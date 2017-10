Merci le Less Playboy is More Cowboy, vous êtes formidables.

Voici un récap rapide de notre passage à la 8ème édition du festival Less Playboy Is more Cowboy.

Comme tous les ans nous attendons avec impatience la programmation de ce festival pictavien. A l’instar des anciennes éditions ici rien est fait pour plaire au plus grand nombre et ça, nous on aime bien !

Pour la deuxième année consécutive le festival était hors murs. Installé dans la cours du musée Ste Croix proposant une architecture du début des années 70, nous retrouvons la Fanzinothèque, une scène et le bar. Le reste est à découvrir au planétarium et dans l’auditorium.

De belles rencontres, des chouettes performances, musiques expérimentales et/ou sonores, bref nos méninges et synapses ont bien été secoués pendant ces deux jours.

On est revenu avec des souvenirs plein la tête et bien entendu du contenu radiophonique que nous partageons ici.

Vendredi 22/09, rencontre avec l’artiste Cindy Coutant et le groupe Lysistrata :

Imaginaires technologiques, langages de programmation, interfaces, des écrans, communication à distance

Nourrie du feu de leur jeunesse

LYSISTRATA, extrait live enregistré le vendredi 22/09 au Less Playboy Is More Cowboy :

Samedi nous avons rejoint nos compagnons d’aventure radio Pulsar avec qui nous avons partagé les micros en invitant La Terre TrembleVSSourdure, Yonathan Gat, Noyades, Derby Derby...

Playboy VS Cowboy

YONATAN GAT, extrait live enregistré le vendredi 22/09 au Less Playboy Is More Cowboy :

ACID BABY JESUS, extrait live enregistré le samedi 23/09 au Less Playboy Is More Cowboy :

Bonne nouvelle, le Confort Moderne re-ouvre ses portes le 16 décembre 2017, et on sera de la partie !

Photos par J-E Malle