italia Twist
MODEL ZERO /S/T
CRUMB / Jinx
STANLEY BRINKS AND THE WAVE PICTURES / Tequila Island
IT’S SUNDAY / Tissue Issues
ABORTED TORTOISE / Do Not Resuscitate
THE COSMICS / S/T
BEAK> / Life Goes On
COMPILATION / Jambù
VA / Self Discovery For Social Survival
VIDAL BENJAMIN / Pop Sympathie
STEVE GUNN /7"
TRACY BRYANT / 7"
KATE TEMPEST / The Book of Traps and Lessons
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EMISSION DU JEUDI 13 JUIN
DOUG TUTTLE / Dream Road
PINCH POINTS / Moving Parts
HEALING GEMS / Jungle Flower
ROLANDO BRUNO Y EL GRUPO AREVALO / El Mundo Esta Cumbiando
LES GRYS GRYS / ST
MATTIEL / Satis-Factory
FRENCH VANILLA / How Am I Not Myself
SIZ - Liquid
DUMB - Club Nites
FROTH / Duress
SESSA / Grandeza
JAKE XERXES FUSSELL / Out Of Sight
PRETTIEST EYES / Vol.3
BACAO RHYTHM & STEEL BAND / 7"
NEUTRALS / Kebab Disco
SADGIRL / Water
POTTERY / N°1
KAREN MARKS / Cold Café
VANISHING TWIN / The Age Of Immunology
PLAID / Polymer
TROPICAL FUCK STORM / Can’t Stop