RETOUR SUR L’AFTERWORK CURIEUX : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Une fois par mois, des intervenants de tous horizons débattent et échangent avec vous sur un thème mêlant science et vie quotidienne.

Organisé en collaboration avec Récréasciences, CURIEUX, l’Homme en Bleu et la radio BeaubFM.

Le cerveau augmenté ?

Ce jeudi 14 mars vous aviez rdv au bar E-sport le Newjabes pour l’afterwork CURIEUX N°2. Au programme de ce second volet et en lien avec la semaine du cerveau nos deux intervenants nous parlent des "nouvelles" technologies au service de l’humain : cerveau augmenté, transhumanisme, réalité virtuelle...

Présentation de la soirée avec Récréasciences et de la Société Française des Neurosciences.

Une soirée qui débute en compagnie de JEAN MARIANI

Professeur émérite à Sorbonne Université où il a co-dirigé un grand laboratoire de Neuroscience et où il dirige actuellement l’Institut de la Longévité.

Il nous présente son livre « Ça va pas la tête ? Cerveau, immortalité et intelligence artificielle, l’imposture du transhumaniste. »

Avec des arguments scientifiques, il explicite les réelles contributions et enjeux de l’intelligence artificielle sur la compréhension du cerveau humain – et démêle le vrai du faux du transhumanisme.

Notre second invité se nomme ANAÏK PERROCHON.

Enseignant chercheur en STAPS au laboratoire Handicap, Autonomie, Vieillissement, Activité, Environnement (HAVAE), et à l’Institut Limousin de Formation aux Métiers de la Réadaptation (ILFOMER) de l’Université de Limoges.

Il nous parle de l’utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine de la santé, aussi bien pour l’apprentissage que pour l’amélioration de notre quotidien. Il agrémente son discours d’une démonstration avec des casques de réalité virtuelle HTC Vive pour le public.

Prochain rdv mi-avril. Plus d’infos prochainement sur notre site ou sur https://www.recreasciences.com

contact : a.yagoubi@recreasciences.com

crédit photos : l’Homme en Bleu