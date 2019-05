RETOUR SUR AFTERWORK CURIEUX #4 ! LIMOGES EN 2050

Une fois par mois, des intervenants de tous horizons débattent et échangent avec vous sur un thème mêlant science et vie quotidienne.

Retour sur ce 4ème afterwork Curieux !

LIMOGES EN 2050 : CLIMAT & ENJEUX

AU PROGRAMME :

Présentation de la soirée avec Sélim notre animateur vedette et Marie Doneda de Récréasciences.

Michel Galliot - climatologue

Ancien membre de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, Michel Galliot de ses conséquences sur la santé humaine et sur les végétaux. Il nous propose par la suite quelques pistes de solution pour s’adapter à ces changements.

Julien Dellier - enseignant chercheur en géographie

Les impacts sociaux et politiques du changement climatique sur les sociétés : consommation énergétique, aménagement du territoire, logements ...

Acteurs divers & boîte à questions

Marie Anne Robert-Kerbrat (élue à Limoges et en charge du plan climat sur énergie), Laurent Bray (directeur des Espaces Verts, de l’Environnement et de la Biodiversité de Limoges) et Nadine Rivet (adjointe au Maire de Limoges) rejoignent la table des témoignages et répondent aux questions de l’auditoire.

