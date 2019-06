RETOUR sur le Cosmic Trip Festival #23 !

Pour cette nouvelle édition le festival quitte le Palais d’Auron pour prendre possession de l’Antre Peaux, lieu alternatif qui regroupe plusieurs lieux pouvant accueillir expositions, groupe de musique, compagnie de théâtre ….

C’est donc un retour au source décidé par l’équipe du Cosmic Trip en investissant une salle à l’échelle de leur ambition pour mieux servir le rock’n’roll.

VENDREDI 31 MAI

Au programme : Messer Chups - The Cynics - Wild Zeros - The Vibrafingers - Andrews Surfers - Les Darlings - Pierre Henri Jeannin (Emmetrop)

SAMEDI 01 JUIN

COSMIC RADIOSHOW - Samedi 01 juin

Au programme : Cécile, Fred et Laurent (programmation) - The Fadeaways - Thee Wylde Oscars & Ezra Lee - The Fuzillis - Suicide Generation - The Lords of Altamont - Los Explosivos